鳥山明先生が手がけるDRAGON BALLの新しい世界 最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」 始動！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2026年1月25日(日)にて開催された「ドラゴンボール ゲンキダマツリ」にて、DRAGON BALL最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」を発表いたしました。
【DRAGON BALL最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」とは？】
鳥山明先生が手がける、DRAGON BALLのまだ見ぬ新しい世界とキャラクターたち。
そして、新たなゲームプロジェクトが2027年に向けて、ついに始動いたします。
DRAGON BALLの新しい世界「AGE 1000」で活躍する、
鳥山明先生が描かれた見たことのない姿のオリジナルキャラクターを初公開！
「AGE 1000」プロジェクトでは、他にも個性豊かなキャラクターたちが登場予定です。
広がり続けるDRAGON BALLの世界にぜひご期待ください。
本プロジェクトに関しての続報は、日本時間2026年4月19日（日）、20日（月）に開催の
「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026（※）」にて発表予定です。
※ 「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」は米国カリフォルニア州ロサンゼルスにて、現地時間2026年4月18日（土）、19日（日）に開催されるイベントです。
【鳥山明先生が手がけるDRAGON BALLの新しい世界「AGE 1000」プロジェクト発表映像を初公開！】
また、プロジェクト発表映像も合わせて公開いたしました。
鳥山明先生が描かれたオリジナルキャラクターも登場するなど、
今後の展開が気になる要素が盛りだくさんとなっております。ぜひご覧ください。
▼YouTube URL
https://youtu.be/JYKGXUf59A0
続報は「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」にて発表！
【「ドラゴンボールゲームスバトルアワー」とは？】
今回で6回目を迎える「ドラゴンボールゲームスバトルアワー」は、マンガ・アニメ・映画・ゲーム・フィギュアや玩具などのマルチな展開を続ける『DRAGON BALL』の最新情報とその魅力を、世界中のファンに体感していただくことを目的にスタートしました。今回もこれまでにない規模と内容で『DRAGON BALL』の現在(いま)を詰め込んだコンテンツをお送りします。
今年のイベントでも「DRAGON BALL」の最新情報を公開する特別ステージをはじめとして、「ドラゴンボール ファイターズ」や「DRAGON BALL SUPER CARD GAME MASTERS」、「DRAGON BALL SUPER CARD GAME FUSION WORLD」、「DRAGON BALL SUPER CARD GAME FUSION WORLD DIGITAL」の各種大会や、最新ゲーム「ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ」や「ドラゴンボール Sparking! ZERO」をなど様々な「ドラゴンボール」ゲームのステージやブース展示、物販等、盛りだくさんのコンテンツを予定しています。
【開催概要】
名称：ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026
開催日程：日本時間2026年4月19日（日）、20日（月）
※現地時間2026年4月18日（土）、19日（日）
開催場所：ロサンゼルス Shrine Auditorium ＆ Expo Hall
参加方法：参加無料！詳細は公式サイトをご覧ください。
▼「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」公式サイト
（英語） https://dbgbh.bn-ent.net/
（日本語）https://dbgbh.bn-ent.net/jp/
▼「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」公式X
（英語） https://x.com/db_eventpj
（日本語）https://x.com/db_eventpj_jp
【YouTube配信情報】
「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」の様子を公式YouTubeチャンネルで配信します。
配信スケジュールなどの詳細は後日発表予定です。ご期待ください。
▼公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@dbgbh
(C)バード・スタジオ／集英社
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。