SUPER EIGHT 大倉忠義がゲストに登場！『木村拓哉 Flow』

木村拓哉がパーソナリティをつとめるレギュラー番組『木村拓哉 Flow』（毎週日曜11時30分～11時55分 TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局で放送）では、2026年2月1日・8日・15日（日）の3週に渡り、ゲストにSUPER EIGHT・大倉忠義を迎えます。2月の3週間、どうぞご期待ください！

SUPER EIGHTのメンバーとして活動するかたわら、なにわ男子やAぇ！groupなどの後輩グループのプロデュースも手掛けている大倉。経営者としても活動する彼が、新聞配達のアルバイトをしながらレッスンを受けていた時期の話から、メンバーが脱退した時の心境、グループ名の改名から「J-Pop Legacy」設立にいたるまで、さまざまな人生の局面をどのようにFlowしてきたのかを語ります。SUPER EIGHTのメンバーとして、そして経営者として、今後の夢や目標は？ 「アイドル経営者」大倉流の光る才能の原石の見極め方は…？ 木村が後輩をプロデュースするならどうする！？など、ここだけのトークも必聴です！2月の3週間、どうぞお楽しみに！

【番組概要】

◇タイトル： 『木村拓哉 Flow』

◇放送局 ： TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット

◇放送時間： 毎週日曜日 11:30-11:55

◇パーソナリティ： 木村拓哉

◇提供： ヨドコウ、三菱UFJ銀行、ECC

◇内容： 木村拓哉が、親交のある様々な方々をゲストに迎えながら、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの方が持つ内に秘めた魅力や強さに迫る番組。番組タイトルにもなっている「Flow」とは、木村拓哉が愛してやまないサーフィンにまつわる単語で「しなやかに波に乗る」ことを意味します。

◇番組HP： https://www.tfm.co.jp/flow/