『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』　ソンコレCD、収録内容全曲解禁!!本日放送された「Never ending shine」も収録決定!!

スーパー戦隊シリーズ 50周年を飾る作品として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の 『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の歌を収録したソングコレクションCDの収録内容が解禁となり、1月25日(日) 第47話で放送された百夜陸王（鈴木秀脩）が歌う「Never ending shine」も収録されることが発表されました。

Never ending shine

歌：ゴジュウレオン／百夜陸王（鈴木秀脩）

作詩：ミズノゲンキ

作曲・編曲：設楽哲也

◆CD

【タイトル】ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ソングコレクション

【価格】\4,400-（税込） 【品番】COCX-42622～3

＜収録内容＞

DISC 1

01 WINNER！ゴジュウジャー！ /歌：Wienners

02 ビリビリBe-lie-ving /歌：金子みゆ

03 愛が正義 /歌：影山ヒロノブ

04 テガソード讃歌 /歌：ゴジュウティラノ／暴神竜儀（神田聖司）

05 野生のカン /歌：ゴジュウレオン／百夜陸王（鈴木秀脩）

06 パーリーピーポー音頭 /歌：ゴジュウイーグル／猛原禽次郎（松本 仁）

07 響の調べ /歌：瑠菜（星波）

08 YOU BE ONE WINNER /歌：きただにひろし

09 影を連れて /歌：ゴジュウウルフ／遠野吠（冬野心央）

10 祝福のブライダンロード /歌：ファイヤキャンドル（三本木大輔）、ブーケ（まるぴ）

11 VIBES×VIBES /歌：Wienners

12 浮世直し /歌：ゴジュウポーラー／熊手真白（木村魁希）

13 Never ending shine /歌：ゴジュウレオン／百夜陸王（鈴木秀脩） ＜NEW＞

DISC 2

01 WINNER！ゴジュウジャー！（オリジナル・カラオケ）

02 ビリビリBe-lie-ving（オリジナル・カラオケ）

03 愛が正義（オリジナル・カラオケ）

04 テガソード讃歌（オリジナル・カラオケ）

05 野生のカン（オリジナル・カラオケ）

06 パーリーピーポー音頭（オリジナル・カラオケ）

07 響の調べ（オリジナル・カラオケ）

08 YOU BE ONE WINNER（オリジナル・カラオケ）

09 影を連れて（オリジナル・カラオケ）

10 祝福のブライダンロード（オリジナル・カラオケ）

11 VIBES×VIBES（オリジナル・カラオケ）

12 浮世直し（オリジナル・カラオケ）

13 Never ending shine（オリジナル・カラオケ）

＜購入者特典＞

対象店舗でお買上げの方に先着で

【はがせるデコシール ゴジュウジャーVer.】をプレゼント!!

本商品には、3月13日(金)にシアターGロッソでの開催が決定したソングコレクション発売記念イベント、【『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャラソンNo.1バトル!! スペシャルLIVE】の先行抽選申込券が封入されます。

◆EVENT

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャラソンNo.1バトル!! スペシャルLIVE

▼開催日程

2026年3月13日(金)

▼開演時間

17:30 / 20:00（1日2回公演）

▼会場

東京ドームシティ シアター Gロッソ

https://www.tokyo-dome.co.jp/g-rosso/

▼出演者

Wienners

冬野心央 (遠野吠／ゴジュウウルフ)

鈴木秀脩 (百夜陸王／ゴジュウレオン)

神田聖司 (暴神竜儀／ゴジュウティラノ)

松本仁 (猛原禽次郎／ゴジュウイーグル)

木村魁希 (熊手真白／ゴジュウポーラー)

▼チケット代

\6,600（全席指定・税抜き\6,000）

▼先行抽選申込み 受付期間

2026年2月4日(水) 12:00～2月10日(火) 23:59まで

※CD「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ソングコレクション」に封入される先行抽選申込券に記載のシリアルナンバーからご応募ください。

※先行抽選申込券はチケットの抽選申込のためのものであり、チケット代金は別途必要となります。

▼イベント公式HP

https://www.at-raku.com/hero/topics/special-live/

◆CD

【タイトル】ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー オリジナル・サウンドトラック

【価格】\4,950-（税込） 【品番】COCX-42619～21

＜収録内容＞

作曲家 沢田完氏が手掛けたBGMの他、主題歌/挿入歌の

TVサイズとインストゥルメンタルなど加えた全168曲を収録。

＜購入者特典＞

対象店舗でお買上げの方に先着で

【はがせるデコシール ブライダンVer.】をプレゼント!!

