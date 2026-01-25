【大阪・梅田】「まだ大丈夫」と言い続けてきた女性に。精神保健福祉士が提案する”働く女性のため”の女性専用リラクゼーションサロンがオープン！

Ao

忙しい日々の中で、「少ししんどい」「余裕がない」と感じながらも、立ち止まるきっかけを持てずに過ごしている女性は少なくありません。

仕事や家庭、人間関係など複数の役割を担う中で、自分の心身の健康を後回しにしてしまうことが当たり前になっている現代です。

そうした日常の中で、無理を重ねる前に立ち止まり、整える時間を持てる場として、女性専用リラクゼーションサロン「Ao（アオ）」が大阪・西梅田に誕生しました。

なぜ今、「立ち止まる場所」が必要なのか

「まだ大丈夫」「もう少し頑張れる」と自分に言い聞かせながら過ごすうちに、気づかないまま疲れが積み重なってしまい自分を後回しにしてしまう。

そんな女性たちと向き合う中で、代表が強く感じてきたのは、不調になる前に自分をいたわる時間を持つことの大切さでした。

本サロンを手がける代表は、アロマセラピストとして13年の経験を持ち、精神保健福祉士の国家資格を有しています。

診断や治療ではなく、日常生活の中で自分の状態に気づき、整えるという視点を大切にしたい。

その思いが、「Ao」誕生の背景にあります。

話したい日も、静かに過ごしたい日も

「Ao」では、女性専用の落ち着いた空間設計のもと、来店時の丁寧なヒアリングを通じて、その日の状態や気分に寄り添った施術を行っています。

話したい日もあれば、静かに過ごしたい日もある。

どちらの過ごし方も尊重されることを大切にし、香り・照明・音など五感に配慮した空間づくりを行っています。

サロンの空間づくりには、「＃オトナノゼイタクヒミツキチ」というコンセプトを掲げています。

特別なご褒美ではなく、日常から少し離れて自分のための時間を過ごせる場所でありたいという想いを込めています。

女性専用の落ち着いた空間で、その日の状態に寄り添うヒアリングを行っています。

空間に溶け込む香りへのこだわり

香りへのこだわりとしてサロンで使用する香りは、

専門の調香師が監修した100%Pureのブレンド精油です。

深呼吸したくなるような穏やかな香りで、心身の緊張をゆるめ、自然と呼吸を整える時間へと導きます。

香りは、無理に変化を起こすものではなく、「今の自分に気付くためのきっかけ」として位置づけています。

ウェルビーイングを、特別なものにしないために

Aoが目指しているのは、

リラクゼーションを一時的な癒しや特別なご褒美として終わらせないこと。

忙しい毎日の中でも、定期的に自分を整える時間を持つことが、長く健やかに働き続けるための土台になると考えています。

大人になればなるほど相談できる人や場所は少なくなっていきます。

Aoは心身の状態を大切にしながら生活を続けていくための、身近で安心できる選択肢のひとつでありたいと考えています。

今後の展望

今後は、サロンでの施術提供にとどまらず、日常に取り入れやすいセルフケアの考え方や、

心の健康を大切にするライフスタイルについての発信にも取り組んでいく予定です。

梅田という都市部から、

働く女性が無理を重ねる前に立ち止まれる選択肢を広げていきます。

福利厚生での利用や、企業・団体での導入についてのご相談も受け付けています。

※本サービスは医療行為や診断・治療を目的としたものではなく、日常生活における心身のリラクゼーションおよびセルフケアを目的としています。

本リリースに関する取材・インタビューのご相談にも対応可能です。

【お問合せ先】

代表：成松 麻紀子

Instagram：https://www.instagram.com/maki_therapist/

E-mail：maki.therapist@gmail.com



【店舗情報】

Ao(アオ）

住所：大阪府大阪市北区堂島2丁目5-27 八幡不動産ビル3F

TEL：06-4256-8639

HP： https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000787670/

E-mail：ao1027.official@gmail.com