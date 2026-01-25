【節分に味わう“福酒”】十四代含む希少酒特別企画｜2月限定・日本酒原価酒蔵9店舗で開催

株式会社ビリオンフーズ

【9店舗限定】超豪華！冬の希少酒スペシャル企画

冬の余韻が残る2月。

凛とした空気の中で、じっくりと日本酒の魅力を味わえる季節となりました。

この時期だからこそ楽しめる銘柄を揃えた2月限定・全9店舗限定、さらに店舗ごとに内容の異なる特別プランをご用意しております。

寒さに寄り添う一杯とともに、心ほどけるひとときをお過ごしください。

入手困難な希少酒を一度に味わえる、またとない機会となっております。



各店先着順でのご案内となりますので、ぜひお早めにご予約ください。

皆様のご来店を、心よりお待ち申し上げております。

［目次］

１.超豪華！黒龍酒造4種＋希少酒飲み比べプラン（実施店舗：新宿総本店）

２.新政No.6飲み比べプラン（実施店舗：新宿東口店）

３.選べる！お料理付き希少酒飲み比べコース2種（実施店舗：町田店）

４.十四代4種飲み比べプラン（実施店舗：横浜本店）

５.万虹含む激レア十四代飲み比べプラン（実施店舗：上野御徒町店）

６.選べる超希少酒プラン2種（実施店舗：池袋本店）

７.十四代・而今の生酒含む希少酒飲み比べプラン（実施店舗：池袋西口店）

８.十四代、而今も飲み放題！超豪華希少酒飲み放題（実施店舗：神保町店、神田店）

プラン内容



１.選べる！希少酒飲み比べプラン2種（実施店舗：新宿総本店）

A「希少酒５種飲み比べ飲み放題付きコース」

B「超豪華！黒龍酒造4種＋希少酒飲み比べプラン」

AプランBプラン

◆飲み比べラインナップ (全50ml)

Aプラン

・十四代 角新 本丸 生

・而今 特別純米 生

・新政 ランダムスペック

・花陽浴 ランダムスペック

・飛露喜 特別純米 無濾過生原酒

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません



Bプラン

・石田屋

・仁左衛門

・八十八号 大吟醸

・しずく 大吟醸

・十四代 ランダムスペック

・新政 ランダムスペック

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分通常飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です



◆開催期間

2026年2月1日(日)～2月15日(日)

◆料金

A：\3,280(税込)

B：\6,000(税込)

◆定員

A：限定36名様

B：限定14名様

※先着順でのご案内となります

◆予約方法

◯Web予約

店舗のネット予約のコース選択に【希少酒５種飲み比べ飲み放題付きコース】【超豪華！黒龍酒造4種＋希少酒飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【新宿総本店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyuku/

２.新政No.6飲み比べプラン（実施店舗：新宿東口店）

◆飲み比べラインナップ（全50ml）

・新政No.6 R-typ

・新政No.6 S-type 25年12月製造品

・新政No.6 S-type 25年8月製造品

・新政No.6 X-type

・新政No.6 NewYear-type

※飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

◆お料理

蔵人コース（全9品）

・合鴨の燻製炙り

・パリパリピーマン

・あん肝ぽん酢

・自家製ポテサラ

・クリームチーズの西京和え

・炙り〆さば

・塩麹の鶏ちゃんこ鍋

・塩麹バターポテト

・ちゃんぽん麺

◆飲み放題

120分通常飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です



◆開催期間

2026年2月1日(日)～2月11日(水)

◆料金

\8,800(税込)

◆定員

限定14名様

※先着順でのご案内となります

◆予約方法

◯Web予約

店舗のネット予約のコース選択に【新政No.6飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

03-5379-2277

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【新宿東口店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/

３.選べる！お料理付き飲み比べ2種（実施店舗：町田店）

A「いつでも楽しめる！お料理付き希少酒飲み比べコース」

B「超人気！お料理付きNo6含む新政飲み比べコース」

AプランBプラン

◆飲み比べラインナップ

Aプラン

・十四代（100ml）

・而今（100ml）

・新政（40ml）

※上記日本酒はすべてランダムスペックとなります

※上記日本酒は飲み放題ではございません

Bプラン(全40ml)

・No6 R-type

・No6 S-type

・No6 X-type

・新政 陽乃鳥

・新政 亜麻猫

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆お料理

杉玉コース（全8品）

パリパリピーマン

合鴨の燻製炙り

あん肝ポン酢

自家製ポテサラ

鶏もも肉の山椒焼き

おでん3種盛り

塩麹バターポテト

おでんちゃんぽん麺

◆飲み放題

120分通常飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です



◆開催期間

2026年2月1日(日)～2月28日(土)

◆料金

A：\5,000(税込)

B：\7,700(税込)

◆定員

各プラン限定18名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約限定

店舗のネット予約のコース選択に【いつでも楽しめる！お料理付き希少酒飲み比べコース】【超人気！お料理付きNo6含む新政飲み比べコース】というコースがございますのでご選択ください。

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください

・WEB予約限定となります

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【町田店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/

４.十四代4種飲み比べプラン（実施店舗：横浜本店）

◆飲み比べラインナップ (全100ml)

