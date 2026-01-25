愛知県陶磁美術館が2026年1月24日（土）に全館リニューアル完了！最後を飾る南館が「デザインあいち」としてオープン

愛知県陶磁美術館

「デザインあいち」が考える「デザイン」とは？

「デザイン」と聞くと、色や形をきれいに作ることをイメージしますが、この施設ではもっと広い意味で考えています。

「あるものを組み合わせて、より良いものを作るにはどうすればいい？」「どうすればもっと使いやすくなるだろう？」 など、目的を持って工夫したり、計画を立てたりすることすべてが「デザイン」なんです。

愛知のやきものも、豊かな陶土や森林、そして人々の知恵をうまく「デザイン」して発展してきました。「デザインあいち」は、こうした新しい視点から、愛知のやきものの成り立ちや自然、暮らしと人、そして私たちとやきものが歩む未来を紐解いていく場所です。

展示内容

デザインあいちのシンボル展示１．愛知のやきもの史一周トリップ

ロビー中央の柱を囲む高さ約３ｍの４面ガラスケースが、展示空間の入口としてお客様を迎え、新しい展示のワクワク感を演出します。ケースの中には愛知のやきものが展示されており、ぐるりと一周することで、愛知で作られてきた紀元前から現代までのやきものについて知ることができます。

「なぜ愛知は『やきもの王国』となったのか？」「どのような自然環境をデザインしてきたのか？」植物の化石や各地の粘土など、この地域特有の植物からその秘密に迫ります。２．展示室の真ん中には 秘密の部屋

「なぜ愛知は『やきもの王国』となったのか？」植物の化石など、この地域特有の植物からその秘密に迫ります。それはやきものに適した素晴らしい土があったから。では、その土を育んだ自然はどんなものであり、人々はその自然環境をどのようデザインし、やきものを作り上げてきたのでしょうか？

「磁製将棋駒」瀬戸・加藤順太郎 昭和元年（1962）当館蔵３．愛知・東海地域のスゴイやきもの

「こんなものまでやきもので作ってしまうの？」と驚く愛知・東海地域のスゴイやきものを紹介します。

４．昭和レトロの部屋

若い世代は新鮮さを感じ、昭和の世代には懐かしい、かわいい昭和のやきものは実はほとんどが東海地域生まれ！昭和の楽しい暮らしを東海地域のやきものが支えていたことを紹介します。第１回のテーマは「貯金箱」です。

５．暮らし×やきもの×デザイン

わたしたちの暮らしの変化とともにデザインされてきたやきものに迫ります。毎回一つの器種に注目し、そのルーツや技術、わたしたちの「暮らし」へのかかわりなどを紹介します。第１回目のテーマは「茶碗」。ごはんを貯める器なのに「なぜお茶碗？」という疑問にお答えします。

卵殻を利用したボーンチャイナ（鳴海製陶株式会社）６．わたしたちの未来とやきもの

自然環境や人、モノをデザインして生まれたやきものは、作り・使うものとして、わたしたちの生活に欠かすことのできないものとなりました。展示の最後はわたしたちの未来とやきものについて皆さんと共に考えます。

地元企業や研究機関のご協力を得て最新の技術も紹介します。第１回目のテーマは「やきもの作りとSDGｓ」です。

「デザインあいち」の楽しみかたすごろく７．「わくわく」を楽しむ

展示と合わせて楽しむコンテンツがいろいろあります。

- やきもの調査隊あなたは“やきもの”をなんと呼ぶ？「瀬戸もの？ 唐津もの？」「普段の食事で使う器はどんな器？」など、やきものにまつわるアレコレの問いかけに対して来館者の回答を募ります。回答結果は展示室で！- やきもの占い 今日のあなたにぴったりなものはどれ？好きなやきものを選んで占ってみよう！- 「デザインあいち」の楽しみかたすごろくデザインあいち発！愛知県陶磁美術館を満喫する、すごろく風の案内を配布します。

この地域特有のシデコブシ８．自然と展示が一体となって・・

展示をご覧いただいた後は、デザインあいちの周辺に広がる敷地内の地層や、瀬戸の砂礫層に固有の植生であるフモトミズナラなど、東海地方の丘陵に生息する多様な植物を実際に歩いて観察できます。

問い合わせ先

愛知県陶磁美術館 学芸課 担当 鮫島・大槻・岩月

〒489-0965 瀬戸市南山口町234番地

電 話：0561-84-7474（代表）／ＦＡＸ：0561-84-4932

メール：touji@pref.aichi.lg.jp