『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』 ソンコレCD、収録内容全曲解禁!!本日放送された「Never ending shine」も収録決定!!
スーパー戦隊シリーズ 50周年を飾る作品として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の 『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の歌を収録したソングコレクションCDの収録内容が解禁となり、1月25日(日) 第47話で放送された百夜陸王（鈴木秀脩）が歌う「Never ending shine」も収録されることが発表されました。
Never ending shine
歌：ゴジュウレオン／百夜陸王（鈴木秀脩）
作詩：ミズノゲンキ
作曲・編曲：設楽哲也
◆CD
【タイトル】ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ソングコレクション
【価格】\4,400-（税込） 【品番】COCX-42622～3
＜収録内容＞
DISC 1
01 WINNER！ゴジュウジャー！ /歌：Wienners
02 ビリビリBe-lie-ving /歌：金子みゆ
03 愛が正義 /歌：影山ヒロノブ
04 テガソード讃歌 /歌：ゴジュウティラノ／暴神竜儀（神田聖司）
05 野生のカン /歌：ゴジュウレオン／百夜陸王（鈴木秀脩）
06 パーリーピーポー音頭 /歌：ゴジュウイーグル／猛原禽次郎（松本 仁）
07 響の調べ /歌：瑠菜（星波）
08 YOU BE ONE WINNER /歌：きただにひろし
09 影を連れて /歌：ゴジュウウルフ／遠野吠（冬野心央）
10 祝福のブライダンロード /歌：ファイヤキャンドル（三本木大輔）、ブーケ（まるぴ）
11 VIBES×VIBES /歌：Wienners
12 浮世直し /歌：ゴジュウポーラー／熊手真白（木村魁希）
13 Never ending shine /歌：ゴジュウレオン／百夜陸王（鈴木秀脩） ＜NEW＞
DISC 2
01 WINNER！ゴジュウジャー！（オリジナル・カラオケ）
02 ビリビリBe-lie-ving（オリジナル・カラオケ）
03 愛が正義（オリジナル・カラオケ）
04 テガソード讃歌（オリジナル・カラオケ）
05 野生のカン（オリジナル・カラオケ）
06 パーリーピーポー音頭（オリジナル・カラオケ）
07 響の調べ（オリジナル・カラオケ）
08 YOU BE ONE WINNER（オリジナル・カラオケ）
09 影を連れて（オリジナル・カラオケ）
10 祝福のブライダンロード（オリジナル・カラオケ）
11 VIBES×VIBES（オリジナル・カラオケ）
12 浮世直し（オリジナル・カラオケ）
13 Never ending shine（オリジナル・カラオケ）
＜購入者特典＞
対象店舗でお買上げの方に先着で
【はがせるデコシール ゴジュウジャーVer.】をプレゼント!!
本商品には、3月13日(金)にシアターGロッソでの開催が決定したソングコレクション発売記念イベント、【『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャラソンNo.1バトル!! スペシャルLIVE】の先行抽選申込券が封入されます。
◆EVENT
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャラソンNo.1バトル!! スペシャルLIVE
▼開催日程
2026年3月13日(金)
▼開演時間
17:30 / 20:00（1日2回公演）
▼会場
東京ドームシティ シアター Gロッソ
https://www.tokyo-dome.co.jp/g-rosso/
▼出演者
Wienners
冬野心央 (遠野吠／ゴジュウウルフ)
鈴木秀脩 (百夜陸王／ゴジュウレオン)
神田聖司 (暴神竜儀／ゴジュウティラノ)
松本仁 (猛原禽次郎／ゴジュウイーグル)
木村魁希 (熊手真白／ゴジュウポーラー)
▼チケット代
\6,600（全席指定・税抜き\6,000）
▼先行抽選申込み 受付期間
2026年2月4日(水) 12:00～2月10日(火) 23:59まで
※CD「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ソングコレクション」に封入される先行抽選申込券に記載のシリアルナンバーからご応募ください。
※先行抽選申込券はチケットの抽選申込のためのものであり、チケット代金は別途必要となります。
▼イベント公式HP
https://www.at-raku.com/hero/topics/special-live/
◆CD
【タイトル】ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー オリジナル・サウンドトラック
【価格】\4,950-（税込） 【品番】COCX-42619～21
＜収録内容＞
作曲家 沢田完氏が手掛けたBGMの他、主題歌/挿入歌の
TVサイズとインストゥルメンタルなど加えた全168曲を収録。
＜購入者特典＞
対象店舗でお買上げの方に先着で
【はがせるデコシール ブライダンVer.】をプレゼント!!
【TRACK LIST】
《Disc01》
01. WINNER！ゴジュウジャー！（TVサイズ）／歌：Wienners
作詩・作曲：玉屋2060% 編曲：Wienners
02. 戦いの終焉（M-46）
03. 前代未聞の存在（M-18）
04. 今、物語が始まる（M-70）
05. 戦慄せしめし者（M-35）
06. さすらいの遠野吠（Harmonica ver.）（M-09c）
07. 近寄りがたいが根はいいアイツ（M-06）
08. 何かを感じる……（M-34）
09. 喫茶「半世紀」（M-47）
10. ひとときの安らぎ（M-48）
11. 熱き想いを胸に抱いて（M-08）
12. 異世界からの侵略者（M-24）
13. 襲い来るナンバーワン怪人（M-30）
14. 危急存亡（M-41）
15. 頂上バトル！（M-20）
16. 突然の襲来（M-61）
17. 指輪を巡る争い（M-36）
18. テガソードの大いなる意思（M-19）
19. 我らナンバーワン戦隊！（M-12）
20. ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー！（M-22）
21. テガソードの召喚（Type A）（M-16A）
22. テガソード大バトル！（M-16）
23. 愛が正義（ショートサイズ）／歌：影山ヒロノブ
作詩：売野雅勇 作曲・編曲：渡部チェル
24. 足並み揃えてゴジュウジャー（M-01）
25. さすらいの遠野吠（M-09）
26. ビリビリBe-lie-ving（TVサイズ）／歌：金子みゆ
作詩：藤林聖子 作曲・編曲：Mio Kimura CO-Producer：C.J. RuRu、0C
27. WINNER！ゴジュウジャー！（TVサイズ インストゥルメンタル1）
28. テガソードの里（M-49）
29. ハイクラス＆ラグジュアリー名探偵（M-53）
30. がめついのか気前がいいのか？（M-50）
31. 指輪を手に入れるためには……（M-38）
32. 裁きは力だ（M-68）
33. 負けたら全てを奪われる死のゲーム（M-34a）
34. 仕掛けられた策略（M-66）
35. テガジューンの静かなる怒り（M-26）
36. 厄介なノーワン怪人（M-67）
37. ブライダンの進攻（M-29）
38. ゴジュウジャーVSノーワン怪人（M-13）
39. リングハンター・ガリュード（M-39）
40. 愛が正義（TVサイズ インストゥルメンタル）
41. 不条理に込み上げる笑い（M-50a）
42. めちゃくちゃなルール（M-51）
43. ドタバタナンバーワン？（M-52）
44. ノーワン怪人のへんてこバトル２.（M-32b）
45. ブーケと陸王（M-55）
46. 叶えられない願い（M-57a）
47. はぐれ者たちの涙（M-15）
48. 夢を追いかけること（M-59a）
49. 発覚した事実（M-66a）
50. 暗躍する影（M-64）
51. ブライダン出現（M-69a）
52. 熾烈極める指輪争奪戦（M-25）
53. 強力なライバル戦士（M-40）
54. テガソード、パワフルファイト！（M-44）
55. テガソードの召喚（Type B）（M-16B）
56. テガソードの召喚（Type C）（M-16C）
57. テガソードの召喚（Type D）（M-16D）
58. テガソードの召喚（Type E）（M-16E）
59. 我が名はテガソード（M-17）
60. 勝利のゴングの音（M-65）
61. 里に集う仲間たち（M-05）
62. ビリビリBe-lie-ving（TVサイズ インストゥルメンタル1）
63. 響の調べ（インストゥルメンタル）
作詩：磯谷佳江 作曲：柘植由秀 編曲：水口浩次
《Disc02》
01. 厄災再び（MM-01）
02. 海の家でサマーパーリー！？（MM-02）
03. 来たなゴジュウジャー（MM-03）
04. WINNER！ゴジュウジャー！（Movieサイズ）／歌：Wienners
05. 我が名は疫病のペスティス（MM-05）
06. 待ち受ける試練（MM-06）
07. ビーチバレーバトル（MM-07）
08. 円陣組んで大逆転（MM-08）
09. 知恵を絞ってクイズバトル（MM-09）
10. 息を合わせて大縄跳びバトル（MM-10）
11. いやさか一発！ロッククライミングバトル（MM-11）
12. ゴッドネス熊手の世直し出張所（MM-12）
13. エンゲージ！ゴレンジャーハリケーン！！（Type A）（MM-13）
14. エンゲージ！ゴレンジャーハリケーン！！（Type B）（MM-13a）
15. ロングリブ・クラディス！（MM-14）
16. 滅ぶべきは人間ども（MM-15）
17. 不敗のファイヤキャンドル（MM-16）
18. 願いに綺麗も汚ねぇもねぇ（MM-17a）
19. ゴジュウジャーの願い（MM-18）
20. バラバラだけどそれでいい（MM-19）
21. いざ掴め！願いを！！（MM-20）
22. 復活のテガソード（MM-21）