【TRACK LIST】

《Disc01》

01. WINNER！ゴジュウジャー！（TVサイズ）／歌：Wienners

作詩・作曲：玉屋2060% 編曲：Wienners

02. 戦いの終焉（M-46）

03. 前代未聞の存在（M-18）

04. 今、物語が始まる（M-70）

05. 戦慄せしめし者（M-35）

06. さすらいの遠野吠（Harmonica ver.）（M-09c）

07. 近寄りがたいが根はいいアイツ（M-06）

08. 何かを感じる……（M-34）

09. 喫茶「半世紀」（M-47）

10. ひとときの安らぎ（M-48）

11. 熱き想いを胸に抱いて（M-08）

12. 異世界からの侵略者（M-24）

13. 襲い来るナンバーワン怪人（M-30）

14. 危急存亡（M-41）

15. 頂上バトル！（M-20）

16. 突然の襲来（M-61）

17. 指輪を巡る争い（M-36）

18. テガソードの大いなる意思（M-19）

19. 我らナンバーワン戦隊！（M-12）

20. ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー！（M-22）

21. テガソードの召喚（Type A）（M-16A）

22. テガソード大バトル！（M-16）

23. 愛が正義（ショートサイズ）／歌：影山ヒロノブ

作詩：売野雅勇 作曲・編曲：渡部チェル

24. 足並み揃えてゴジュウジャー（M-01）

25. さすらいの遠野吠（M-09）

26. ビリビリBe-lie-ving（TVサイズ）／歌：金子みゆ

作詩：藤林聖子 作曲・編曲：Mio Kimura CO-Producer：C.J. RuRu、0C

27. WINNER！ゴジュウジャー！（TVサイズ インストゥルメンタル1）

28. テガソードの里（M-49）

29. ハイクラス＆ラグジュアリー名探偵（M-53）

30. がめついのか気前がいいのか？（M-50）

31. 指輪を手に入れるためには……（M-38）

32. 裁きは力だ（M-68）

33. 負けたら全てを奪われる死のゲーム（M-34a）

34. 仕掛けられた策略（M-66）

35. テガジューンの静かなる怒り（M-26）

36. 厄介なノーワン怪人（M-67）

37. ブライダンの進攻（M-29）

38. ゴジュウジャーVSノーワン怪人（M-13）

39. リングハンター・ガリュード（M-39）

40. 愛が正義（TVサイズ インストゥルメンタル）

41. 不条理に込み上げる笑い（M-50a）

42. めちゃくちゃなルール（M-51）

43. ドタバタナンバーワン？（M-52）

44. ノーワン怪人のへんてこバトル２.（M-32b）

45. ブーケと陸王（M-55）

46. 叶えられない願い（M-57a）

47. はぐれ者たちの涙（M-15）

48. 夢を追いかけること（M-59a）

49. 発覚した事実（M-66a）

50. 暗躍する影（M-64）

51. ブライダン出現（M-69a）

52. 熾烈極める指輪争奪戦（M-25）

53. 強力なライバル戦士（M-40）

54. テガソード、パワフルファイト！（M-44）

55. テガソードの召喚（Type B）（M-16B）

56. テガソードの召喚（Type C）（M-16C）

57. テガソードの召喚（Type D）（M-16D）

58. テガソードの召喚（Type E）（M-16E）

59. 我が名はテガソード（M-17）

60. 勝利のゴングの音（M-65）

61. 里に集う仲間たち（M-05）

62. ビリビリBe-lie-ving（TVサイズ インストゥルメンタル1）

63. 響の調べ（インストゥルメンタル）

作詩：磯谷佳江 作曲：柘植由秀 編曲：水口浩次

《Disc02》

01. 厄災再び（MM-01）

02. 海の家でサマーパーリー！？（MM-02）

03. 来たなゴジュウジャー（MM-03）

04. WINNER！ゴジュウジャー！（Movieサイズ）／歌：Wienners

05. 我が名は疫病のペスティス（MM-05）

06. 待ち受ける試練（MM-06）

07. ビーチバレーバトル（MM-07）

08. 円陣組んで大逆転（MM-08）

09. 知恵を絞ってクイズバトル（MM-09）

10. 息を合わせて大縄跳びバトル（MM-10）

11. いやさか一発！ロッククライミングバトル（MM-11）

12. ゴッドネス熊手の世直し出張所（MM-12）

13. エンゲージ！ゴレンジャーハリケーン！！（Type A）（MM-13）

14. エンゲージ！ゴレンジャーハリケーン！！（Type B）（MM-13a）

15. ロングリブ・クラディス！（MM-14）

16. 滅ぶべきは人間ども（MM-15）

17. 不敗のファイヤキャンドル（MM-16）

18. 願いに綺麗も汚ねぇもねぇ（MM-17a）

19. ゴジュウジャーの願い（MM-18）

20. バラバラだけどそれでいい（MM-19）

