女性のリズムに寄り添うライフケアブランド「4weeks femme」1周年。限定キット発売＆全商品20%OFFキャンペーンを1月25日より実施
4weeks femme 1周年
女性のリズムに寄り添うライフケアブランド「4weeks femme（フォーウィークスフェム）」を展開する株式会社4weeks cosmetics（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野崎隆司）は、ブランド誕生1周年を記念し、スキンケア3点（化粧水＋2種の美容液）を20%OFFでお求めいただける期間限定キットの発売と、全商品20%OFFキャンペーンを2026年1月25日より実施いたします。
また、1周年の感謝を込めて、今だけの特典として「4weeks tea femme care blend（フォーウィークス ティー フェムケア ブレンド）」をプレゼントいたします。
■ 1周年記念キャンペーン概要
１）【期間限定】1周年記念・限定スキンケアキット（20%OFF）＋ "フェムケアブレンド"ハーブティー
1周年記念・限定スキンケアキット
セット内容
・モイスチャーローション（120mL）
・アクティベーション エッセンス（50mL）
・スキンリペア エッセンス（50mL）
・プレゼント：フォーウィークス ティー フェムケア ブレンド 3点
キット価格：17,120円（税抜）※20%OFF
(通常合計：21,400円（税抜）※ハーブティー除く)
※数量限定のため、なくなり次第終了
２）全商品20%OFF ＋ "フェムケアブレンド"ハーブティー
期間中、全商品を対象に20%OFFで販売いたします。
モイスチャーローション 1周年
＜デイリー化粧水＞
モイスチャーローション 120mL
ダムのように、うるおいを貯める。*
2つの保水成分で、ひたひたの肌へ。*角質層まで
特別価格：4,640円（税抜）※20%OFF
(通常価格：5,800円（税抜）※ハーブティー除く)
プレゼント：フォーウィークス ティー フェムケア ブレンド
※数量限定のため、なくなり次第終了
アクティベーション エッセンス 1周年
＜キラキラ期 美容液＞
アクティベーション エッセンス 50mL
うるおい・ハリ・ツヤで輝きをもたらし、
肌の調子を、最高潮へ。
特別価格：6,240円（税抜）※20%OFF
(通常価格：7,800円（税抜）※ハーブティー除く)
プレゼント：フォーウィークス ティー フェムケア ブレンド
※数量限定のため、なくなり次第終了
スキンリペア エッセンス 1周年
＜モヤモヤ期 美容液＞
スキンリペア エッセンス 50mL
あらゆる肌トラブルを予防して、
前向きになれるクリーンな肌へ。
特別価格：6,240円（税抜）※20%OFF
(通常価格：7,800円（税抜）※ハーブティー除く)
プレゼント：フォーウィークス ティー フェムケア ブレンド
※数量限定のため、なくなり次第終了
３）今だけの特典："フェムケアブレンド"ハーブティーをプレゼント
フォーウィークス ティー フェムケア ブレンドをプレゼントいたします。
1周年記念の“今だけ”特典としてご用意しました。
4weeks femme femmecare blend
フォーウィークス ティー フェムケア ブレンド
内容量：40g
価格 1,620円(税込)
女性のライフサイクルをやさしくサポートするブレンドハーブティー。
自然由来のハーブを組み合わせ、毎日のティータイムを心地よく整えるブレンドです。やさしい香りとまろやかな味わいで、ほっとひと息つきたい時や、自分をいたわる時間に寄り添います。
■ メイクアップアーティストRYUJI（4weeks femme ディレクター）コメント
4weeks femmeはこの1月末に1周年を迎えます。数ある製品の中から私たちを選び、ご愛顧いただいた皆様、誠にありがとうございました。Meetz STORE新宿店への出展やトークショー・お茶会の開催、グッドデザイン賞受賞など、皆様のおかげで素晴らしい1年となりました。肌と向き合う時間が、少しでも前向きで心地よいひとときとなるよう願いながら、今後も、皆様の肌と心に寄りそい、これまでにない4weeksをお届けできるブランドとしてより一層、良い商品作り・サービスの向上に努めてまいります。
■ 4weeks femme ブランド概要
▶︎ブランドコンセプト
肌は、月でした。
月経の周期と向き合い、心に寄りそうスキンケア。
まるで月の満ち欠けのように、肌の調子が変わる。
ホルモンがもたらすそんなリズムの中で、女性は生きています。
4weeks femmeは、月経リズムに着目して生まれた、はじめてのスキンケアライン。
成分はもちろんのこと、こだわってつくった
オリジナル精油ブレンドの香りがあなたの心も整えます。
調子がいい時の肌を、さらに引き上げる。
そうでない時の肌は、とことんいたわる。
これまでになかった 4weeksを、あなたの肌と心へ。
4weeks femmeは、月経周期とホルモンバランスの変化に着目し、
肌と心に寄りそう“周期美容”ライフケアブランドです。
ホルモンバランスの周期によって、 女性の肌は驚くほど変わります。
それによって、気持ちまでもが 浮き沈みしてしまう。
肌の調子がいい時も、 そうでない時も。
どちらにも寄りそうブランドを目指しています。
▶︎ブランドのこだわり
- 世界初！醤油の醸造発酵から生まれた、天然のセラミド
いままで化学的につくられてきた「ヒト型セラミド」。4weeks femmeはそれに対して、醤油の醸造発酵粕を精製することでつくられる「天然のヒト型セラミド*」を採用。
世界初の試みから生まれたそのセラミドは、肌をしっかり保水して、うるおい、ハリ、ツヤをぞんぶんに与えます。
*セラミドAP・セラミドNP
- 森田敦子氏監修の精油ブレンド
フィトテラピー(植物療法)。それは、本来私たちの体に備わっている自然治癒力を高め、健康維持に役立てる伝承療法のひとつ。
今回、日本におけるフィトテラピーの第一人者である森田敦子先生と協業。女性の体に寄りそった精油ブレンドでオリジナルの香りを開発しました。心地よい香りがあなたの肌と心を、やさしく整えます。
- 天然由来成分100%
- 7つのフリー製法（鉱物油、石油系界面活性剤、シリコン、パラベン、動物由来原料、合成香料合成、着⾊料）
4weeks femme（フォーウィークスフェム）
https://4weeksfemme.co.jp/
https://www.instagram.com/4weeks_femme/