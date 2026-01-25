【楽天イーグルス】5/29(金)～31（日）「myfavE DAY Supported by 楽天カード」開催！
株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、5月29日（金）～31日（日）東京ヤクルトスワローズ戦において、2026シーズンの「myfavE DAY（マイフェイビーデー） Supported by 楽天カード」を開催することとなりましたので、お知らせいたします。
本イベントは、性別・年齢を問わず楽天イーグルスのMyfave（私の推し）を思いきりお楽しみいただける3日間となります。
また、開催に向けて募集した『myfavEユニフォーム2026』のデザインも決定。多くの応募作品から一次審査、二次審査を経て、はるかさんによるデザインが最優秀賞作品に選ばれました。『myfavEユニフォーム2026』のテーマは「爽やか」。クリームソーダをイメージしたグラデーションをベースに、淡い黄色のラインで勝利の光を表現しています。
来場者プレゼントとして、5月30日（土）、31日（日）に『myfavEユニフォーム2026』を、5月29日（金）には「爽やか」な香りの『オリジナルフレグランスサシェ』を、当日の観戦チケットをお持ちの先着15,000名様にプレゼントいたします。
＜「myfavE DAY(マイフェイビーデー) Supported by 楽天カード」 概要＞
■開催日程
・5月29日（金）東京ヤクルトスワローズ戦［18:00試合開始］
・5月30日（土）東京ヤクルトスワローズ戦［14:00試合開始］
・5月31日（日）東京ヤクルトスワローズ戦［13:00試合開始］
■来場者プレゼント
・5月29日（金）：『オリジナルフレグランスサシェ』
・5月30日（土）、5月31日（日）：『myfavEユニフォーム2026』
・対象：当日の観戦チケットをお持ちの先着15,000名様
■協賛：楽天カード株式会社
＜『myfavEユニフォーム2026』デザイン決定 概要＞
■myfavEユニフォーム2026 選考結果
以下の選考フローを経て、最優秀賞作品が選ばれました。
1） 一般公募
2） 一次審査：球団職員による候補作品の選出
3） 二次審査：一次審査を通過した5つの作品からWEB投票を実施。選手も投票に参加しました。
≪最優秀賞作品≫
・作者：はるかさん
・コンセプト
爽やかなクリームソーダをイメージしたグラデーション。淡い黄色のラインは、勝利の光を象徴するアクセントに。
スタンドを希望とエナジーあふれるソーダ色で包み込みます。
詳細を見る :
https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600981825.html
※『myfavE DAY(マイフェイビーデー) Supported by 楽天カード』イベント詳細は後日発表いたします
※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします