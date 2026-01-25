ムシラセ主宰の保坂萌を演出に迎える『ミカンの花が咲く頃に』チケット販売中　コロナ禍での上演中止を経て待望の再演

ロングランプランニング株式会社

劇団HOTSKY『ミカンの花が咲く頃に』が2026年3月18日 (水) ～ 2026年3月22日 (日)に座・高円寺１（東京都 杉並区 高円寺北 2-1-2）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

本作は、2018年の初演での好評をいただき、2020年に再演予定でしたがコロナ禍での上演中止を経て、今回念願叶っての上演となります。

演出に近年、目覚ましい活躍を見せるムシラセ主宰の保坂萌を迎え、2026年版として物語・人物造形・構成をあらためて見つめ直し、 現在を生きる私たちにとって、より切実な問いを投げかける作品として立ち上げております。

出演には演劇界を長きにわたって盛り上げている、鈴木里沙、福圓美里、西田夏奈子、内野智、小山萌子。次世代を担う世代キャストに、大野瑞生、小島あやめ、小川蓮、豊田陸人、等の力のある役者が揃いました。

長い時間をかけて書き継がれてきたこの物語が、2026年の今、皆さまお一人おひとりの現在と響き合うことを願っております。

【あらすじ】

九州の北東部に位置する、海と山に挟まれた小さな集落、猿ヶ実村。 海浜部には漁港があり、山の斜面にはミカン畑や棚田が広がるこの村は、高速道路建設に伴う立ち退き問題で揺れている。

2015年秋、この村に、母、野枝の十三回忌に出席するため、長女の拓未を伴って訪れた美羽。

立ち退きを受け入れて農家継続をあきらめ、 村を去る決意をする者、まだ迷っている者、断固拒否する者。人口が減って、小学校も中学校も廃校になり、伝統の神楽の存続も危ぶまれている小さな村で、何の血縁も地縁も無い者同士に芽生え始めた繋がりや、思い出深い土地での営みを大事にしたいと願う人々、立場や考えが違っても、それでも共に生きていくことはできないかと模索する人々の姿が、美羽や拓未に、変化をもたらしていく。

劇団HOTSKYとは

1998年結成。

場所から生まれる物語にこだわり、カフェや街角の温室、古い旅館など、劇場以外の場所での、「借景芝居」を多くプロデュースしてきた。

主宰の釘本光は、横内謙介氏に師事。外部演出や脚本提供も多数。

現在のメンバーは、劇作家ときどき演出家で俳優の釘本光と、宣伝美術の鈴木美穂子、俳優の内山智子。

公演概要

『ミカンの花が咲く頃に』

公演期間：2026年3月18日 (水) ～ 2026年3月22日 (日)

会場：座・高円寺１（東京都 杉並区 高円寺北 2-1-2）

■出演者

鈴木里沙 福圓美里 西田夏奈子

大野瑞生 小島あやめ 小川蓮 豊田陸人

平嶋恵璃香 生田由明乃 赤松怜音 大島なつき ura-kei

内野智 小山萌子

■スタッフ

演出：保坂萌（ムシラセ）

演出助手:宮田清香・杜菜摘

舞台監督：住知三郎

音楽：中野亮輔 照明：保坂美沙（CAT） 音響：星知輝

舞台美術：加藤ちか 振付：小林真梨恵（waqu:iraz）

衣裳：小泉美都

制作：小泉美乃（合同会社soyokaze）

アンダースタディ：青柳糸

■公演スケジュール

3月18日(水)19:00

3月19日(木)14:00/19:00

3月20日(金)14:00/19:00

3月21日(土)14:00/19:00

3月22日(日)14:00

※開場は開演の30分前

■チケット料金

一般：5,000円

学生：2,500円 ※当日要学生証提示

（全席指定・税込）

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

