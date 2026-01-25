早稲田大学 × 唐津Farm&Food Precious Plastic廃プラスチックから生まれた一点ものを届けるオンラインショップを開設
早稲田大学の学生プロジェクト Precious Plastic Waseda（環境ロドリゲス） と、佐賀県唐津市を拠点に活動する NPO法人 唐津Farm＆Food（Precious Plastic Karatsu） は、廃プラスチックをアップサイクルした一点ものプロダクトを届ける共創オンラインショップを開設しました。
唐津の海やまちで回収されたプラスチックから生まれるプロダクトを通じて、資源循環や環境へのまなざしを、日常の中で感じられる場を目指しています。
オンラインショップはこちら :
https://preciousplasticjapan.com/
廃プラスチックを「もう一度、資源として」
本オンラインショップは、「廃プラスチックを、もう一度“資源”として捉え直す」という共通の想いから生まれました。
唐津地域で回収されたペットボトルキャップや廃プラスチックを原料に、オランダ発のオープンソースリサイクル技術 Precious Plastic を活用し、一つひとつ手作業で再生・成形しています。
同じ色、同じ模様は二つとない“世界にひとつだけ”のプロダクトは、素材の背景や人の手の痕跡をそのまま残し、資源の循環を可視化します。
唐津から生まれたアップサイクルプロダクト
今回のオンラインショップでは、以下のプロダクトを展開しています。
■ クジラのキーホルダー「The Whale」
廃ペットボトルキャップ100％をアップサイクルしたクジラ型キーホルダー。
色や模様はすべて異なり、届くまでどんなクジラに出会えるか分からない“一期一会”のプロダクトです。
多くの再販リクエストを受け、今回新たな番号で再販を開始しました。（No.028～No.34
■ フラワーポット
回収されたペットボトルキャップを素材に生まれた植木鉢。
植物を育てる時間とともに、資源が循環していく感覚を暮らしの中で感じられるプロダクトです。
■ アップサイクルサングラス
唐津で回収されたプラスチックを原料に、手作業で成形された循環型サングラス。
ファッションとして“かけたい”デザイン性と、環境への配慮を両立した一点ものとなっています。
早稲田大学 × 唐津南高校 カーボンニュートラルチャレンジ事業のオンラインミーティング
教育と地域をつなぐ取り組み
本プロジェクトは、唐津市の カーボンニュートラルチャレンジ事業 の一環としても展開されています。
現在、早稲田大学 × 唐津南高校 の協働により、新たなアップサイクルプロダクトの制作も進行中で、2026年2月中旬頃の発売を予定しています。
廃プラスチックの回収から再生、ものづくり、販売までを一連の流れとして学ぶことで、環境問題を「自分ごと」として考えるきっかけを生み出しています。
今後の展開
今後もオンラインショップを通じて、唐津発のアップサイクルプロダクトを少しずつ発信していく予定です。
ものを選ぶという日常の行為が、海や地域の未来につながる--
そんな循環の入口を、これからも広げていきます。
団体概要（共同プロジェクト）
Precious Plastic Waseda（環境ロドリゲス）
Precious Plastic Waseda は、早稲田大学の環境系学生サークル「環境ロドリゲス」の企画として、2024年10月にスタートした学生プロジェクトです。
毎日のように捨てられているペットボトルキャップやコンタクトレンズケースなどの廃プラスチックを回収し、オランダ発のオープンソースプロジェクト「Precious Plastic」の技術を活用して、新たな価値を持つプロダクトへと再生しています。
環境活動が「大変」「制限されるもの」と捉えられがちな中で、“楽しく参加できる体験型リサイクル”を大切にし、ワークショップや商品開発を通じて、学生や地域の人々が自然に環境問題と向き合える場をつくっています。
また、活動には LCA（ライフサイクルアセスメント） を導入し、回収から製品化までの環境負荷を定量的に評価。
環境意識の啓発にとどまらず、科学的根拠に基づいた持続可能なリサイクルモデルの構築を目指しています。
Precious Plastic Waseda は、1997年設立の早稲田大学公認環境サークル「環境ロドリゲス」の長年の活動基盤と学生ネットワークを活かし、地域や企業との連携を広げながら、次世代のサーキュラーエコノミーの担い手として活動を続けています。
Instagram：https://www.instagram.com/preciousplastic_waseda/
Web：https://www.preciousplasticwaseda.com/
NPO法人 唐津Farm＆Food（Precious Plastic Karatsu）
佐賀県唐津市を拠点に、
里山・海・まちをつなぐ環境保全と学びの場づくりに取り組むNPO。
自然共生サイト（OECM）での農地再生、
学校と連携した環境教育、
海洋プラスチックを資源として循環させる取り組みなどを通じて、
地域と次世代の未来を育んでいます。
Web：https://karatsu-f-f.com
Instagram：https://www.instagram.com/preciousplastic_karatsu/
YouTube：https://www.youtube.com/@farmfood1128