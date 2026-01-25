可児市に“セルフ脱毛サロン”の新店舗が誕生！ONESELF（ワンセルフ）可児店、1月31日（土）オープン

株式会社ONESELFセルフ脱毛サロンワンセルフ可児店

セルフ脱毛サロンONESELFは、2026年1月31日(土)に岐阜県可児市にONESELF可児店をオープンします。ONESELFは2021年に静岡県沼津市に1号店をオープンして以降、順調に会員数店舗数を増やし、今回の可児店は全国86店舗目のサロンです。「脱毛サロンを身近なものに」を実現する次世代型脱毛サロンとして注目を集めています。ワンセルフは次のような特徴的なサービスで、可児市に新たな脱毛の選択肢を提供します。https://salon-oneself.com/

▪️ワンセルフの特徴

ワンセルフ可児店

・無人店舗の脱毛サロンのため、誰でもストレスなく脱毛ケアが可能

・来店ごとの都度ばらい制でリスクなく、利用時間に応じた明確な価格で手軽に利用可能

・料金変わらず2名入室ができ、親子・パートナー・友人同士と一緒に店舗利用が可能

・LINE予約で当日も予約ができ、自由自在に利用できる高い利便性

・全身・ヒゲ等毛質に合わせてモードを選べる本格大型脱毛機を導入

▪️オープニングキャンペーン情報

オープニングキャンペーン

セルフ脱毛サロンワンセルフ可児店のオープンを記念し、以下の特別キャンペーンを実施します。

＼30分無料体験キャンペーン／

1月31日（土）～2月15日（日）の期間限定で、30分無料で店舗をご使用いただけます。

ワンセルフの本格脱毛機を無料でご体験いただけるこの期間だけの特別キャンペーンです。

セルフ脱毛サロンが気になっているという方や、初めて脱毛するといった方は一度お試しいただくのに最適です。

▪️セルフ脱毛サロンワンセルフ久可児店について

明るく清潔な店内環境

JR可児駅西口下りてすぐ目の前！ONESELF可児店がNEW OPEN！

お仕事や学校の帰宅前に気軽にふらっと立ち寄れる場所です♪

お車でお越し頂く場合は、無料駐車場も完備しております。

完全予約制ですので待ち時間もなく決まった時間に脱毛していただけます。

完全無人のプライベート空間になっておりますので脱毛に興味があるけど、中々踏み出せなかった方等、お気軽にご利用ください！

また、ペア（ご友人、カップル、ご夫婦等）でのご利用でも料金は変わらないので是非気心の知れた方といかがでしょうか♪

最近女性の方はもちろん、男性の方も脱毛が当たり前の時代になりつつあります！

男女ともに安心してご使用いただけますよう、店内は明るく清潔でお客様に満足していただける空間をご用意しております。

脱毛ならONESELF可児店へ！！

【店舗概要】

店舗名：セルフ脱毛サロンONESELF（ワンセルフ）可児店

住所 ：岐阜県可児市下恵土5173

駐車場：店舗前(店舗側)2台

営業時間：8:00~23:00

店舗詳細：https://salon-oneself.com/shopinfo/kani/

オープン日：2026年1月31日（土）

▪️ONESELFについて

本格脱毛機で自由に脱毛ができるセルフ脱サロン

ONESELFは、安心して利用できるいちばん身近な脱毛サロンをモットーに、無人サービスで新しい価値を提供しています。近年、老若男女問わず脱毛のニーズは増加傾向にあるにも関わらず、大手脱毛サロン、クリニックの倒産が相次ぎ問題になっています。ワンセルフは、従来の業界とは全く異なる仕組みで、新しい定番を創造しています。ワンセルフの設備やサービス内容は、時代と需要に対応したシステムとして、おかげさまで全国のお客様に高い評価を得ています。ワンセルフ可児店のオープンを機に、さらに多くのお客様に身近な場所でご利用いただけるようになり、これからも全国に新しい選択肢を提供してまいります。https://salon-oneself.com/brand/

▪️メニュー

ONESELFメニュー(都度払い制)

初回コース

20分 1,000

40分 2,000

60分 3,000

【オープニングキャンペーン 30分 0円 】

通常コース

20分 3,500 (リピート割 3,000円)

40分 5,500 (リピート割 5,000円)

60分 7,500 (リピート割 7,000円)