「SHIBUYA CHOCOLATE QUEST」や「オトナカワイイ！ホラグチカヨのジブンバレンタインin ヒカリエ」などのイベント開催！

東急株式会社（渋谷ヒカリエ 8/）

東急株式会社が運営する高層複合施設「渋谷ヒカリエ」8階「Creative Space 8/（クリエイティブスペース はち）」内のイベントスペース 8/COURT、レンタルギャラリー 8/CUBE1,2,3、ギャラリー Bunkamura Gallery 8/、d47 MUSEUMの4エリアにおける、2026年2月開催のイベント情報をお知らせします。

8/webサイト： https://www.hikarie8.com/

【8/COURT】

SHIBUYA CHOCOLATE QUEST

ー渋谷の街で、自分らしいチョコレート、発見しよう！ー

2026/2/1（日）ー2/14（土）11:30-20:30 ※日祝のみ 11:30-19:30

渋谷ヒカリエ8/COURTでは、バレンタインイベント「SHIBUYA CHOCOLATE QUEST」の中でも、注目ブランドが集結！期間中は、1レシート3,000円（税込）以上のお買い上げで話題の韓国プリクラ「GENIC BOOTH photoautomat」が無料で1回撮影できます。イベント限定フレームで、バレンタインの思い出をぜひシェアしてください。

webサイト：https://www.tokyu-dept.co.jp/valentinesday/index.html?utm_source=2026&utm_medium=eight(https://www.tokyu-dept.co.jp/valentinesday/index.html?utm_source=2026&utm_medium=eight)

【入場無料】

【主催】株式会社東急百貨店

「かさましこ登り窯プロジェクト展示販売会」

ー益子焼×笠間焼 陶芸家100人による登り窯焼成作品の販売ー

2026/2/20（金）ー2/23（月）（20日 17:00-20:00、21ー22日 11:00-20:00、23日 11:00-16:00）

益子×笠間 両焼き物産地の陶芸＆食文化をPRする展覧会。「かさましこ登り窯プロジェクト」と題して1月に登り窯の窯焚きを行い100名の作家がひとつの登り窯で作品を焼き上げました。今回はそのプロジェクトで焼き上がった作品をメインとした陶芸作品の展示販売、またいちごや栗など栃木県益子町・茨城県笠間市の農産物やお土産品もあわせて販売いたします。

【入場無料】

【主催】かさましこ登り窯プロジェクト実行委員会

webサイト：https://www.hikarie8.com/court/2026/01/post-379.shtml

MOV市2026

ーはたらく大人の文化祭ー

2026/2/28（土） 13:00-19:00

MOV市は、渋谷ヒカリエにあるコワーキングスペースCreative Lounge MOVのメンバーたちで開催する、はたらく大人の文化祭です。刺激的なビジネスピッチ、親子で楽しめる工作ワークショップ、おいしいフードや日用品、人気作家の限定ショップのほか、占い、楽しいフォトブース、ボディケア体験などなど、子どもから大人まで楽しめるブースが盛りだくさんです。

どなたでも無料でご入場いただけます。ぜひ遊びにいらしてください。

【入場無料】

【一部コンテンツは有料/要予約】

【主催】Creative Lounge MOV

webサイト：https://www.hikarie8.com/court/2026/01/mov2026.shtml

【8/CUBE】

夜の源氏物語 ―瀧梅岡真理子展―

ーMariko Taki-Umeoka Genji Monogatari in the Nightー

2026/1/29（木）ー2/9（月） 11:00-20:00（最終日は18:00まで）

スペインと日本を拠点に制作を行う瀧梅岡真理子が国宝《源氏物語絵巻》を主題に2005～22年にかけて制作した作品28点を全展示、関連作も同時公開する。スペインと日本を拠点に制作を行う瀧梅岡真理子は、5年の歳月をかけてボッシュ《快楽の園》をプラド美術館で模写を行ったことで知られている。今展は国宝《源氏物語絵巻》を主題に17年間（2005～22）かけて制作した作品28点を全展示、関連作も同時公開する。「平安時代の光は月と(灯明)燈明で、昼間でも軒の深い屋根と幾重にも重なる御簾で薄暗い室内である。人は歩く様、衣ずれの音、香の薫りを頼りに誰かを知る。建具は木と紙が主で自然を遮らず五感の研ぎ澄まされた暮らしであったと思う。源氏物語は、かすかなのに存在する人々、在るのに見えないもの、仄かなろうそくの光がゆれるような美しく儚い世界なのかも知れない。」（作者の言葉より）

【入場無料】

【主催】瀧梅岡真理子展実行委員会 後援：スペイン大使館

webサイト：https://www.hikarie8.com/cube/2025/12/post-138.shtml

オトナカワイイ！ホラグチカヨのジブンバレンタインin ヒカリエ

2026/2/11（水・祝）ー2/17（火） 11:00-20:00 （最終日は19:00まで）

グラフィックアーティスト・ホラグチカヨ初の個展「オトナカワイイ！ホラグチカヨのジブンバレンタインinヒカリエ」が、2026年2月11日より渋谷ヒカリエで開催。色鮮やかで生命感あふれる動物たちとの共存世界を描く作風で人気を集め、幅広いコラボレーションを展開。個展では新作の大型展示やフォトスポット、グッズ販売、コラボ作品など多彩な内容が楽しめまます。