23. 全戦隊レッド世界中でヒーローになる（MM-22）
24. WINNER GOZYUGER（MM-23）
25. ナンバーワンは誰だ！？（MM-24）
26. 願いに綺麗も汚ねぇもねぇ（未使用バージョン）（MM-17）
27. 野生のカン（Movieサイズ）／歌：ゴジュウレオン／百夜陸王（鈴木秀脩）
作詩：及川眠子 作曲・編曲：コモリタミノル
28. はぐれ一匹・遠野吠（M-07）
29. はぐれ者たちの休息（M-02）
30. ノーワン怪人のへんてこバトル１.（M-32）
31. 上を下への大騒ぎ（M-45）
32. 六者六様の個性（M-229）
33. 自分の願いを叶えるために（M-14）
34. 信頼と疑心（M-37）
35. メッセージの意味するところは……（M-58）
36. 悲しみの再会（M-57）
37. さすらいの遠野吠（Acoustic Guitar ver.）（M-09a）
38. ブーケとリボン（M-212b）
39. 過去は後悔するより（M-103）
40. 心が折れたとき（M-224b）
41. 指輪の戦士たち（M-21）
42. 異変の兆候（M-63）
43. 暗躍するウエディング兵士（M-31）
44. 緊急事態発生（M-42）
45. 人呼んでゴッドネス熊手（M-101）
46. YOU BE ONE WINNER（TVサイズ インストゥルメンタル）
作詩：マイクスギヤマ 作曲：沢田 完 編曲：亀山耕一郎
47. VIBES×VIBES（ショートサイズ インストゥルメンタル）
作詩・作曲：玉屋2060% 編曲：Wienners
48. 最高最強のナンバーワン戦隊（M-11）
49. 切り込め一閃！アカツキ！！（M-202b）
50. WINNER KUMADE MASHIRO（M-70a）
51. 穏やかで安らかなひととき（M-04）
《Disc03》
01. 前回のおさらい（M-10）
02. WINNER！ゴジュウジャー！（TVサイズ インストゥルメンタル2）
03. 吠のアルバイト（M-47a）
04. クビになること幾星霜……（M-03）
05. ノーワンの暗躍（M-33）
06. 崩壊する秩序と平和（M-214）
07. ゴジュウジャーVSノーワン（M-213）
08. ワイルドゴジュウウルフ（M-201）
09. テガソードアカツキ降臨！（M-202）
10. 神をも恐れぬ世直し人（M-101 Fast）
11. YOU BE ONE WINNER（TVサイズ）／歌：きただにひろし
12. 幻か現実か空想かさえ（M-231）
13. さすらいの遠野吠（Piano ver.）（M-09b）
14. ノーワンワールド ブライダン（M-23）
15. 私は欲する、指輪と我が婿を……（M-28）
16. 慈愛のブーケ（M-27）
17. ただのファンでいたいのに……（M-54）
18. なけなしの夢取り留めたい（M-221）
19. 宇宙を滅ぼさんとする厄災（M-219）
20. 世界を覆う未曾有の危機（M-215）
21. 我は深淵なるクラディスの一角（M-211）
22. 計画は最終段階（M-209）
23. LOSER GOZYUGER……（M-225）
24. 奪われた願い（M-224）
25. やれ！てめえらっ！！（M-227）
26. 全てを凌駕する新たな力（M-204）
27. 6人のはぐれ者（M-205）
28. ビリビリBe-lie-ving（TVサイズ インストゥルメンタル2）
29. 折リジナル戦隊オリガレンジャー（OrigaRed）
30. Number One Battle Ready Go!（M-43）
31. 今こそ目覚めよ（M-69）
32. 封じられたはずの闇（M-207）
33. 厄災の猛威（M-206）
34. ゴジュウジャー・ザ・バトル（M-217）
35. 力を合わせて戦い抜け（M-216）
36. 世直しゴッドネス・ゴジュウポーラー！（M-104）
37. VIBES×VIBES（ショートサイズ）／歌：Wienners
38. 指輪を持つ者は……（M-223）
39. クオンの秘密（M-222）
40. 破滅の王子と世直し人（M-102）
41. 勝てるはずがない（M-59）
42. ジェネレーティブされた世界（M-218）
43. 愛おしき人へ（M-56）
44. 摘まれてしまった慈愛の心は……（M-212）
45. 厄災の気配（M-210）
46. 深淵の彼方へ、その力を刈り取る（M-62）
47. 厄災が世界を染め上げる（M-208）
48. 決意を秘めた指輪の戦士たち（M-228）
49. 大切なのは心（M-226）
50. 今訪れし救世主（M-220）
51. 誇り高いはぐれものよ（M-60）
52. お前は俺の獲物だ（M-06-02）
53. 最強！頂点！ユニバース！（M-203）
54. 天晴れナンバーワン！（M-230）
◆ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 公式プレイリスト公開中
Linkfire http://50ger.lnk.to/Playlist
