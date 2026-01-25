【濃厚抹茶テリーヌ1年ぶり再販】1時間で200個売れた大人気コラボスイーツがバレンタインで数量限定復活！

まっちゃらばー×宇治茶農家「d:matcha kyoto」コラボの高級な抹茶をふんだんに使用した抹茶テリーヌが数量限定販売

合同会社firstfan濃厚抹茶テリーヌ

前回、第5回目の期間限定販売のバターサンドにおいて、販売2日間弱で3000個を記録して完売し、大人気を博したコラボ企画。今回は、同じく大好評だった抹茶テリーヌが約1年2ヶ月ぶりにオンラインで復刻販売します。

とても貴重な京都品種抹茶ごこう一番茶を贅沢に使用し、「抹茶を美味しく食べられる最大濃度」を追求したスイーツなので、市販ではなかなか買えない上品で至極な抹茶スイーツです。

前回は販売から2日間で完売しております。無くなり次第終了となりますので、「抹茶が好きな方」なら、ぜひ一度ご賞味ください。

2月1日以降発送分注文ページ：https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/matcha-terrine-1

2月8日以降発送分注文ページ：https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/terrine-4

d:matcha Kyoto商品とテリーヌのセットも限定販売

今回、テリーヌとd:matcha Kyoto特製の極濃抹茶プリンを一緒に購入できるお得なセットを、こちらも数量限定で販売します。

お茶の栽培から加工、菓子製造まで手がけるd:matcha Kyotoだからこそできる、濃厚な抹茶スイーツをぜひお楽しみください。

注文ページ：https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/terrine-pudding-set

d:matcha公式サイト :https://dmatcha.jp/まっちゃらばーInstagram :https://www.instagram.com/maccha_lover/まっちゃらばー公式X(旧Twitter) :https://x.com/maccha_lover_

食べ方によって変わる味わい

実は温度が低いほど抹茶の味わいは弱く感じます。食べる温度によって抹茶の味わいの感じ方、食感が変わりますので、いろいろな温度で食べ方を試してみてください。

※食べる分だけカットして解凍してください。

商品概要

まっちゃらばーコラボ「濃厚抹茶テリーヌ」

【価格】

4,800円(税込)※送料別

【内容物】

濃厚抹茶テリーヌ300g

【大きさ】

※1個当たりの大きさ：長さ約14cm×幅6.5約cm×高さ3cm

【原材料等】

チョコレート、バター、卵、抹茶、梅酒

／乳化剤、香料、酸味料、カラメル色素

（一部に、乳・卵・大豆を含む）

【賞味期限】

冷凍保存90日※食べる分だけカットして、冷蔵解凍（約3時間）してください。解凍後は必ず翌日中にお召し上がりください。

【説明】

1本あたりの抹茶使用量はなんと約19g！飲む抹茶10杯分相当の超濃厚な抹茶テリーヌが誕生しました。実現可能な最大限の抹茶濃度を実現しています。

チョコと抹茶が生み出す、ねっとりとしたくちどけと、口の上で広がる抹茶の旨味を存分にお楽しみください。

※冷凍クール便でのお届け。ケーキのデコレーション・カットは承っておりません。

また、オーガニックの自家栽培抹茶・品種「ごこう」を贅沢に使用しました。京都品種である「ごこう」は旨みがしっかりある高級品種。農薬不使用栽培・有機肥料栽培の「ごこう」は極めて希少です。茶農家だからこそ実現したこだわりの抹茶です。

タッグを組んで商品の構想を練り始めてから半年以上。何度も試作をしながら、味のバランス、食感のバランスを整えてきました。シンプルなケーキだからこそ、奥が深いのです。

【限定商品】極濃抹茶プリン＆濃厚抹茶テリーヌセット

【価格】7500円(税込)※送料別

【説明】

極濃抹茶プリンを贅沢に詰め込んだ特別なプリンセットと、まっちゃらばーコラボ「抹茶テリーヌ」のセット販売です。

【内容物】

プリンセット1箱

（4個入り：極濃抹茶味2個、濃厚抹茶味1個、ほうじ茶味1個）

テリーヌ：1個（約300g）

※1個当たりの大きさ：長さ約14cm×幅6.5約cm×高さ3cm

【賞味期限】

プリン：冷蔵保存2週間

※冷蔵解凍約8~10時間

解凍後は必ず翌日中にお召し上がりください。

テリーヌ：冷凍保存90日

※食べる分だけカットして、冷蔵解凍（約3時間）してください。解凍後は必ず翌日中にお召し上がりください。

【原材料】

プリン原材料

牛乳（国内製造）、液卵白(卵白、食塩）、練乳、きび砂糖、液卵黄（卵黄、ゼラチン加水分解物、食塩）、抹茶、ほうじ茶、ゼラチン／環状オリゴ糖、ソルビトール

（一部に、卵、乳成分、ゼラチンを含む）

テリーヌ原材料

チョコレート、バター、卵、抹茶、梅酒

／乳化剤、香料、酸味料、カラメル色素

（一部に、乳・卵・大豆を含む）

【保存方法】

要冷凍

購入について

販売日時：1/25（日）12:00~

在庫が無くなり次第終了します。

発送方法：クール便(冷凍)

製造者：d:matcha

販売者：d:matcha 合同会社first fan

dmatcha公式サイト：https://dmatcha.jp/

～まっちゃらばーについて～

年間400食以上の抹茶スイーツを関西を中心に食べ歩く「まっちゃらばー」。Instagramはフォロワー12.7万人越え。SNS総フォロワー15万人以上。独自の評価で抹茶スイーツを紹介します。本当に美味しい抹茶スイーツはどんなものか日々研究しながら抹茶巡りをし、抹茶スイーツのオンラインブランドを展開しています。

