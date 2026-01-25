会社を休んで学び、給付金が出る新制度──教育訓練休暇給付金の「使える条件」を整理

株式会社SA

2025年10月から、雇用保険制度を大幅に改正した「教育訓練休暇給付金」が始まりました。これは、会社に籍を置いたまま無給の教育訓練休暇を取得し、学習期間中の生活費として失業給付相当額を受給できる新制度です。一方で、被保険者期間や就業規則整備など要件は厳格です。まず全員が理解すべき制度の基本構造を整理します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fLhedBhPPS4 ]

【セミナー開催概要】

日時：2026年2月1日 12：00～

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

場所：本社（千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

備考：本セミナーは、報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供目的のセミナーです。

【こんな疑問に答えます】

・教育訓練休暇給付金とは、従来の教育訓練給付金と何が違うのか

・誰が対象になり、どんな人は対象外になるのか

・「被保険者期間2年＋5年」という要件はどう数えるのか

・失業給付や育休給付を受けた場合、通算はどう扱われるのか

・どのような休暇が「支給対象の休暇」になるのか

・30日以上の無給休暇で、除外される日には何があるのか

・対象となる教育訓練には、どんな講座が含まれるのか

・この制度を使うために、会社側が整備すべき就業規則とは何か

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

（株）SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が、ハラスメント&労務対対策のプロフェッショナル資格「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

▶ 公式サイト：https://caa.or.jp/