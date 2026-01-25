『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』　ソンコレCD、収録内容全曲解禁!!本日放送された「Never ending shine」も収録決定!!

写真拡大 (全7枚)

日本コロムビア株式会社



スーパー戦隊シリーズ 50周年を飾る作品として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の 『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の歌を収録したソングコレクションCDの収録内容が解禁となり、1月25日(日) 第47話で放送された百夜陸王（鈴木秀脩）が歌う「Never ending shine」も収録されることが発表されました。



Never ending shine


　歌：ゴジュウレオン／百夜陸王（鈴木秀脩）


　作詩：ミズノゲンキ


　作曲・編曲：設楽哲也



◆CD


【タイトル】ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ソングコレクション


【価格】\4,400-（税込）　【品番】COCX-42622～3




＜収録内容＞


DISC 1


01　WINNER！ゴジュウジャー！　/歌：Wienners


02　ビリビリBe-lie-ving　/歌：金子みゆ


03　愛が正義　/歌：影山ヒロノブ


04　テガソード讃歌　/歌：ゴジュウティラノ／暴神竜儀（神田聖司）


05　野生のカン　/歌：ゴジュウレオン／百夜陸王（鈴木秀脩）


06　パーリーピーポー音頭　/歌：ゴジュウイーグル／猛原禽次郎（松本 仁）


07　響の調べ　/歌：瑠菜（星波）


08　YOU BE ONE WINNER　/歌：きただにひろし


09　影を連れて　/歌：ゴジュウウルフ／遠野吠（冬野心央）


10　祝福のブライダンロード　/歌：ファイヤキャンドル（三本木大輔）、ブーケ（まるぴ）


11　VIBES×VIBES　/歌：Wienners


12　浮世直し　/歌：ゴジュウポーラー／熊手真白（木村魁希）


13　Never ending shine　/歌：ゴジュウレオン／百夜陸王（鈴木秀脩）　＜NEW＞



DISC 2


01　WINNER！ゴジュウジャー！（オリジナル・カラオケ）


02　ビリビリBe-lie-ving（オリジナル・カラオケ）


03　愛が正義（オリジナル・カラオケ）


04　テガソード讃歌（オリジナル・カラオケ）


05　野生のカン（オリジナル・カラオケ）


06　パーリーピーポー音頭（オリジナル・カラオケ）


07　響の調べ（オリジナル・カラオケ）


08　YOU BE ONE WINNER（オリジナル・カラオケ）


09　影を連れて（オリジナル・カラオケ）


10　祝福のブライダンロード（オリジナル・カラオケ）


11　VIBES×VIBES（オリジナル・カラオケ）


12　浮世直し（オリジナル・カラオケ）


13　Never ending shine（オリジナル・カラオケ）



＜購入者特典＞


対象店舗でお買上げの方に先着で


【はがせるデコシール　ゴジュウジャーVer.】をプレゼント!!




本商品には、3月13日(金)にシアターGロッソでの開催が決定したソングコレクション発売記念イベント、【『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャラソンNo.1バトル!! スペシャルLIVE】の先行抽選申込券が封入されます。



◆EVENT


『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャラソンNo.1バトル!! スペシャルLIVE


▼開催日程


2026年3月13日(金)


▼開演時間


17:30 / 20:00（1日2回公演）


▼会場


東京ドームシティ シアター　Gロッソ


https://www.tokyo-dome.co.jp/g-rosso/


▼出演者


Wienners


冬野心央　(遠野吠／ゴジュウウルフ)


鈴木秀脩　(百夜陸王／ゴジュウレオン)


神田聖司　(暴神竜儀／ゴジュウティラノ)


松本仁　(猛原禽次郎／ゴジュウイーグル)


木村魁希　(熊手真白／ゴジュウポーラー)


▼チケット代


\6,600（全席指定・税抜き\6,000）


▼先行抽選申込み 受付期間


2026年2月4日(水) 12:00～2月10日(火) 23:59まで


※CD「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ソングコレクション」に封入される先行抽選申込券に記載のシリアルナンバーからご応募ください。


※先行抽選申込券はチケットの抽選申込のためのものであり、チケット代金は別途必要となります。


▼イベント公式HP


https://www.at-raku.com/hero/topics/special-live/



◆CD


【タイトル】ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー オリジナル・サウンドトラック


【価格】\4,950-（税込）　【品番】COCX-42619～21




＜収録内容＞


作曲家 沢田完氏が手掛けたBGMの他、主題歌/挿入歌の


TVサイズとインストゥルメンタルなど加えた全168曲を収録。



＜購入者特典＞


対象店舗でお買上げの方に先着で


【はがせるデコシール　ブライダンVer.】をプレゼント!!




