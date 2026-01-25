「先生になってくれてありがとう」を形に。新人教員応援フェス『Next Teachers′ Party 2026』開催に向けクラファン始動！フリーペーパー制作とイベント拡充で、未来の先生へ最高のエールを

一般社団法人もあふるクラウドファンディングプラットフォーム『For Good』にて1/24スタート！1stGOALは70万円！

一般社団法人もあふると学生団体TeacherAideからなる「Next Teachers' Party実行委員会」は、2026年2月24日（火）に開催する新人教員応援イベント『Next Teachers' Party 2026』の運営資金およびコンテンツ拡充費用を募るため、2026年1月24日（土）より、クラウドファンディングプラットフォーム「For Good」にてプロジェクトを開始いたしました。

■ プロジェクトページ（For Good）

URL： https://for-good.net/project/1003198

■ クラウドファンディング実施の背景

私たちは、「教員不足」や「過酷な労働環境」というニュースに不安を感じている学生たちに対し、「それでも先生という仕事は素晴らしい」「君たちは一人じゃない」と伝えたい一心で、本イベントを企画しました。

その想いに共感いただき、港区立産業振興センターとの共催も決定し、会場は「札の辻スクエア 大ホール」という最高の舞台を用意することができました。

しかし、私たちはこのイベントを単なる「一過性のパーティ」で終わらせたくありません。

参加できない学生も含め、より多くの未来の先生たちにエールを届けるため、特製フリーペーパーの制作や、当日の演出クオリティを妥協なく高めるには、さらなる資金が必要です。

そこで、「未来の先生たちを応援したい」と思ってくださる社会の皆様からのご支援を広く募ることにいたしました。

皆様からの支援は、イベントの充実だけでなく、「これだけの人が、君たちの挑戦を応援しているよ」という、目に見える「期待」と「信頼」の証となります。

■ 資金の使い道

皆様からのご支援は、大切に以下の用途に使わせていただきます。

1. フリーペーパー制作・配布費：イベント会場だけでなく、各大学等へ広く配布し、悩んだ時に読み返せる「お守り」のような冊子を届けるために。

2. 会場演出・設備費：大ホールという舞台にふさわしい音響・照明で、一生の思い出に残る門出を演出するために。

3. 当日の運営強化：学生たちが安心して交流できる環境を整えるために。

■ 実行委員長（今川）からのメッセージ

「先生になることは、決して『苦しい決断』ではありません。子どもたちの未来を創る、希望ある仕事です。

4月1日の朝、彼らが少しでもワクワクして学校に向かえるように、私たちは全力で準備を進めています。

最高の門出を創り上げるために、どうか皆様の力を貸してください。一緒に新しい先生たちの誕生を祝いましょう」

■ クラウドファンディング概要

・ プラットフォーム： For Good（社会課題解決特化型）

・ 期間： 2026年1月24日（土）～ 2026年2月23日（月）

・ プロジェクト名： 教員不足の今、先生になる学生を社会全体で祝うパーティを開催したい！

・プロジェクトリンク：https://for-good.net/project/1003198

・ リターン例： サンクスメール、イベント報告書、当日配布フリーペーパーへのお名前掲載、スポンサー枠 など

■ 『Next Teachers' Party 2026』開催概要

・ 日時： 2026年2月24日（火） 16:00～21:00

・ 会場： 港区立産業振興センター 札の辻スクエア 11F 大ホール

・ 主催： Next Teachers' Party実行委員会

・ 共催： 港区立産業振興センター

・ 詳細： https://peatix.com/event/4622227

港区立産業振興センターの入る札の辻スクエア。会場は11Fの大ホールだ。

【本件に関するお問い合わせ】

Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる内）

担当：今川

Email：moreful.edu[at]gmail.com

迷惑メール対策のため、お手数をおかけしますが、[at]を@に変えてお問い合わせください。