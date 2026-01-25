【岡山大学】DevFest Okayama, Japan 2025を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 1月 25日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）が事務局を務めるおかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）は、Google Developer Groups (GDG) On Campus Okayama Universityとともに2025年12月17日、本学津島キャンパスにおいて「DevFest Okayama, Japan 2025」が岡山で初めて開催され、大学生や高校生、AI推進を担う社会人など、220人を超える参加者が集まりました。



「DevFest Okayama, Japan 2025」は、Googleのプロフェッショナルを多数迎え、AI、クラウド、OSS、デザイン思考といった最新技術を1日で網羅できる、開発者、研究者、学生など、AIの最前線に興味のあるすべての方が参加できるカンファレンスです。このカンファレンスはGoogle Developer Groups (GDG) On Campus Okayama Universityに所属する本学の学生が中心となって企画しました。

創立五十周年記念館を会場に、最近の生成AIの活用事例紹介を中心にGoogle Developer Expertによる多彩なトークセッション、ADK（Agent Development Kit）とGoogle Cloudを使ってマルチエージェントを構築するハンズオン、デザインスプリントワークショップなど、開発手法の最新動向を一日でキャッチアップするイベントとして実施しました。パネルディスカッションでは、「生成AIが変える”学び”と”仕事”の未来」をテーマに、社会人パネリストと学生による活発な意見交換がなされ、熱気あふれる一日となりました。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年1月23日に岡山大学から公開されました。

〇OI-Startについて

おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）は、産学官が連携して主にデジタル技術を活用したイノベーションを創出し、その実践を通じて創出に貢献する人材を育成する事で、県内の企業の生産性や魅力の向上、若者の県内定着・還流を推進するため、県内企業・自治体、大学等の研究者および学生が組織・分野の枠を超えて共創する舞台（プラットフォーム）。岡山大学が事務局を務める。

パネルディスカッションの様子

トークセッションの様子

ワークショップの様子

◆参 考

・おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）

https://oistart.okayama-u.ac.jp/

・Google Developer Groups (GDG) On Campus Okayama University

https://gdg.community.dev/gdg-on-campus-okayama-university-okayama-japan/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】産学官連携によるデジタル技術を活用したイノベーションの創出に向け「おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム」（OI-start）を設立

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002254.000072793.html

・【岡山大学】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）の会員数が100機関を突破！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002808.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

