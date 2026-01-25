『瞼の母』『殺陣を舞う 雪月花』が2026年3月11日 (水) ～ 2026年3月15日 (日)にシアターX（シアターカイ）（東京都 墨田区 両国 2-10-14）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

2024年上演の『一本刀土俵入』に続き、長谷川伸文学の珠玉の名作『瞼の母』の上演決定！

「逢いたくなったら、俺あ、眼をつぶろうよ」名前も顔も判らない母を尋ねて江戸中を歩き廻る番場の忠太郎は、料理茶屋〈水熊〉の女将おはまには江州に置いて来た息子があると聞く。心躍らせ思い切って訪ねるが…。併演「雪月花」では、殺陣と舞と歌をお楽しみ下さい。雪の景＜薙刀＞ 白い思い出月の景＜舞＞ 月の沙漠花の景＜二刀流＞ 花

若獅子会とは

昭和62年９月、「劇団新国劇」解散により、同年10月、同劇団中堅メンバーによって結成。独自の企画で新作及び新国劇の名作上演を続け、本格的時代劇や現代劇に取り組み続けて参りました。新体制で、新たなスタートを切った若獅子会は、目まぐるしく移り変わる世の中で、故く新しくをモットーに、日本人ならではの細やかな心と人生の応援歌を感じて頂けるよう取り組み続けて参ります。

公演概要

『瞼の母』『殺陣を舞う 雪月花』公演期間：2026年3月11日 (水) ～ 2026年3月15日 (日)会場：シアターX（シアターカイ）（東京都 墨田区 両国 2-10-14）■出演者笠原章／瀬川菊之丞／真砂京之介・門戸竜二・遠藤真理子・中條響子・桐山浩一・伊吹謙太朗・棚橋幸代／玉木文子・水口智世江・宮本夕莉・甲坂真一郎・金田拓三・富永研司・神山拓也・烏羽宏至・今井吉清・鮎本響／中込こころ■スタッフ長谷川伸／作 新国劇演出に拠る笠原章／演出補導 鍛治明彦／演出協力 舞台監督／藤田隆之 照明／中島隆一・針谷あゆみ 音響／水流俊一 装置／甲坂真一郎 音楽／エミリカ 殺陣／若獅子剣求会 制作／根本亜季絵 「殺陣を舞う 雪月花」構成・演出／若獅子剣求会 主催／一般社団法人若獅子会 提携／劇場 シアターχ ■公演スケジュール3月11日（水）14:003月12日（木）13:003月13日（金）13:00／18:303月14日（土）12:00／16:003月15日（日）13:00※開場は開演の30分前※上演時間：約2時間40分■チケット料金全席指定：6,000円（税込）＜カンフェティ限定・1,000円割引！＞全席指定 6,000円（税込） → カンフェティ席 5,000円（税込）