【TRACK LIST】


《Disc01》


01. WINNER！ゴジュウジャー！（TVサイズ）／歌：Wienners


作詩・作曲：玉屋2060%　編曲：Wienners


02. 戦いの終焉（M-46）


03. 前代未聞の存在（M-18）


04. 今、物語が始まる（M-70）


05. 戦慄せしめし者（M-35）


06. さすらいの遠野吠（Harmonica ver.）（M-09c）


07. 近寄りがたいが根はいいアイツ（M-06）


08. 何かを感じる……（M-34）


09. 喫茶「半世紀」（M-47）


10. ひとときの安らぎ（M-48）


11. 熱き想いを胸に抱いて（M-08）


12. 異世界からの侵略者（M-24）


13. 襲い来るナンバーワン怪人（M-30）


14. 危急存亡（M-41）


15. 頂上バトル！（M-20）


16. 突然の襲来（M-61）


17. 指輪を巡る争い（M-36）


18. テガソードの大いなる意思（M-19）


19. 我らナンバーワン戦隊！（M-12）


20. ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー！（M-22）


21. テガソードの召喚（Type A）（M-16A）


22. テガソード大バトル！（M-16）


23. 愛が正義（ショートサイズ）／歌：影山ヒロノブ


作詩：売野雅勇　作曲・編曲：渡部チェル


24. 足並み揃えてゴジュウジャー（M-01）


25. さすらいの遠野吠（M-09）


26. ビリビリBe-lie-ving（TVサイズ）／歌：金子みゆ


作詩：藤林聖子　作曲・編曲：Mio Kimura　CO-Producer：C.J. RuRu、0C


27. WINNER！ゴジュウジャー！（TVサイズ インストゥルメンタル1）


28. テガソードの里（M-49）


29. ハイクラス＆ラグジュアリー名探偵（M-53）


30. がめついのか気前がいいのか？（M-50）


31. 指輪を手に入れるためには……（M-38）


32. 裁きは力だ（M-68）


33. 負けたら全てを奪われる死のゲーム（M-34a）


34. 仕掛けられた策略（M-66）


35. テガジューンの静かなる怒り（M-26）


36. 厄介なノーワン怪人（M-67）


37. ブライダンの進攻（M-29）


38. ゴジュウジャーVSノーワン怪人（M-13）


39. リングハンター・ガリュード（M-39）


40. 愛が正義（TVサイズ インストゥルメンタル）


41. 不条理に込み上げる笑い（M-50a）


42. めちゃくちゃなルール（M-51）


43. ドタバタナンバーワン？（M-52）


44. ノーワン怪人のへんてこバトル２.（M-32b）


45. ブーケと陸王（M-55）


46. 叶えられない願い（M-57a）


47. はぐれ者たちの涙（M-15）


48. 夢を追いかけること（M-59a）


49. 発覚した事実（M-66a）


50. 暗躍する影（M-64）


51. ブライダン出現（M-69a）


52. 熾烈極める指輪争奪戦（M-25）


53. 強力なライバル戦士（M-40）


54. テガソード、パワフルファイト！（M-44）


55. テガソードの召喚（Type B）（M-16B）


56. テガソードの召喚（Type C）（M-16C）


57. テガソードの召喚（Type D）（M-16D）


58. テガソードの召喚（Type E）（M-16E）


59. 我が名はテガソード（M-17）


60. 勝利のゴングの音（M-65）


61. 里に集う仲間たち（M-05）


62. ビリビリBe-lie-ving（TVサイズ インストゥルメンタル1）


63. 響の調べ（インストゥルメンタル）


作詩：磯谷佳江　作曲：柘植由秀　編曲：水口浩次



《Disc02》


01. 厄災再び（MM-01）


02. 海の家でサマーパーリー！？（MM-02）


03. 来たなゴジュウジャー（MM-03）


04. WINNER！ゴジュウジャー！（Movieサイズ）／歌：Wienners


05. 我が名は疫病のペスティス（MM-05）


06. 待ち受ける試練（MM-06）


07. ビーチバレーバトル（MM-07）


08. 円陣組んで大逆転（MM-08）


09. 知恵を絞ってクイズバトル（MM-09）


10. 息を合わせて大縄跳びバトル（MM-10）


11. いやさか一発！ロッククライミングバトル（MM-11）


12. ゴッドネス熊手の世直し出張所（MM-12）


13. エンゲージ！ゴレンジャーハリケーン！！（Type A）（MM-13）


14. エンゲージ！ゴレンジャーハリケーン！！（Type B）（MM-13a）


15. ロングリブ・クラディス！（MM-14）


16. 滅ぶべきは人間ども（MM-15）


17. 不敗のファイヤキャンドル（MM-16）


18. 願いに綺麗も汚ねぇもねぇ（MM-17a）


19. ゴジュウジャーの願い（MM-18）


20. バラバラだけどそれでいい（MM-19）


21. いざ掴め！願いを！！（MM-20）


22. 復活のテガソード（MM-21）


23. 全戦隊レッド世界中でヒーローになる（MM-22）


