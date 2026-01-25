【レンタサイクル開始】15分88円から利用可能｜サイクルシェアで広がる、WHATAWONの新しい遊び方
15分88円から利用できるサイクルシェアが、大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」に登場。
自転車で、ワタワンから和泉・岸和田エリアへ。
気ままな散策や、ちょっとしたお出かけがもっと自由に楽しめる新サービスです。
■ サイクルシェアで広がる、WHATAWONの新しい過ごし方
WHATAWONでのひとときを、もっと自由に、もっと気持ちよく。
そんな思いから、レンタサイクル（サイクルシェア）サービスがスタートしました。
敷地内で過ごすだけでなく、周辺エリアへも気軽に足を伸ばせることで、WHATAWONでの一日がより立体的に、よりアクティブに広がります。
■ サイクルシェアとは？
サイクルシェアとは、専用アプリを使って、必要なときに必要な分だけ自転車を借りられるサービスです。
受付や面倒な手続きは不要で、スマートフォンから操作するだけですぐに利用でき、使い終わったら返却するだけ。
設置されたサイクルポート（駐車場）であれば、どこからでもアプリひとつで自転車の利用・返却が可能です。
観光用のレンタサイクルより、もっと日常に近い存在。
それが、サイクルシェアです。
■ 選べる料金プランで、使い方も自由に
利用シーンに合わせて、2つの料金プランから選べます。
「少しだけ乗りたい」「一日しっかり使いたい」どちらのニーズにも対応できる料金設定です。
■ 周辺散策やお出かけにおすすめ
WHATAWONを起点に、
・和泉中央駅方面へ
・愛彩ランド方面へ
・周辺の景色や街並みを楽しむ散策へ
徒歩では少し遠い場所も、自転車なら心地よい距離に。
風を感じながら、いつもとは少し違う景色を楽しめます。
■ 利用方法はとてもシンプル
・ 貸出場所：WHATAWON
・ お支払い方法：クレジットカード
・ 解錠方法：専用アプリで解錠
初めての方でも安心して使える、シンプルな仕組みです。
詳しい利用方法はこちらからご確認いただけます。
▶ 利用方法：https://docomo-cycle.jp/use
■ アプリダウンロードはこちら（QRコード対応）
サイクルシェアのご利用には、専用アプリのダウンロードが必要です。
以下のQRコードから、App Store / Google Playそれぞれに対応しています。
来場時にその場で読み取ることで、スムーズに利用を開始できます。
移動時間も、思い出の一部に
目的地へ向かう時間も、会話も、景色も。
自転車で走るそのひとときが、WHATAWONでの思い出をより豊かにしてくれます。
次の休日は、サイクルシェアで、WHATAWONの外へ少しだけ足を伸ばしてみませんか。
WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。
日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』
南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。
■施設概要
所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1
敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）
交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分
関連URL
WHATAWON（ワタワン）HP
https://www.whatawon.co.jp/
ANTIQUA（アンティカ）公式サイト
https://www.antiqua.co.jp/
株式会社antiqua（コーポレートサイト）
https://www.antiqua.me/