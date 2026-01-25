鳥山明先生が手がけるDRAGON BALLの新しい世界 最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」 始動！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2026年1月25日(日)にて開催された「ドラゴンボール ゲンキダマツリ」にて、DRAGON BALL最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」を発表いたしました。




【DRAGON BALL最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」とは？】


鳥山明先生が手がける、DRAGON BALLのまだ見ぬ新しい世界とキャラクターたち。


そして、新たなゲームプロジェクトが2027年に向けて、ついに始動いたします。



DRAGON BALLの新しい世界「AGE 1000」で活躍する、


鳥山明先生が描かれた見たことのない姿のオリジナルキャラクターを初公開！



「AGE 1000」プロジェクトでは、他にも個性豊かなキャラクターたちが登場予定です。


広がり続けるDRAGON BALLの世界にぜひご期待ください。



本プロジェクトに関しての続報は、日本時間2026年4月19日（日）、20日（月）に開催の


「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026（※）」にて発表予定です。



※ 「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」は米国カリフォルニア州ロサンゼルスにて、現地時間2026年4月18日（土）、19日（日）に開催されるイベントです。



【鳥山明先生が手がけるDRAGON BALLの新しい世界「AGE 1000」プロジェクト発表映像を初公開！】



また、プロジェクト発表映像も合わせて公開いたしました。



鳥山明先生が描かれたオリジナルキャラクターも登場するなど、


今後の展開が気になる要素が盛りだくさんとなっております。ぜひご覧ください。



▼YouTube URL


https://youtu.be/JYKGXUf59A0




続報は「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」にて発表！



【「ドラゴンボールゲームスバトルアワー」とは？】


今回で6回目を迎える「ドラゴンボールゲームスバトルアワー」は、マンガ・アニメ・映画・ゲーム・フィギュアや玩具などのマルチな展開を続ける『DRAGON BALL』の最新情報とその魅力を、世界中のファンに体感していただくことを目的にスタートしました。今回もこれまでにない規模と内容で『DRAGON BALL』の現在(いま)を詰め込んだコンテンツをお送りします。



今年のイベントでも「DRAGON BALL」の最新情報を公開する特別ステージをはじめとして、「ドラゴンボール ファイターズ」や「DRAGON BALL SUPER CARD GAME MASTERS」、「DRAGON BALL SUPER CARD GAME FUSION WORLD」、「DRAGON BALL SUPER CARD GAME FUSION WORLD DIGITAL」の各種大会や、最新ゲーム「ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ」や「ドラゴンボール Sparking! ZERO」をなど様々な「ドラゴンボール」ゲームのステージやブース展示、物販等、盛りだくさんのコンテンツを予定しています。





【開催概要】


名称：ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026


開催日程：日本時間2026年4月19日（日）、20日（月）


※現地時間2026年4月18日（土）、19日（日）


開催場所：ロサンゼルス Shrine Auditorium ＆ Expo Hall


参加方法：参加無料！詳細は公式サイトをご覧ください。


▼「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」公式サイト


（英語） https://dbgbh.bn-ent.net/


（日本語）https://dbgbh.bn-ent.net/jp/



▼「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」公式X


（英語） https://x.com/db_eventpj


（日本語）https://x.com/db_eventpj_jp




【YouTube配信情報】


「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」の様子を公式YouTubeチャンネルで配信します。


配信スケジュールなどの詳細は後日発表予定です。ご期待ください。


▼公式YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/@dbgbh





