1月25日(日)「Serebella」発売開始！憧れの美ボディ「えがさり」プロデュース、話題のボディスクラブ新発売

株式会社フォーシーズHD

化粧品やアロマ商品を展開する株式会社フォーシーズ HD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 松野博彦、東証スタンダード市場 証券コード：3726）は、モデル・格闘技インタビュアーの「えがさり」こと江川紗理奈さんプロデュースのボディケアブランド「Serebella（セレベラ）」を2026年1月25日(日)「美容記念日」の午前10時に販売スタートいたします。

■洗い流した後のお肌に感動してもらいたい！

つるん＆しっとり！なお肌へ導きたいという、えがさりさんのこだわりが詰まったボディスクラブ。

保水力が高く粒子が細かい「シュガースクラブ」と、ヒアルロン酸*¹・コラーゲン*²などの美容成分も高配合し、えがさりさんの理想的な肌への想いを叶えました。

使った後、お肌の触り心地の良さは、ボディスクラブを色々と試したことがある方にも感動していただけると思います。

＊1：ヒアルロン酸Na（保湿剤） ＊2：水溶性コラーゲン（保湿剤）

■柑橘系のフレッシュな香りと言えばSerebella！

女性だけでなく、ボディスクラブを使ったことがないという男性にも使いやすい爽やかな香りです。えがさりさんが大好きな柑橘系の香りにこだわり、レモン・オレンジ・マンダリンオレンジ・グレープフルーツの４種類すべてを配合し「Serebellaと言えば柑橘系の香り！」とイメージしていただけるような、よりフレッシュな香りとなりました。

■発売記念の限定プレゼントをご用意！

発売記念として「ボディスクラブ３個セット\9,900(税込)」をご購入の先着300名様に、オリジナルギフトバッグ１枚と、フォトカード(全5種のランダム)を１枚プレゼントいたします。

フォトカードの裏面にはえがさりさんからのメッセージや、おすすめの使い方が書いてあり、プレゼントに付けても、ご自身でコンプリートするのもおすすめです。

特典１：オリジナルフォトカード特典２：Serebellaオリジナルギフトバッグ

開発から一年以上かけ、お肌磨きを始めるのにふさわしい「美容記念日」である本日、発売の日を迎えました。多くの皆様に愛されるブランドになるよう、これから多くのプロモーションも行ってまいります。これからの「Serebella」にご期待ください。

■商品詳細はこちらのリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000172254.html

■モニターから届いた嬉しいお声！はこちらのリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000172254.html

＜えがさりプロフィール＞

モデル・格闘技インタビュアー・下着ブランドプロデューサー

Instagram：https://www.instagram.com/arielluv1/

Serebella公式Instagram：https://www.instagram.com/serebella_s/

■商品情報

・ブランド：Serebella（セレベラ）

・商品名：セレベラ ボディスクラブ

・容量：200g

・価格：3,300円(税込)

・香り：シトラスレモンの香り

・無添加：着色料・香料・鉱物油・パラベン・アルコール・

シリコン・石油系界面活性剤

・販売場所：Cureオンラインショップ

https://www.4cs-cure.co.jp/lp?u=serebella

【株式会社フォーシーズ HD 会社概要】

会社名：株式会社フォーシーズ HD

URL ：https://www.4cs-holdings.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社フォーシーズHD 広報担当

Email : pr@4cs-holdings.co.jp TEL ： 092-720-5460