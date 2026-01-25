【浜松ウェディングフェスタ】「結婚式をするんだ」と実感が湧く瞬間──式場相談前に叶う、運命の一着との出会い

株式会社スティルアン

静岡県浜松市でブライダル事業を行う株式会社スティルアン（本社：静岡県浜松市中央区田町326-30、代表取締役社長：大石 奉樹）は、ミュゼ四ツ池にて開催している体験型イベント「浜松ウェディングフェスタ」において、2026年1月開催分に加え、好評につき2月1日（日）・2月8日（日）の追加開催を決定しました。本リリースでは、式場相談前にウェディングドレスの試着ができる体験コンテンツの詳細をお知らせいたします。

◆ 結婚準備は、ドレスから始めてもいい

結婚式の準備は、多くの場合「式場選び」から始まります。一方で、「ドレスを着た自分の姿を想像できないまま式場を決めてよいのか」と、不安を感じる方も少なくありません。

どんなドレスが似合うのか。

どんな花嫁姿が"自分らしい"のか。

それを知ることは、式場選びの軸を明確にする大切なプロセスです。

浜松ウェディングフェスタでは、式場を決める前という貴重なタイミングでドレス試着を体験できます。自分に似合うスタイルを知ってから会場を選ぶ--この順序だからこそ、納得感のある結婚式準備が叶います。

◆ ドレス試着体験でできること

人気ブランドを含む豊富なラインナップ

会場では、イタリア・ミラノ発の「アントニオ・リーヴァ」をはじめ、ブランドゥスティルアンがセレクトするインポートドレスをご紹介。Aライン、マーメイド、プリンセスラインなど、多彩なシルエットの中から実際にご試着いただけます。

専門ドレススタイリストによる丁寧なカウンセリング

「自分に似合うドレスが分からない」「結婚式のイメージがまだ固まっていない」そんな段階でも安心してご参加いただけるよう、ドレススタイリストが体型や雰囲気、おふたりのご希望を丁寧にヒアリング。ドレス選びの入口として、無理のないご提案を行います。

ヘアセット・小物までトータルコーディネート

ドレスを着るだけではなく、ヘアセットやティアラ、イヤリングなどのアクセサリーまでトータルでコーディネート。当日の花嫁姿をよりリアルにイメージしていただけます。鏡に映る自分の姿に「結婚式をするんだ」という実感が湧いたという声も多くいただいています。

神前式ご希望の方には和装のご案内も

ウェディングドレスだけでなく、白無垢や色打掛など和装をご希望の方にも対応。挙式スタイルに合わせた幅広いご提案が可能です。

◆ 体験者の声

「たくさんのドレスの中から選ぶことができて、とても楽しい時間でした」

「自分に合うドレスがわからなくて不安でしたが、スタッフの方がおすすめを提案してくれて安心できました」

「ドレスだけでなく、ヘアセットやアクセサリーまでトータルでコーディネートしてもらえたことに感動しました」

「初めて見る自分のドレス姿に、結婚式をするんだという実感が湧きました」

「初めてのドレス試着でとても緊張していましたが、スタッフの方がとても優しく丁寧に案内してくれて、『当日もこのドレスが着たい！』と思わせてくれました」

■コンテンツ内容

☑ウェディング相談

☑ドレス試着体験（アントニオリーヴァ、エルサなど人気ブランド含む）

☑ 骨格診断・パーソナルカラー診断

☑ 小顔エステ体験

☑ ウェディングマネー診断

☑ デザートブッフェ体験

☑ 先輩カップルのアルバム&人数別ムービー閲覧

※コンテンツ内容は都合により変更になる場合がございます

■ 豪華特典も充実

【来館特典】

カラータイプ診断フォトギャラリー

・イベント事前予約&来館で「レストラン食事券10,000円分」プレゼント

・当日ブライダルフェア予約&式場来館で「オンラインギフト10,000円分」プレゼント

【大抽選会】

・ハズレなしの豪華景品

・「4万円相当のグランピング宿泊体験ペアチケット(1泊2食付き)」が当たるチャンス

■ イベント概要

■会社概要

商号 ： 株式会社スティルアン

代表者 ： 代表取締役社長 大石 奉樹

所在地 ： 〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町 326-30

設立 ： 平成13年12月25日

事業内容 ： 婚礼衣装事業、式場運営・婚礼プロデュース事業、

レストラン事業（オーベルジュ・グランピング）、宴会・プロデュース事業

ホームページ ： https://company.styleun.com/