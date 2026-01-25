【2月19日(木)まで視聴可能】『デスノート THE MUSICAL』舞台本編映像配信決定！視聴券絶賛販売中

株式会社ホリプロ

本日1月25日(日)に岡山公演にて大千穐楽を迎える『デスノート THE MUSICAL』の舞台本編映像が2月6日(金)12:00よりPIA LIVE STREAMにて配信決定。配信最終日・2月19日(木)まで何度でも視聴可能。視聴券は2月19日(木)20:30まで絶賛販売中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oOhZN3Lbqss ]

2003年12月から06年5月まで「週刊少年ジャンプ」に連載され、映画やドラマ、アニメなど幅広いメディア展開を遂げてきた人気漫画「DEATH NOTE」。そのミュージカル版となる本作は、15年に日本で世界初演が開幕するや瞬く間に観客を虜にし、その後、17年、20年に上演され、さらには、日本での世界初演と同年の15年から、韓国でも韓国キャストによる上演を開始。その後、17年、22年、23年と再演を重ねている。

韓国でも全日程即完売という快挙を成し遂げ、22年には年間ベストミュージカル作品賞を受賞、23年には４ヶ月間に渡るロングラン公演を成功させた。また、23年にはロンドンにてコンサートバージョンが上演され、全公演完売の賑わいを見せた。

立ち上げから10年、記念公演となる本作には、初演オリジナルキャストである浦井健治と濱田めぐみが8年振りにカムバック。さらに、夜神 月役に加藤清史郎と渡邉 蒼をダブルキャストとして迎え、ほか、L役に三浦宏規、弥海砂役に鞘師里保、夜神粧裕役にリコ（HUNNY BEE）、夜神総一郎役に今井清隆など精鋭キャストの集結により“最強のデスノート”が誕生。東京公演では毎公演、当日券を求める長蛇の列ができ、大盛況のうちに幕を下ろした。

そんな大きな反響を受け、今回の公演を見逃してしまったお客様、さらにはご観劇いただいた方にも再び楽しんでいただくため、約2週間のアーカイブ配信が決定した。映像だからこそ味わえる繊細な表情と共にお楽しみいただきたい。是非お見逃しなく。

配信概要

『デスノート THE MUSICAL』配信（PIA LIVE STREAM）

【配信期間】2月6日(金)12:00～2月19日(木)23:59

※期間中は何度でもご視聴いただけます。

【配信内容】

舞台本編映像 2種

・夜神 月役：加藤清史郎 出演回

・夜神 月役：渡邉 蒼 出演回

【上演時間】1幕65分／2幕90分（計2時間35分）

【視聴券価格（税込）】

・視聴券（1種）：5,500円

・W夜神 月セット視聴券：10,000円*

*＝夜神 月役のWキャストをどちらも観られるお得な視聴券です。

【視聴券販売期間】1月25日(日)12:00～2月19日(木)20:30

【視聴券発売URL（PIA LIVE STREAM（ぴあライブストリーム）】

https://w.pia.jp/t/deathnote2025/

※ご利用にはぴあへの会員登録が必要となります（入会金・年会費は必要ありません）

【注意事項】

・本配信のスマートフォンやカメラなどによる撮影、及び録音は一切禁止いたします。

インターネット上への無断転載等を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。

・本配信はライブ配信ではございません。東京公演期間中に収録した映像となります。

・推奨環境：ご購入時に推奨環境を必ずご用意ください。また、端末やソフトウェアの故障や損傷がないこともご確認ください。推奨環境以外は一切のサポートを致しかねます

・視聴方法：購入完了メールに記載されている視聴URLをクリックしてください。

・通信環境：動画視聴には高速で安定したインターネット回線が必要です。圏外や電波が弱い場所ではないか、パケット残容量はあるかを必ず事前にご確認ください。お客様の通信状況により視聴できない場合でも、一切の責任を負いません



【視聴券に関する問い合わせ先 】

PIA LIVE STREAMご利用ガイド

https://pia-live.jp/about



本サービスの利用規約を下記よりご確認いただき、ご同意いただいた上でご購入ください。

PIA LIVE STREAM サービス利用規約

https://pia-live.jp/terms

※ホリプロステージでのご回答はできかねます。ご了承下さい。

作品概要

初演から10年。新たな伝説の幕開け。

2003年12月から2006年5月まで「週刊少年ジャンプ」に連載され、映画やドラマ、アニメなど幅広いメディア展開を遂げてきた人気漫画「DEATH NOTE」。そのミュージカル版となる本作は、2015年に日本で世界初演が開幕するや瞬く間に観客を虜にし、その後、17年、20年に上演され、さらには、日本での世界初演と同年の15年から、韓国でも韓国キャストによる上演を開始。その後、17年、22年、23年と再演を重ねている。

