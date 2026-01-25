鳥山明先生が手がけるDRAGON BALLの新しい世界 最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」 始動！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2026年1月25日(日)にて開催された「ドラゴンボール ゲンキダマツリ」にて、DRAGON BALL最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」を発表いたしました。

【DRAGON BALL最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」とは？】

鳥山明先生が手がける、DRAGON BALLのまだ見ぬ新しい世界とキャラクターたち。

そして、新たなゲームプロジェクトが2027年に向けて、ついに始動いたします。

DRAGON BALLの新しい世界「AGE 1000」で活躍する、

鳥山明先生が描かれた見たことのない姿のオリジナルキャラクターを初公開！

「AGE 1000」プロジェクトでは、他にも個性豊かなキャラクターたちが登場予定です。

広がり続けるDRAGON BALLの世界にぜひご期待ください。

本プロジェクトに関しての続報は、日本時間2026年4月19日（日）、20日（月）に開催の

「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026（※）」にて発表予定です。

※ 「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」は米国カリフォルニア州ロサンゼルスにて、現地時間2026年4月18日（土）、19日（日）に開催されるイベントです。

【鳥山明先生が手がけるDRAGON BALLの新しい世界「AGE 1000」プロジェクト発表映像を初公開！】

また、プロジェクト発表映像も合わせて公開いたしました。

鳥山明先生が描かれたオリジナルキャラクターも登場するなど、

今後の展開が気になる要素が盛りだくさんとなっております。ぜひご覧ください。

▼YouTube URL

https://youtu.be/JYKGXUf59A0

続報は「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」にて発表！

【「ドラゴンボールゲームスバトルアワー」とは？】

今回で6回目を迎える「ドラゴンボールゲームスバトルアワー」は、マンガ・アニメ・映画・ゲーム・フィギュアや玩具などのマルチな展開を続ける『DRAGON BALL』の最新情報とその魅力を、世界中のファンに体感していただくことを目的にスタートしました。今回もこれまでにない規模と内容で『DRAGON BALL』の現在(いま)を詰め込んだコンテンツをお送りします。

今年のイベントでも「DRAGON BALL」の最新情報を公開する特別ステージをはじめとして、「ドラゴンボール ファイターズ」や「DRAGON BALL SUPER CARD GAME MASTERS」、「DRAGON BALL SUPER CARD GAME FUSION WORLD」、「DRAGON BALL SUPER CARD GAME FUSION WORLD DIGITAL」の各種大会や、最新ゲーム「ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ」や「ドラゴンボール Sparking! ZERO」をなど様々な「ドラゴンボール」ゲームのステージやブース展示、物販等、盛りだくさんのコンテンツを予定しています。

【開催概要】

名称：ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026

開催日程：日本時間2026年4月19日（日）、20日（月）

※現地時間2026年4月18日（土）、19日（日）

開催場所：ロサンゼルス Shrine Auditorium ＆ Expo Hall

参加方法：参加無料！詳細は公式サイトをご覧ください。

▼「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」公式サイト

（英語） https://dbgbh.bn-ent.net/

（日本語）https://dbgbh.bn-ent.net/jp/

▼「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」公式X

（英語） https://x.com/db_eventpj

（日本語）https://x.com/db_eventpj_jp

【YouTube配信情報】

「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」の様子を公式YouTubeチャンネルで配信します。

配信スケジュールなどの詳細は後日発表予定です。ご期待ください。

▼公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@dbgbh

(C)バード・スタジオ／集英社

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。