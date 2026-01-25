【埼玉・長瀞】科学とアートが融合する2日間！小・中学生向けSTEAM体験キャンプ「不思議のアトリエ」開催決定

株式会社サンアメニティ

埼玉県立長瀞げんきプラザ（埼玉県秩父郡長瀞町）は、2026年2月28日（土）から3月1日（日）までの1泊2日で、小学4年生から中学3年生を対象とした体験事業「不思議のアトリエ ～科学であそぶ、アートでつくる～」を開催いたします 。

本事業は、近年注目されている「STEAM教育」の一環として、教科書で学ぶ「科学」を「アート」や「調理」といった身近な体験へと昇華させたプログラムです 。長瀞の豊かな自然に囲まれた県立施設で、子どもたちの好奇心を刺激し、自ら考える力を育む特別な時間を提供します。

「理科や実験は難しそう……」そんなイメージを払拭し、子どもたちがワクワクしながら学べる場を作りたい。そんな想いから、今回の「不思議のアトリエ」は企画されました。

ただ知識を暗記するのではなく、炎が色を変える瞬間や、油と水が混ざり合う不思議を目の当たりにすることで、「なぜ？」という探究心を育みます。自然豊かな長瀞での宿泊体験を通じて、学校や学年の枠を超えた仲間と共に、驚きと発見に満ちた2日間を過ごしていただくことを目的としています。

本イベントでは、科学の原理を応用したバラエティ豊かなワークショップをご用意しています。

1. 科学をアートで表現する「体験プログラム」

炎で描くカラフルアート

炎色反応を利用し、幻想的な色の変化を楽しみます。

バイカラーサイエンスボトル

液体の比重の違いを学びながら、見た目も美しいボトルを作成します。

光と水のマジック

光の屈折や毛細管現象、減法混色など、物理や化学の不思議をアート作品として形にします。

2. 「料理は科学だ！」実験調理

手作りマヨネーズで乳化実験

本来混ざり合わない油と酢を、卵の力で混ぜ合わせる「乳化」を体験します。

アウトドアキッチン

炎の力を使い、包み焼きハンバーグや手作りチーズ料理に挑戦します。

3. 県立施設ならではの安心感

埼玉県立長瀞げんきプラザは、経験豊富なスタッフが常駐する「体験活動施設」です。安全面に最大限配慮して運営いたします。

担当者コメント

「不思議のアトリエ」へようこそ！ここでは、失敗も大切な実験の一つです。自分の手で混ぜ、作り、食べる体験を通して、科学の楽しさを全身で感じてほしいと思っています。長瀞の冬の澄んだ空気の中で、一生の思い出に残る不思議な体験を一緒に楽しみましょう！皆様のご参加を心よりお待ちしております。

〇開催概要

イベント名

未来STEAM事業 不思議のアトリエ ～科学であそぶ、アートでつくる～

開催日程

2026年2月28日(土) 10:00 ～ 3月1日(日) 15:00（1泊2日）

会場

埼玉県立長瀞げんきプラザ（埼玉県秩父郡長瀞町大字井戸367）

対象

小学4年生 ～ 中学3年生

参加費

5,000円（宿泊代、食事3食代、プログラム費込）

申込方法

公式ホームページよりお申し込みください

締切

定員に達し次第締め切り

お問い合わせ

TEL: 0494-66-0177 / E-mail: info@nagatoro-genki.com

会社概要

社名：株式会社サンアメニティ

本社所在地：東京都北区王子３-１９-７

代表取締役：代表取締役 大隈 太嘉志

事業内容： 指定管理事業・施設運営・ビルメンテナンス

設立： 昭和54年2月

HP：https://www.sunamenity.co.jp