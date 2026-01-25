【HAKODATE海峡の風】LINE会員になると素敵な景品がもらえるチャンス！Nポイントで特典アップ！

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社　HAKODATE 海峡の風（北海道函館市湯川町1-18-15/執行役員　総支配人　西岡浩樹）は全56室の全部屋60平方メートル 以上のお部屋で皆様をお出迎え致しております。




＜通常より20％オフ！ご予約は1月30日（金）まで＞


当館のLINE会員ご登録でご予約いただける特別料金プランです。
既存会員の方も、もちろんご予約OK！
チェックイン時に会員でない方にはその場でご登録をお願いいたします。



【LINE会員特典】
スタンプ１個でオリジナルエコバッグをプレゼント！（1日1会員1つ）
2回目以降はLINEショップカードにてご確認ください。



さらにお得！
Nポイントを利用してご予約頂いた方には、下記の特典も差し上げます！



【Nポイントご利用特典】
1000ポイント以上　⇒海峡の風オリジナルお土産
2000ポイント以上　⇒展望風呂付客室に無料グレードアップ
3000ポイント以上　⇒展望風呂付客室に無料グレードアップ＋館内利用券2000円






■夕食／レストラン「Blue Seasons」にて本格寿司会席
大人だけのラグジュアリーな空間をお楽しみ下さいませ。


※お献立は年4回、季節ごとに変更致します。切替え時期は変更になる場合がございます。
（3月上旬～5月頃は春献立、6月上旬～8月頃は夏献立、9月上旬～11月頃は秋献立、12月上旬～2月頃は冬献立）
※団体のお客様はお受けできかねます。5名様以上はお席を分けてのご案内となります。


■朝食／レストラン「青函市場」にてバイキング


※お食事メニューは仕入れ状況により、内容が変更になる場合がございます。画像はイメージです。





◆ご予約はこちらから◆


https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6069ca5ba76ae6c2523739add3cea65b&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=11574807(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6069ca5ba76ae6c2523739add3cea65b&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=11574807)






◆公式ホームページ　ベストレート◆
こちらのプランは他社インターネット宿泊サイトでご予約するより
一番お得な料金でご宿泊が可能です。（同プラン比較時・適用条件有）