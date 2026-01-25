【濃厚抹茶テリーヌ1年ぶり再販】1時間で200個売れた大人気コラボスイーツがバレンタインで数量限定復活！
濃厚抹茶テリーヌ
まっちゃらばー×宇治茶農家「d:matcha kyoto」コラボの高級な抹茶をふんだんに使用した抹茶テリーヌが数量限定販売
前回、第5回目の期間限定販売のバターサンドにおいて、販売2日間弱で3000個を記録して完売し、大人気を博したコラボ企画。今回は、同じく大好評だった抹茶テリーヌが約1年2ヶ月ぶりにオンラインで復刻販売します。
とても貴重な京都品種抹茶ごこう一番茶を贅沢に使用し、「抹茶を美味しく食べられる最大濃度」を追求したスイーツなので、市販ではなかなか買えない上品で至極な抹茶スイーツです。
前回は販売から2日間で完売しております。無くなり次第終了となりますので、「抹茶が好きな方」なら、ぜひ一度ご賞味ください。
2月1日以降発送分注文ページ：https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/matcha-terrine-1
2月8日以降発送分注文ページ：https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/terrine-4
テリーヌ購入ページ :
d:matcha Kyoto商品とテリーヌのセットも限定販売
今回、テリーヌとd:matcha Kyoto特製の極濃抹茶プリンを一緒に購入できるお得なセットを、こちらも数量限定で販売します。
お茶の栽培から加工、菓子製造まで手がけるd:matcha Kyotoだからこそできる、濃厚な抹茶スイーツをぜひお楽しみください。
注文ページ：https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/terrine-pudding-set
d:matcha公式サイト :
https://dmatcha.jp/
まっちゃらばーInstagram :
https://www.instagram.com/maccha_lover/
まっちゃらばー公式X(旧Twitter) :
https://x.com/maccha_lover_
食べ方によって変わる味わい
実は温度が低いほど抹茶の味わいは弱く感じます。食べる温度によって抹茶の味わいの感じ方、食感が変わりますので、いろいろな温度で食べ方を試してみてください。
※食べる分だけカットして解凍してください。
商品概要
まっちゃらばーコラボ「濃厚抹茶テリーヌ」
【価格】
4,800円(税込)※送料別
【内容物】
濃厚抹茶テリーヌ300g
【大きさ】
※1個当たりの大きさ：長さ約14cm×幅6.5約cm×高さ3cm
【原材料等】
チョコレート、バター、卵、抹茶、梅酒
／乳化剤、香料、酸味料、カラメル色素
（一部に、乳・卵・大豆を含む）
【賞味期限】
冷凍保存90日※食べる分だけカットして、冷蔵解凍（約3時間）してください。解凍後は必ず翌日中にお召し上がりください。
【説明】
1本あたりの抹茶使用量はなんと約19g！飲む抹茶10杯分相当の超濃厚な抹茶テリーヌが誕生しました。実現可能な最大限の抹茶濃度を実現しています。
チョコと抹茶が生み出す、ねっとりとしたくちどけと、口の上で広がる抹茶の旨味を存分にお楽しみください。
※冷凍クール便でのお届け。ケーキのデコレーション・カットは承っておりません。
また、オーガニックの自家栽培抹茶・品種「ごこう」を贅沢に使用しました。京都品種である「ごこう」は旨みがしっかりある高級品種。農薬不使用栽培・有機肥料栽培の「ごこう」は極めて希少です。茶農家だからこそ実現したこだわりの抹茶です。
タッグを組んで商品の構想を練り始めてから半年以上。何度も試作をしながら、味のバランス、食感のバランスを整えてきました。シンプルなケーキだからこそ、奥が深いのです。
【限定商品】極濃抹茶プリン＆濃厚抹茶テリーヌセット
【価格】7500円(税込)※送料別
【説明】
極濃抹茶プリンを贅沢に詰め込んだ特別なプリンセットと、まっちゃらばーコラボ「抹茶テリーヌ」のセット販売です。
【内容物】
プリンセット1箱
（4個入り：極濃抹茶味2個、濃厚抹茶味1個、ほうじ茶味1個）
テリーヌ：1個（約300g）
※1個当たりの大きさ：長さ約14cm×幅6.5約cm×高さ3cm
【賞味期限】
プリン：冷蔵保存2週間
※冷蔵解凍約8~10時間
解凍後は必ず翌日中にお召し上がりください。
テリーヌ：冷凍保存90日
※食べる分だけカットして、冷蔵解凍（約3時間）してください。解凍後は必ず翌日中にお召し上がりください。
【原材料】
プリン原材料
牛乳（国内製造）、液卵白(卵白、食塩）、練乳、きび砂糖、液卵黄（卵黄、ゼラチン加水分解物、食塩）、抹茶、ほうじ茶、ゼラチン／環状オリゴ糖、ソルビトール
（一部に、卵、乳成分、ゼラチンを含む）
テリーヌ原材料
チョコレート、バター、卵、抹茶、梅酒
／乳化剤、香料、酸味料、カラメル色素
（一部に、乳・卵・大豆を含む）
【保存方法】
要冷凍
購入について
販売日時：1/25（日）12:00~
在庫が無くなり次第終了します。
発送方法：クール便(冷凍)
製造者：d:matcha
販売者：d:matcha 合同会社first fan
～まっちゃらばーについて～
年間400食以上の抹茶スイーツを関西を中心に食べ歩く「まっちゃらばー」。Instagramはフォロワー12.7万人越え。SNS総フォロワー15万人以上。独自の評価で抹茶スイーツを紹介します。本当に美味しい抹茶スイーツはどんなものか日々研究しながら抹茶巡りをし、抹茶スイーツのオンラインブランドを展開しています。
まっちゃらばー公式Instagram
まっちゃらばー公式X(旧Twitter)