21. いざ掴め！願いを！！（MM-20）

22. 復活のテガソード（MM-21）

23. 全戦隊レッド世界中でヒーローになる（MM-22）

24. WINNER GOZYUGER（MM-23）

25. ナンバーワンは誰だ！？（MM-24）

26. 願いに綺麗も汚ねぇもねぇ（未使用バージョン）（MM-17）

27. 野生のカン（Movieサイズ）／歌：ゴジュウレオン／百夜陸王（鈴木秀脩）

作詩：及川眠子 作曲・編曲：コモリタミノル

28. はぐれ一匹・遠野吠（M-07）

29. はぐれ者たちの休息（M-02）

30. ノーワン怪人のへんてこバトル１.（M-32）

31. 上を下への大騒ぎ（M-45）

32. 六者六様の個性（M-229）

33. 自分の願いを叶えるために（M-14）

34. 信頼と疑心（M-37）

35. メッセージの意味するところは……（M-58）

36. 悲しみの再会（M-57）

37. さすらいの遠野吠（Acoustic Guitar ver.）（M-09a）

38. ブーケとリボン（M-212b）

39. 過去は後悔するより（M-103）

40. 心が折れたとき（M-224b）

41. 指輪の戦士たち（M-21）

42. 異変の兆候（M-63）

43. 暗躍するウエディング兵士（M-31）

44. 緊急事態発生（M-42）

45. 人呼んでゴッドネス熊手（M-101）

46. YOU BE ONE WINNER（TVサイズ インストゥルメンタル）

作詩：マイクスギヤマ 作曲：沢田 完 編曲：亀山耕一郎

47. VIBES×VIBES（ショートサイズ インストゥルメンタル）

作詩・作曲：玉屋2060% 編曲：Wienners

48. 最高最強のナンバーワン戦隊（M-11）

49. 切り込め一閃！アカツキ！！（M-202b）

50. WINNER KUMADE MASHIRO（M-70a）

51. 穏やかで安らかなひととき（M-04）

《Disc03》

01. 前回のおさらい（M-10）

02. WINNER！ゴジュウジャー！（TVサイズ インストゥルメンタル2）

03. 吠のアルバイト（M-47a）

04. クビになること幾星霜……（M-03）

05. ノーワンの暗躍（M-33）

06. 崩壊する秩序と平和（M-214）

07. ゴジュウジャーVSノーワン（M-213）

08. ワイルドゴジュウウルフ（M-201）

09. テガソードアカツキ降臨！（M-202）

10. 神をも恐れぬ世直し人（M-101 Fast）

11. YOU BE ONE WINNER（TVサイズ）／歌：きただにひろし

12. 幻か現実か空想かさえ（M-231）

13. さすらいの遠野吠（Piano ver.）（M-09b）

14. ノーワンワールド ブライダン（M-23）

15. 私は欲する、指輪と我が婿を……（M-28）

16. 慈愛のブーケ（M-27）

17. ただのファンでいたいのに……（M-54）

18. なけなしの夢取り留めたい（M-221）

19. 宇宙を滅ぼさんとする厄災（M-219）

20. 世界を覆う未曾有の危機（M-215）

21. 我は深淵なるクラディスの一角（M-211）

22. 計画は最終段階（M-209）

23. LOSER GOZYUGER……（M-225）

24. 奪われた願い（M-224）

25. やれ！てめえらっ！！（M-227）

26. 全てを凌駕する新たな力（M-204）

27. 6人のはぐれ者（M-205）

28. ビリビリBe-lie-ving（TVサイズ インストゥルメンタル2）

29. 折リジナル戦隊オリガレンジャー（OrigaRed）

30. Number One Battle Ready Go!（M-43）

31. 今こそ目覚めよ（M-69）

32. 封じられたはずの闇（M-207）

33. 厄災の猛威（M-206）

34. ゴジュウジャー・ザ・バトル（M-217）

35. 力を合わせて戦い抜け（M-216）

36. 世直しゴッドネス・ゴジュウポーラー！（M-104）

37. VIBES×VIBES（ショートサイズ）／歌：Wienners

38. 指輪を持つ者は……（M-223）

39. クオンの秘密（M-222）

40. 破滅の王子と世直し人（M-102）

41. 勝てるはずがない（M-59）

42. ジェネレーティブされた世界（M-218）

43. 愛おしき人へ（M-56）

44. 摘まれてしまった慈愛の心は……（M-212）

45. 厄災の気配（M-210）

46. 深淵の彼方へ、その力を刈り取る（M-62）

47. 厄災が世界を染め上げる（M-208）

48. 決意を秘めた指輪の戦士たち（M-228）

49. 大切なのは心（M-226）

50. 今訪れし救世主（M-220）

51. 誇り高いはぐれものよ（M-60）

52. お前は俺の獲物だ（M-06-02）

53. 最強！頂点！ユニバース！（M-203）

54. 天晴れナンバーワン！（M-230）