24. WINNER GOZYUGER（MM-23）


25. ナンバーワンは誰だ！？（MM-24）


26. 願いに綺麗も汚ねぇもねぇ（未使用バージョン）（MM-17）


27. 野生のカン（Movieサイズ）／歌：ゴジュウレオン／百夜陸王（鈴木秀脩）


作詩：及川眠子　作曲・編曲：コモリタミノル


28. はぐれ一匹・遠野吠（M-07）


29. はぐれ者たちの休息（M-02）


30. ノーワン怪人のへんてこバトル１.（M-32）


31. 上を下への大騒ぎ（M-45）


32. 六者六様の個性（M-229）


33. 自分の願いを叶えるために（M-14）


34. 信頼と疑心（M-37）


35. メッセージの意味するところは……（M-58）


36. 悲しみの再会（M-57）


37. さすらいの遠野吠（Acoustic Guitar ver.）（M-09a）


38. ブーケとリボン（M-212b）


39. 過去は後悔するより（M-103）


40. 心が折れたとき（M-224b）


41. 指輪の戦士たち（M-21）


42. 異変の兆候（M-63）


43. 暗躍するウエディング兵士（M-31）


44. 緊急事態発生（M-42）


45. 人呼んでゴッドネス熊手（M-101）


46. YOU BE ONE WINNER（TVサイズ インストゥルメンタル）


作詩：マイクスギヤマ　作曲：沢田 完　編曲：亀山耕一郎


47. VIBES×VIBES（ショートサイズ インストゥルメンタル）


作詩・作曲：玉屋2060%　編曲：Wienners


48. 最高最強のナンバーワン戦隊（M-11）


49. 切り込め一閃！アカツキ！！（M-202b）


50. WINNER KUMADE MASHIRO（M-70a）


51. 穏やかで安らかなひととき（M-04）



《Disc03》


01. 前回のおさらい（M-10）


02. WINNER！ゴジュウジャー！（TVサイズ インストゥルメンタル2）


03. 吠のアルバイト（M-47a）


04. クビになること幾星霜……（M-03）


05. ノーワンの暗躍（M-33）


06. 崩壊する秩序と平和（M-214）


07. ゴジュウジャーVSノーワン（M-213）


08. ワイルドゴジュウウルフ（M-201）


09. テガソードアカツキ降臨！（M-202）


10. 神をも恐れぬ世直し人（M-101 Fast）


11. YOU BE ONE WINNER（TVサイズ）／歌：きただにひろし


12. 幻か現実か空想かさえ（M-231）


13. さすらいの遠野吠（Piano ver.）（M-09b）


14. ノーワンワールド ブライダン（M-23）


15. 私は欲する、指輪と我が婿を……（M-28）


16. 慈愛のブーケ（M-27）


17. ただのファンでいたいのに……（M-54）


18. なけなしの夢取り留めたい（M-221）


19. 宇宙を滅ぼさんとする厄災（M-219）


20. 世界を覆う未曾有の危機（M-215）


21. 我は深淵なるクラディスの一角（M-211）


22. 計画は最終段階（M-209）


23. LOSER GOZYUGER……（M-225）


24. 奪われた願い（M-224）


25. やれ！てめえらっ！！（M-227）


26. 全てを凌駕する新たな力（M-204）


27. 6人のはぐれ者（M-205）


28. ビリビリBe-lie-ving（TVサイズ インストゥルメンタル2）


29. 折リジナル戦隊オリガレンジャー（OrigaRed）


30. Number One Battle Ready Go!（M-43）


31. 今こそ目覚めよ（M-69）


32. 封じられたはずの闇（M-207）


33. 厄災の猛威（M-206）


34. ゴジュウジャー・ザ・バトル（M-217）


35. 力を合わせて戦い抜け（M-216）


36. 世直しゴッドネス・ゴジュウポーラー！（M-104）


37. VIBES×VIBES（ショートサイズ）／歌：Wienners


38. 指輪を持つ者は……（M-223）


39. クオンの秘密（M-222）


40. 破滅の王子と世直し人（M-102）


41. 勝てるはずがない（M-59）


42. ジェネレーティブされた世界（M-218）


43. 愛おしき人へ（M-56）


44. 摘まれてしまった慈愛の心は……（M-212）


45. 厄災の気配（M-210）


46. 深淵の彼方へ、その力を刈り取る（M-62）


47. 厄災が世界を染め上げる（M-208）


48. 決意を秘めた指輪の戦士たち（M-228）


49. 大切なのは心（M-226）


50. 今訪れし救世主（M-220）


51. 誇り高いはぐれものよ（M-60）


52. お前は俺の獲物だ（M-06-02）


53. 最強！頂点！ユニバース！（M-203）


54. 天晴れナンバーワン！（M-230）



◆ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー　公式プレイリスト公開中




Linkfire　http://50ger.lnk.to/Playlist



(C)テレビ朝日・東映AG・東映