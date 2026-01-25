～牡蠣、剥いちゃいました～ せいろで昆布と酒とともに蒸したふっくら牡蠣定食「カキフタ」が愛知・知多半島の牡蠣小屋『ウッドデザインパーク野間』で2026年1月26日から提供開始

ウッドデザインパーク株式会社

愛知県知多半島にある『牡蠣小屋ウッドデザインパーク野間』では、2026年1月26日（月）より、牡蠣の新しい楽しみ方を提案する蒸し定食「カキフタ」を提供開始いたします。

本商品は、“剥きたての牡蠣”を使用しており、熱い殻をむく手間もなく、そのままお箸で食べられる手軽さが魅力。

ご年配の方やご家族連れでも、安心して蒸し牡蠣をお楽しみいただけます。

牡蠣は、昆布を敷いたせいろでふっくらと蒸し上げ、下段に注いだ料理酒の香りとともに仕上げます。

蒸気と香りに包まれた牡蠣は、プリプリの食感と甘みを引き出し、まさに“ふたの中で完成する蒸しのごちそう”です。

「カキフタ」とは

牡蠣小屋といえば“焼き”のイメージが強い中、【ウッドデザインパーク野間】が提案するのは”蒸し”

新定食「カキフタ」は、海鮮の“旨みを蓋するように閉じ込める”せいろ蒸しの体験から生まれました。

昆布を敷き、料理酒で酒蒸しにしたセイロの中で、素材は湯気に包まれながらじっくり火入れ。

ふたを開けた瞬間、立ち上がる香りとともに、牡蠣のプリッとした食感、海の甘みがふわっと広がります。



「焼く」でも「煮る」でもない、ふたの中で完成する“蒸しのごちそう”

―それが、カキフタです。

カキフタ（1人前牡蠣10個）写真は2人前



〈商品概要〉

カキフタ（セイロ蒸し定食）

〈内容〉

カキフタ（剥き牡蠣10個）＋カキフライ ＋ わかめご飯 ＋ みそ汁 ＋ 小鉢

〈価格〉

4,500円（税込）

〈特徴〉

セイロ下段は料理酒で酒蒸し。

昆布の香りとお酒のかをりが牡蠣に移り、ふっくらプリプリの仕上がり。

〈追加注文〉

単品メニューの追加注文も可能（牡蠣の追加、揚げ物）詳細は店頭にてご確認ください。



〈おすすめポイント〉

蒸すからこそ、牡蠣が“縮みにくい”ふっくら食感で、牡蠣の甘みがストレートに感じられます。

昆布×酒蒸しの香り：湯気にのって立ち上がる香りが食欲を刺激。

定食スタイルで満足感：カキフライ・わかめご飯・みそ汁・小鉢付きで、プリプリの牡蠣を思う存分楽しめます。



〈販売開始日〉

2026年1月26日（月）～

※終了日は未定（仕入れ状況等により変更となる場合があります）

お席について（ご案内）

※お席は空き状況により、空きがあれば2階席／空きがなければ1階席へのご案内となります。

あらかじめご了承くださいませ。

店舗情報

ご予約はこちらから :https://www.hotpepper.jp/strJ001268956/

ウッドデザインパーク野間

住所：愛知県知多郡美浜町小野浦二ツ廻間35-4

電話：080-3610-8084

営業時間：平日11:00~18:00 休日11:00~21:00

定休日：火曜定休

予約方法：https://www.hotpepper.jp/strJ001268956/

アクセス：美浜インターより車で15分