音楽は、『ジキル＆ハイド』『ボニー＆クライド』などのブロードウェイ作品のみならず世界的に活躍し、世界各国で新作の創作を熱望され続けているフランク・ワイルドホーン。

演出は、ミュージカル『スリル・ミー』なども手掛け、数々の演劇賞を受賞してきた日本を代表する演出家・栗山民也。ロック調の中毒性のある音楽と人間の深層心理までをも極限まで具現化させる演出により、瞬く間に観る人の心を掴み、物語の結末へと導いていく。

死神がノートを落とし、人間が神を名乗ったあの物語。

原作のスリリングな物語を、世界的作曲家 フランク・ワイルドホーンによる魂を揺さぶる音楽と、演出家 栗山民也の緻密かつ大胆な演出によって舞台上に昇華させせた『デスノート THE MUSICAL』。

そして今、すべての新たなピースが揃った。

必ず観てほしい。これが、10年の集大成であり、さらなる伝説の幕開け。

『デスノート THE MUSICAL』

＜スタッフ＞

原作：「DEATH NOTE」（原作：大場つぐみ 作画：小畑健 集英社 ジャンプコミックス刊）

作曲：フランク・ワイルドホーン

演出：栗山民也

歌詞：ジャック・マーフィー

脚本：アイヴァン・メンチェル

翻訳：徐賀世子

訳詞：高橋亜子

編曲・オーケストレーション：ジェイソン・ハウランド

音楽監督・指揮：塩田明弘

美術：二村周作

照明：勝柴次朗

音響：山本浩一

衣裳：有村 淳

ヘアメイク：鎌田直樹

映像：上田大樹

振付：田井中智子

歌唱指導：ちあきしん

演出補：豊田めぐみ

舞台監督：加藤 高

＜キャスト＞

夜神 月：加藤清史郎／渡邉 蒼（ダブルキャスト）

L：三浦宏規

弥 海砂：鞘師里保

夜神粧裕：リコ（HUNNY BEE）

死神レム：濱田めぐみ

死神リューク：浦井健治

夜神総一郎：今井清隆



俵 和也

石丸椎菜

岩橋 大

大谷紗蘭

小形さくら

尾崎 豪

上條 駿

川口大地

神田恭兵

咲良

田中真由

寺町有美子

照井裕隆

藤田宏樹

増山航平

町屋美咲

松永トモカ

望月 凜

森下結音

安福 毅

徳岡 明（スウィング）

森内翔大（スウィング）

＜東京公演＞

期間：2025年11月24日(月休)～12月14日(日)

会場：東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）

主催・企画制作：株式会社ホリプロ

助成：公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京

【東京芸術文化鑑賞サポート助成】



＜大阪公演＞

期間：2025年12月20日(土)～23日(火)

会場：ＳｋｙシアターＭＢＳ

主催：梅田芸術劇場／読売テレビ

お問い合わせ：梅田芸術劇場 06-6377-3888（10:00～18:00）

https://www.umegei.com/schedule/1313/



＜愛知公演＞

期間：2026年1月10日(土)～12日(月祝)

会場：愛知県芸術劇場 大ホール

主催：テレビ愛知／キョードー東海

お問い合わせ：キョードー東海 (052)972-7466

【月～金 12:00-18:00 土 10:00-13:00※日・祝日休み】

https://www.kyodotokai.co.jp/events/detail/3274



＜福岡公演＞

期間：2026年1月17日(土)～18日(日)

会場：福岡市民ホール 大ホール

主催：インプレサリオ／RKB毎日放送

お問い合わせ：

Eｰmail：info@impresario-ent.co.jp

TEL：092-600-9238（平日11:00～15:00）

https://www.impresario-ent.co.jp



＜岡山公演＞

期間：2026年1月24日(土)～25日(日)

会場：岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

主催：公益財団法人岡山文化芸術創造

お問い合わせ：岡山芸術創造劇場ボックスオフィス

［窓口・電話］086-201-2200（休館日を除く10:00～18:00）

https://okayama-pat.jp/event_info/deathnote2025/