【入場無料】

【主催】ソニーPCL株式会社

webサイト：https://www.hikarie8.com/cube/2026/01/-in.shtml

なこてんのこてん６.『みのたけ』

2026/2/19（木）ー2/24（火） 11:00-20:00（最終日は17:00まで）

私たちは日々の生活の中で、多くの感情や衝動を無意識のうちに抑えながら過ごしています。本展は、作品と向き合うその瞬間に、そうした抑えられてきた感情がふと表に現れる場です。

会場には、意味や解釈を先に求める必要のない作品が並びます。心がざわつく、高鳴る、引き寄せられる──そう感じるかもしれませんし、何も起こらないかもしれません。受け取り方に決まった形や正解はありません。

理屈よりも感覚を、答えよりも反応を大切にする時間を、ぜひ会場でお過ごしください。本展が、日常とは少し異なる感情の揺れに気づくきっかけとなれば幸いです。

【入場無料】

【主催】なこてん

webサイト：https://www.hikarie8.com/cube/2026/01/post-139.shtml

DELIRIUM Vol.7

2026/2/26（木）ー3/3（火） 11:00-20:00（最終日は17:00まで）

【入場無料】

【主催】一般社団法人Evolve Art & Design Japan 協賛：株式会社ツルカメ

【ARTIST】竹谷 嘉人 ／ 江波戸 裕太 ／ babacchi.com ／ 畦地 拓海 ／ 千坂 尚義 ／ 牧野 心士 ／ じゃのみち ／ 山田 千晶 ／ 小松 良明 ／ イイダ ヤスヒロ ／ 小山 恵莉

webサイト：https://www.hikarie8.com/cube/2026/01/delirium-vol7.shtml

【 Bunkamura Gallery 8/ 】

チルっと、モフっと Weird buddies！

2026/2/1（日）ー2026/2/15（日） 11:00-20:00

代田 柚月「全てを得る生き物」

子どもの頃の私たちにとって、ぬいぐるみはどこか特別な存在でした。人々の心に小さな温もりと幸せを感じさせてくれる、そんな不思議な魅力をもった存在。

でも、大人になった私たちは知っています。彼らがただの可愛いモフモフではないことを。その愛らしさに、ただならぬ存在感と軽い狂気を宿し、進化していることを。

本展では、可愛いだけじゃない、クセ強すぎて愛おしいぬいぐるみを創りだす5名のアーティストをご紹介。現代社会を生き抜く大人たちにチルと刺激を与えてくれる個性盛り盛りなぬいぐるみたちが大集合します！

今年のバレンタインは自分自身へ愛情たっぷりなプレゼントを(ハート)

あなただけの最高にweirdなバディを見つけよう！

webサイト：https://www.bunkamura.co.jp/gallery/exhibition/260201weirdbuddies.html

【入場無料】

【ARTIST】大原 舞/代田 柚月/土屋 さやか/長谷川 有里/group chup？

田中千智 展 ー朝と夜と日々とー

2026/2/21（土）ー3/8（日） 11:00-20:00

「船の中」2025年 油彩、アクリル、キャンバス

2023年に福岡市美術館で個展「地平線と道」を開催、また同美術館で段階的に毎年加筆を行う「生きている壁画(2025年12月末で公開終了)」を発表し、大きな反響を呼んだ田中千智。精力的な活動のさなか、近年は能古島にアトリエを移し、新たな制作環境を整えました。

船で島へ渡り、アトリエへ通う日々。島での暮らしに身を委ねることで一層澄みわたる彼女のまなざしは、穏やかに揺れる波の光や、四季の移ろい、時の流れの繊細な変化を丁寧にすくい取ります。

東京では２年ぶりの個展となる本展では、能古島の風土に寄り添う日々のなかで生まれた最新作約30点を中心に展示販売。田中千智の透き通った感性が、静かな光を確かに放ちます。

webサイト：https://www.bunkamura.co.jp/gallery/exhibition/260221tanaka.html

【入場無料】

【d47 MUSEUM】

47えんぎもの展

ーd47 MUSEUM 第37回展覧会ー

2025/11/14（金）ー2026/3/15（日） 12:00-20:00 (最終入館 19:30)

47都道府県ごとのその土地らしさを発信するデザインミュージアム・d47 MUSEUMの今回の企画展のテーマは「縁起物」です。日本には、福を招き、厄を払うことを願うさまざまな縁起物が存在します。しめ縄やだるま、招き猫などのよく知られたものから、今では一部の地域でのみ受け継がれるもの、験担ぎの食べ物や文様まで、その姿は実に多様です。本展では、47都道府県からひとつずつ、その土地に根付く縁起物を選び、その物語とともにご紹介します。会場では関連商品の販売や出展者を招いたイベントも開催。大切な方への贈り物としてはもちろん、ご自身へのお守りとしても、手に取りながらその魅力をお楽しみいただける展覧会です。

webサイト：https://www.hikarie8.com/d47museum/2025/10/47-52.shtml

【ドネーション形式】※会場受付。自由にご入館いただけます。

