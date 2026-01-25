玄米サプリの代表格「玄米フーディクル」シリーズ販売数100万本を突破！

株式会社SENTAN Pharma

株式会社SENTAN Pharma（福岡県福岡市、松原 正東 代表取締役）は、同社が発売している玄米サプリ「玄米フーディクル」が、販売累計100万本を突破し、大変好評をいただいていることをお知らせします。

- 「玄米フーディクル」の販売好調要因

SENTAN Pharmaは創薬バイオベンチャーとして『世界の人々の健康と福祉に貢献すること』を企業理念に掲げ、独自のナノ・マイクロ粒子化技術を活用し、さまざまな疾患に対する治療薬開発や病気になりにくい身体をつくるための予防医学食品の開発を行っています。独自技術により「玄米胚芽抽出エキス」をナノ化して、身体への吸収効率を向上させた健康食品「玄米フーディクル」を2021年より販売しております。販売以降累計5万個の販売が達成でき、直近の販売数も順調に伸びており、多くのお客様から喜びの声をいただいております。

好調の要因は、次世代のインナーエイジングケアとして”腸活”に注目が集まり、美と聡明な毎日を支える”玄米フーディクル”が、期待・満足度ともに高く受け入れられたことと推測されます。また、大きなプロモーション施策を実施していない中で、商品をご紹介してから短期間で当初の予約販売目標を記録したことや、リピート率の高さは、技術に裏付けられた商品のクオリティを評価いただいたと考えられます。

今後も、時代とともに変化するニーズにお応えしながら、いつまでも健康で活力ある生活を送りたい方の願いを叶えるため、手軽に、でもしっかり確実に、お客様の持続的な健康を応援します。

- 「玄米フーディクル」商品詳細

販売サイト・・https://sentan-foodicle.stores.jp/

商品名・・・・玄米フーディクル

内容量・・・・30本（約1ヶ月分）

価格・・・・・5,800円（税込）

製造国・・・・日本

特徴・・・・・玄米フーディクルは、玄米の栄養を豊富に含んだ国産の「玄米胚芽抽出エキス」を独自製法でナノ化したサプリメントです。ナノサイズにする事で、玄米に含まれる健康成分を効率良く手に入れることができるようになりました。摂取しやすい口当たりの良い顆粒なので、様々な飲み物にサッと溶け気軽にお召し上がりいただけます。

＜株式会社SENTAN Pharma について＞

SENTAN Pharmaは独自のナノ・マイクロ粒子化の基盤技術である「SENTANプラットフォーム」を軸に、医薬品をはじめ、健康食品「玄米フーディクル」や畜水産飼料「ハイガンマオリザミール」など、幅広い分野に事業を展開し、微粒子化によって社会環境をより良くする事を目指している。 https://www.sentan.co.jp/

----------------------------------------------------------------------------

本件に関するお問い合わせ先

株式会社SENTAN Pharma E-mail：hm@sentan.co.jp

----------------------------------------------------------------------------