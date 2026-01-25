ゴルフ番組初登場の橋本環奈、完璧なバンカーショットを披露！橋本環奈の“意外なゴルフ仲間”の告白に平成ノブシコブシ・吉村が動揺「うそでしょ？」｜『STAR CHIP GOLF season2』#1

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・三浦翔平と豪華芸能人たちが、戦略と運を駆使してゴルフ対決を繰り広げる『STAR CHIP GOLF』の第2弾となる『STAR CHIP GOLF season2』#1を、2026年1月24日（土）夜8時より無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

（放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-2028_s2_p1）

■『STAR CHIP GOLF season2』とは

このたび「ABEMA」で放送する『STAR CHIP GOLF season2』は、芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦翔平がゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに、番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレーで競い合うゴルフバラエティ。2025年3月に放送された『STAR CHIP GOLF』の待望の第2弾です。今回は、ゴルフ番組初登場となる俳優・橋本環奈が参戦。そのほか、吉田沙保里、平成ノブシコブシ・吉村崇といったゴルフ好き芸能人も集結するほか、プロゴルファー・藤田光里がコース解説や芸能人へのアドバイスを担当します。また、司会進行はフリーアナウンサーでゴルフ好きの萩原菜乃花が務め、出演者たちは白熱したゴルフ対決を繰り広げました。

2026年1月24日（土）配信の#1では、最大賞金220万円を懸け、三浦翔平＆吉田沙保里ペアと、吉村崇＆橋本環奈ペアが激突。1番ホールでは、「パーで1pt」、「バーディーで2pt」など、スコアに応じた「ポジティブチップ」が付与されることになりました。

いよいよ、自身のベストスコアを「102」だと語る橋本環奈が初ショットを披露すると、藤田プロも「スイングがきれい」と絶賛。ペアを組む吉村も「勝てるかも！」と期待を寄せます。

また、ラウンドの合間には、それぞれがゴルフトークを展開。三浦が「普段どんな人とゴルフに行くの？」と聞くと、橋本は「一般のご飯屋さんの友だち、鰻屋さんのご夫婦と仲良しで一緒に回っています」と意外な人物を口にし、平成ノブシコブシ・吉村は「うそでしょ…？」と驚きの表情を見せました。

さらに、橋本は「（ゴルフは）高校生の頃やっていて時間がなくなってやらなくなって、今年（収録は2025年）はちょこちょこ行っているんですけど、回数でいうと少ないなという感じですね」とゴルフ歴が10年を超えるという意外な事実を告白。さらに、橋本が完璧なバンカーショットを見せると、思わず吉村が「ありがとう…めちゃくちゃ勝ち見えてきた！」と口にします。しかし、1番ホールは三浦＆吉田ペアがパーで上がり、先制の1ptを獲得しました。

その後、3番ホールからは、1打目で最もピンに寄せた人が獲得できる「ニアピンチップ」などの特殊ルールも追加に。4番ホールでは「バンカーはマイナス1pt」「木に当てるとマイナス1pt」といった5枚の「ネガティブチップ」が導入され、一気にプレッシャーが高まります。そんな中、三浦翔平は285ヤードというプロ顔負けのビッグドライブを披露し、「すげえの出た！」「プロみたいなスイング」と騒然に。一方、吉村＆橋本ペアも食らいつきます。その後、三浦がワンパットを沈めて1ptを獲得するも、続いて橋本もボギーながらワンパットを成功。ワンパットのチップが橋本の手に渡り、最終的な獲得チップは両チーム1ptと並ぶ大接戦となりました。

次週2026年1月31日（土）夜8時より放送の『STAR CHIP GOLF season2』#2では、ミラクルな展開に思わず吉田沙保里が大絶叫！？さらに、橋本が喜びのあまりダンスを踊る場面も。特別なホールが次々と披露される『STAR CHIP GOLF season2』完全決着の模様をぜひ、お楽しみに。

■ABEMA『STAR CHIP GOLF season2』（全2回）放送概要

#1放送日時：2026年1月24日（土）夜8時～

#1放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-2028_s2_p1

出演：三浦翔平、橋本環奈、吉田沙保里、吉村崇（平成ノブシコブシ）、藤田光里、萩原菜乃花（順不同）

次回#2放送日時：2026年1月31（土）夜8時～

#2放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/Cx7LG4JUqWtaUw

