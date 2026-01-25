U-NEXTが松山千春 デビュー50周年記念プロジェクト 配信パートナーに就任！第1弾として過去の周年ライブ3作品を独占配信スタート！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、デビュー50周年を迎えた松山千春の配信パートナーに就任いたしました。松山千春×U-NEXT企画第1弾として、デビュー日となる本日1月25日（日）より、松山千春の過去の周年コンサート3作品を独占配信いたします。本作は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

「'75全国フォーク音楽祭」北海道大会に出場したことがきっかけとなり、昭和52年（1977）1月「旅立ち」でデビュー。フォーク第3世代として、ニューミュージック変革期の原動力となる活動ぶりは、日本の音楽界に大きな影響を与えてきました。シンガーソングライターとしての才能もさることながら、その卓越した歌唱力とスケール豊かな人間性、強烈な個性で多くの支持を獲得。「季節の中で」「恋」「長い夜」等のミリオンセラーの他、数多くのヒット曲を持ち、何事にも常に前向きであることを信条とし、「歌は心の告白」という歌い手としての信念を貫き通しています。

本日デビュー50周年を迎えた松山千春の周年イヤーの幕開けを記念して、U-NEXTでは、「松山千春デビュー30周年記念コンサート2006『再生』」「デビュー35周年記念 松山千春 Summer Live in 十勝」「松山千春40周年記念弾き語りライブ 日本武道館 2016.8.8」の3作品を本日より独占配信いたします。アーティスト活動の節目となる30周年、35周年、40周年のアニバーサリーイヤーに開催されたライブはどれも必見です。また、「祈り」をはじめとしたMV11本も配信開始いたしますので、ぜひあわせてお楽しみください。

さらに、周年イヤーを彩る企画の第2弾として、来月2月25日（水）からは松山千春の自伝小説を実写化した映画『 旅立ち～足寄より～』を配信いたします。松山千春の才能を見いだした恩師との出会いと別れ、名曲「旅立ち」「大空と大地の中で」の誕生秘話などが語られる感動作を、ぜひこの機会にご覧ください。

今後もU-NEXTでは、松山千春の50周年イヤーを盛り上げる企画を展開してまいりますので、続報に乞うご期待ください。

松山千春デビュー30周年記念コンサート2006「再生」

視聴ページ：https://video.unext.jp/title/SID0260930

デビュー35周年記念 松山千春 Summer Live in 十勝

視聴ページ：https://video.unext.jp/title/SID0260931

松山千春40周年記念弾き語りライブ 日本武道館 2016.8.8

視聴ページ：https://video.unext.jp/title/SID0260932

【松山千春 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012646

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。