駅・商業施設・文化施設で展開「日々のくらしのマルシェ」1年間で延べ100店舗超、延べ1万人以上の購買体験を創出。場所の特性に合わせて人の流れを価値に変える、場づくり型マルシェ。

■日々のくらしのマルシェとは

株式会社hibino

「日々の暮らしに彩りを」をコンセプトに、セレクトショップおよびマルシェの企画・運営を行う株式会社hibino（本社：東京都品川区、代表取締役：吉川 康弘）は、駅ナカ、文化施設、商業施設、地域イベントなど、複数の異なる場所特性を持つ空間において「日々のくらしのマルシェ」を展開してきました。

2025年は、JR目黒駅駅ナカでの開催を中心に年間11回実施。あわせて、東京都庭園美術館での文化連携イベント、五反田JPビルディングでの定期開催（2025年10月より毎月開催）など、開催フィールドを段階的に拡張しました。

延べ100店舗以上の事業者が参画し、作り手の想いに共感しながら商品を選ぶ対話型の購買体験は、累計で延べ1万人以上に達しています。

本取り組みは、単なるイベント開催ではなく、立地や施設の特性に応じて、人の流れと関係性を設計する場づくりの実践事例となっています。

日々のくらしのマルシェがつくる価値：作り手が主役となる、対話型マルシェ

本マルシェでは、出店者本人が商品への背景や想いを語り、生活者がそれを理解・共感したうえで商品を選ぶ体験を重視しています。運営側は前に出るのではなく、会話が生まれやすい導線設計や空気づくり、現場対応を通じて、作り手と生活者が自然につながる環境づくりに徹しています。



その結果、人が足を止め、会話が生まれ、空間に滞在時間が生まれるという変化が積み重なり、約4割の出店者がリピート参加しています。

■主な開催実績・地域連携

JR目黒駅 駅ナカ（改札前コンコース／JR所有ブース）

高い導線力を持つ駅ナカ空間において、2025年は年間11回開催。

通勤・通学など日常動線上で、短時間でも成立する購買体験を継続的に創出してきました。

JR目黒駅 コンコース前 出店者の様子

限られた時間帯・スペースの中でも、作り手の魅力が伝わる設計を行い、

駅ナカという公共性の高い空間におけるマルシェ運営の実績を積み重ねています。

五反田JPビルディングでの開催

商業施設内のゆとりある空間を活かし、出店者と来場者がゆっくり会話できるマルシェを実施。

2025年10月から毎月の定期開催として運営しており、継続的な出店・来場が生まれる場として定着しつつあります。

地域イベントへの協力

１．Meguro Snow Christmas

2019年より目黒エリアで開催されてきた地域イベント「目黒街角 Heart & Art クリスマス」は、

2025年に「Meguro Snow Christmas(https://meguro-snow-christmas.com/)」としてリニューアルされました。

hibinoは、本イベントにおいて目黒エリア全体の賑わい創出を目的に参画し、マルシェ運営で

培ってきたノウハウを活かしながら、イベント運営のサポート、キッチンカーの誘致・調整などを

中心に協力しています。

地域イベントの文脈に合わせた運営支援を行うことで、来場者・事業者・地域がつながる場づくりに

貢献しました。

２． 東京都庭園美術館での開催（年2回）

文化施設ならではの空間価値を活かし、「日常」「文化」「購買体験」を融合したマルシェを、

東京都庭園美術館と連携して企画・展開しています。

夜会 ～ART DECO NIGHT GARDEN PARTY～の会場の様子

・2025年8月

「夜会 ～ART DECO NIGHT GARDEN PARTY～(https://www.teien-art-museum.ne.jp/event/20250822/)」

・2025年12月

「庭園マルシェ(https://www.teien-art-museum.ne.jp/event/marche202512/)」

いずれも、鑑賞体験の延長線上に購買体験が自然に生まれるモデルとして実施しており、

文化施設と連携したマルシェの一つの実践例となっています。

■場所に合わせて設計する、という考え方

目黒駅ナカでは短時間でも成立する購買体験、

庭園美術館では滞在と文化体験を重ねる場づくり、

五反田では会話と関係性が深まる滞在型の設計。

場所が変わるたびに人の動きや会話の生まれ方が異なるため、開催ごとに設計を見直し、

同じ形を繰り返さないことを運営の基本としています。

■今後の開催予定

JR目黒駅エリアでの開催

・2026年6月12日（金）・13日（土）・14日（日）

・2026年10月9日（金）・10日（土）・11日（日）・12日（月・祝）

目黒・白金エリアの感度の高いお客様に商品をお届けしたい方に適した会場です。

五反田JPビルディングでの開催

・2026年も毎月第三土日での定期開催

本会場は、作り手自身の想いや制作背景を来場者に丁寧に伝えられることが特長です。

五反田食堂前のマルシェ開催前の様子

五反田JPビルディングの来館者層に合わせ、ファミリーで楽しめるコンテンツを充実させており、

お子さまが「遊ぶ・作る・体験する」ことができるワークショップも多数実施。ものづくりの楽しさを親子で共有できる場となっています。

■出店を検討されている方へ

開催条件や詳細は、お問い合わせ時にご案内しています。

出店にご興味のある方は、日々のくらしのマルシェ公式HP(https://hibino-kurashino-marche.jp/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGntiE7GwbKNVjDC_vbu-ZBKBUvYhg6YWxdIWuMTMTn2rP6lmV3VFPCLI1QWB4_aem_D4GRDzuOgE_SLV__FsxgfA)より仮エントリーください。

■新たな開催地との出会いを求めています

駅、商業施設、文化施設、再開発エリアなど、人の流れを価値へと転換したい空間での開催を

検討しています。

■株式会社hibinoについて

「からだにやさしいもの」、「永く使い続けられるもの」、「環境に配慮されているもの」を軸に、作り手の想いが生活者に届く場づくりとJR目黒駅前でセレクトショップ運営を行っています。

またマルシェ事業では、生産者や作り手と直接出会える機会をつくり、地域や季節を感じながら、「これからの暮らし」を考えるきっかけとなる場を企画・運営しています。