・十四代 角新本丸 生酒 特別純米酒

・十四代 角新無濾過 生酒 純米吟醸酒

・十四代 あらばしり上諸白 本生 純米大吟醸酒

・十四代 槽垂れ 本生 純米吟醸酒

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆お料理

杉玉コース（全8品）

パリパリピーマン

合鴨の燻製炙り

あん肝ポン酢

自家製ポテサラ

鶏もも肉の山椒焼き

おでん3種盛り

塩麹バターポテト

おでんちゃんぽん麺

◆飲み放題

120分プレミアム飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります



◆開催期間

2026年2月1日(日)～2月15日(日)

◆料金

\6,500(税込)

◆定員

限定18名様

※先着順でのご案内となります

◆予約方法

◯Web予約

店舗のネット予約のコース選択に【十四代4種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

045-755-7444

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【横浜本店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/yokohamahonten/

５.万虹含む激レア十四代飲み比べプラン（実施店舗：上野御徒町店）

◆飲み比べラインナップ (全50ml)

・十四代 万虹

・十四代 双虹

・十四代 龍月

・十四代 舟垂れ 本生

・十四代 中取り無濾過

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆お料理

日本酒に合うコース料理（全6品）

パリパリピーマン

燻製合鴨の炙り

燻製ぽてさら

あん肝ポン酢

塩麹バターポテト

あおさ豆腐

◆飲み放題

120分プレミアム飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります



◆開催期間

2026年1月20日(火)～2月15日(日)

◆料金

\13,200(税込)

◆定員

限定36名様

※先着順でのご案内となります

◆予約方法

◯Web予約限定

店舗のネット予約のコース選択に【万虹含む激レア十四代飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【上野御徒町店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/uenookachimachi/

６.選べる超希少酒プラン2種（実施店舗：池袋本店）

A「2026年始 新政New Year年度別飲み比べ超希少酒プラン」

B「2026年始 新政N & H飲み比べ超希少酒プラン」

AプランBプラン

◆飲み比べラインナップ (全40ml)

Aプラン

十四代 あらばしり 本生

新政 No.6 New Year-Type(2026)

新政 No.6 New Year-Type(2025)

新政 No.6 R-Type

新政 エクリュ

ソガペールエフィス リアサケナチュレル

黒龍 しずく

黒龍 88号

※全て40mlでの提供となります。

※上記日本酒は飲み放題ではございません



Bプラン

十四代 あらばしり 本生

新政 No.6 New Year-Type(2026)

新政 No.6 H-Type

新政 No.6 S-Type

新政 エクリュ

ソガペールエフィス ヌメロシス

黒龍 しずく

黒龍 88号

※全て40mlでの提供となります。

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆お料理

日本酒に合うコース料理

◆飲み放題

田酒・飛露喜含む3時間制プレミアム飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が180分制、終了30分前でラストオーダーとなります



◆開催期間

2026年2月1日(日)～2月28日(土)

◆料金

A:\11,000(税込)

B:\11,000(税込)

◆定員

各プラン限定18名様

※先着順でのご案内となります

◆予約方法

◯Web予約

店舗のネット予約のコース選択に【A：2026年始 新政New Year年度別飲み比べ超希少酒プラン】【B：2026年始 新政N & H飲み比べ超希少酒プラン】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

03-6914-2791

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・お席が180分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【池袋本店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro/plan_list/?seats=1&time=15:00

７.十四代・而今の生酒含む希少酒飲み比べプラン（実施店舗：池袋西口店）

◆飲み比べラインナップ (全50ml)

十四代 角新 本丸 生

十四代 角新 純米吟醸 中取り無濾過 生

十四代 純米大吟醸 あらばしり 上諸白 本生

十四代 純米大吟醸 龍の落とし子 大極上生

而今 特別純米 生

而今 純米吟醸 八反錦 生

飛露喜 特別純米 生詰

田酒 特別純米

新政 エクリュ（40ml）

※新政のみ40mlの提供となります

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆お料理

日本酒に合うコース料理

◆飲み放題

120分通常飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です



◆開催期間

2026年2月1日(日)～2月28日(土)

◆料金

\11,000(税込)

◆定員

限定36名様

※先着順でのご案内となります

◆予約方法

◯Web予約

店舗のネット予約のコース選択に【十四代・而今の生酒含む希少酒飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

03-5927-1087

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【池袋西口店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro_west/plan_list/?seats=1&time=15:00

８.超豪華希少酒飲み放題（実施店舗：神保町店、神田店）

◆飲み放題ラインナップ

・十四代

・而今

・新政(本数制限あり)

・花陽浴

・田酒

・飛露喜

・産土

・寒菊

・楽器正宗

・作

・東洋美人

・写楽

・黒龍

・獺祭

・仙禽

・赤武

・鍋島

・作

・風の森

・紀土

・三井の寿

・甲子

・サササンデー

・イットキー

・讃岐くらうでぃ

・季節のおすすめ日本酒10種類

・その他限定流通商品12種類

・生ビールやハイボール、サワー、ソフトドリンク等23種類

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

◆お料理

お一人様につき2品以上の注文をお願いいたします



◆開催期間

2026年2月1日(日)～2月28日(土)

◆料金

\8,800(税込)

◆定員

各店限定30名様

※先着順でのご案内となります

◆予約方法

◯Web予約

各店舗ごとにネット予約のコース選択に【超豪華希少酒飲み放題】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

神保町店：03-6272-9600

神田店：03-6384-0422

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・お一人様につき2品以上のお料理の注文をお願いいたします。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【神保町店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/jinbocho/【神田店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/kanda/

飲み放題メニュー

◯通常飲み放題メニュー

◯プレミアム飲み放題メニュー

