佐賀県初の自然共生サイト・横枕で、今年も「鬼火焚き」を実施― 伝統行事を通じて、里山の循環と生物多様性を未来へ ―

特定非営利活動法人唐津Farm&Food鬼火焚き

2026年1月12日、佐賀県唐津市相知町横枕地区にて、

佐賀県初の自然共生サイト（OECM）で、地域の伝統行事「鬼火焚き」が今年も行われました。

生物多様性保全の現場で受け継がれる伝統行事として、注目が高まっています。

天候の影響により当初予定から1日延期となりましたが、地域住民の協力のもと、今年も無事に実施されました。

年明け早々の1月4日には、地域のみなさんとともに鬼火焚きの準備作業を開始。

神社周辺では近年、竹の侵食が進んでおり、雑木やツルが絡み合う中、竹を1本切るだけでも時間と労力を要する状況でした。それでも、力を合わせて竹切りと準備を進め、行事当日を迎えることができました。

https://karatsu-f-f.com/30by30.html

佐賀県初の「自然共生サイト」で行われる鬼火焚き

横枕地区一帯は、環境省が推進する「自然共生サイト（OECM）」として、佐賀県で初めて認定されたエリアです。

人の営みと自然環境が共存し、生物多様性の保全に寄与している地域として評価されています。横枕は、暮らしの中で自然を守り続けてきた“実践のフィールド”です。

今回の鬼火焚きは、こうした自然共生サイトのフィールドの中で行われる伝統行事であり、

里山管理、生物多様性保全、農業、地域文化が一体となった実践の場でもあります。

生物多様性保全から農へつながる、新しい循環

今年は新たな試みとして、サンショウウオの保全活動で切り出した竹を鬼火焚きに活用しました。

例年のようにすべてを燃やし切るのではなく、途中で火を止め、竹炭として残すことで、

その恵みを横枕農園のナス畑へと還元していく予定です。

増えすぎた竹を適切に伐採し、

鬼火焚きで祈りを込め、

残った資源を農へ返す--

この一連の流れは、自然共生サイトが目指す「人と自然の循環的な関係」を体現する取り組みです。

伝統行事を、次の世代へ

鬼火焚きは、地域の無病息災や五穀豊穣を願う行事であると同時に、

里山と向き合い、自然と共に暮らしてきた知恵と文化を次世代へ受け継ぐ大切な時間でもあります。

NPO法人 唐津Farm&Food（Precious Plastic 唐津）は、

横枕の自然共生サイトにおける活動を通じて、

生物多様性保全、環境教育（ESD）、地域循環の実践をこれからも続けていきます。

唐津の風景と文化を大切にしながら、

人と自然がともにある未来を、地域から育んでいきます。

伝統行事を守ることが、次の世代の環境をつくることにつながる--

唐津Farm&Foodは、横枕からその実践を続けていきます。

団体概要

団体名：NPO法人 唐津Farm&Food（Precious Plastic 唐津）

所在地：佐賀県唐津市

代表者：代表理事 濱口のぞみ

活動内容：

・生物多様性保全（自然共生サイトの管理・保全）

・環境教育（ESD）

・サーキュラーエコノミー推進

・海洋プラスチック問題への取り組み

公式サイト：https://karatsu-f-f.com

Instagram：https://www.instagram.com/preciousplastic_karatsu/