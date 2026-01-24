淡路島牛乳のおいしさを楽しく研究するプロジェクト！淡路島 丘の上のミルク研究室オープン!!

株式会社うずのくに南あわじ第1弾は淡路島牛乳をはじめとした素材の魅力があふれるフィナンシェ

株式会社うずのくに南あわじが運営する「うずの丘 大鳴門橋記念館」では、2026年1月24日(土)より「淡路島 丘の上のミルク研究室」をグランドオープンいたします。「淡路島ミルクを、もっとおいしく、もっとたのしく」をコンセプトに、淡路島牛乳の“味覚”と“素材”の両面から徹底的に実験して新商品を開発していく「ミルク愛が止まらない研究室」となっております。

第1弾の研究成果は「フィナンシェ」ありそうでなかった真っ白いフィナンシェが主役

1.淡路島 丘の上の牛乳パンがミルクのおいしさを探求する研究室に！

「淡路島牛乳の魅力やおいしさをより伝えていくためにはどうすれば良いか？」担当スタッフ全員で試行錯誤した結果「淡路島 丘の上のミルク研究室」は誕生しました。昨年惜しまれず閉店した「淡路島 丘の上の牛乳パン」の想いを引継ぎ、淡路島牛乳のおいしさを発信していきます。そして多くの方から長く愛される楽しい研究室を目指しています。

2.おいしさを守り続ける酪農家も応援する独自プロジェクト！

飼料・燃料価格の高騰、経営悪化、後継者不足など「酪農家の減少」は、淡路島内でも深刻な社会課題となっています。「淡路島 丘の上のミルク研究室」では、このおいしさを守り続ける酪農家と淡路島牛乳を応援しています。淡路島牛乳を使った新商品を開発し、その魅力を発信していくことで「酪農家の減少」という社会課題の解決に微力ながら寄与していきたいと考えております。

資料引用元：兵庫県酪農農業協同組合

令和7年2月1日現在、淡路島島内では69戸3,247頭の乳牛が飼育されています。ただ酪農家の減少は深刻で、兵庫県内のみだけでも15年間で約1.5万頭以上の乳牛飼養頭数の減少、そして生乳生産量も3分の1以下に減少しています。

3.研究成果第1弾はありそうでなかった「真っ白いフィナンシェ」が主役！

「淡路島 丘の上のミルク研究室」の研究成果第1弾として3種類のフィナンシェを販売いたします。中でも主役は「淡路島 白いミルクフィナンシェ」。普通はこんがりと焼き目をつけるフィナンシェ。それを焼きすぎず、焦がさず、牛乳感たっぷりに仕上げました。ありそうでなかったミルクフィナンシェを主役に、3種の当店オリジナルフィナンシェを販売いたします。

淡路島白いミルクフィナンシェ淡路島白いミルクフィナンシェ1個324円（税込）

普通は“焼き色命”のフィナンシェ。そこにあえて逆らい、焼きすぎない、焦がさないでもフィナンシェ…。これぞ第1弾の主役“新感覚の白い焼き菓子”こと真っ白なフィナンシェです！しっとりとした口あたりと、淡路島牛乳のやさしい余韻。いつまでも口の中にとどまっている様な心地よい味わいが新感覚です！

淡路島たまねぎバターフィナンシェ淡路島たまねぎバターフィナンシェ1個324円（税込）

淡路島の特産品「淡路島産たまねぎ」のやさしい甘みとバターを、絶妙なバランスで掛け合わせたフィナンシェ。封を開けた瞬間に、香ばしく芳醇な香りが広がります。うまみ成分の相乗効果は、実食にて証明済み。玉ねぎとバターのコク深い甘さの先に感じる、想像以上の“奥行き”をぜひこの機会にご体感ください。

淡路島ミルクコーヒーフィナンシェ・淡路島ミルクコーヒーフィナンシェ 1個324円（税込）

コーヒーの深みと淡路島牛乳のまろやかさを、独自の製法で丁寧に合成。しっとりとした食感の後に口の中に広がるのは、芳醇な香りとほんのりとした甘さ。そして後味にコーヒー感を残しました。静かな幸せを届ける“コーヒーと淡路島牛乳の小さな実験成果”です。

店舗名：淡路島 丘の上のミルク研究室

営業時間：9:00～17:00

所在地： 〒656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙９３６－３ うずの丘 大鳴門橋記念館 1F

私たちは淡路島の魅力の発信、地域社会の発展への寄与を目指す観光施設です！

うずの丘 大鳴門橋記念館道の駅うずしお

株式会社うずのくに南あわじ( 所在地：兵庫県南あわじ市、代表取締役：宮地 勇次みやち ゆうじ) は、淡路島南インターチェンジから車で3 ～ 5 分の場所にある「道の駅うずしお」「うずの丘 大鳴門橋記念館」を運営しており、眼下に世界最大級のうず潮を見ることができます。また、名物「うにしゃぶ」や「島のたこのタタキ茶飯」、全国1 位、 2位を受賞した「あわじ島バーガー」、ここでしか買えないオリジナル商品など、淡路島を活かした商品を中心に販売しております。更に、玉ねぎの巨大オブジェ「おっ玉葱(R)」は鳴門海峡をバックに撮影できるフォトスポットとして、全国から多くの観光客が訪れております。2024年度には、両施設で年間約73万人のお客様にご来館していただきました。

最後に

担当スタッフから「淡路島 丘の上のミルク研究室では、「ミルク愛が止まらない研究室」として順次新商品開発を行い、スタッフ全員淡路島牛乳の魅力を全国に発信していきます！その結果として酪農家の方々や淡路島牛乳を応援することができればと考えております。淡路島に来られた際はぜひお立ち寄りください！」株式会社うずのくに南あわじでは、これからもお客様に楽しんでいただけるコンテンツやイベントを企画していきます。そして地域社会の発展に貢献し、誰もが目指す目的地になれるように努めていきます。ぜひ、貴番組・貴紙にて本件を取材の程、宜しくお願い致します。

・お問い合わせ先

株式会社うずのくに南あわじ

広報担当：秦（はだ）

◆電話：0799-52-2888 ◆FAX： 0799-52-0489

◆メール: a-hada@uzunokuni.com

◆HP：https://uzunokuni.com

◆住所：〒656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙936-3