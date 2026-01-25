フラン専門店「PAQUET MONTE（パケモンテ）」監修。TBS「リブート」鈴木亮平 演じるパティシエがつくるスイーツ3種を限定発売!

株式会社FLAN

株式会社FLAN（所在地：東京都渋谷区、代表：鈴江恵子）が運営する日本初・世界初（※1）のフランスの国民的おやつ「flan patissier（以下フラン・パティシエ）」専門店「PAQUET MONTE（以下パケモンテ）」は、TBS日曜劇場「リブート」に登場するスイーツを監修いたしました。ドラマ放映に合わせ、主演・鈴木亮平さん演じるパティシエ早瀬陸が劇中で手掛けるスワンシュー・プリン・ショートケーキを、見た目はそのままに、当店のコンセプトに合わせ無添加素材で"ちょっとよそゆき"に仕立てたコラボスイーツを、1月25日（日）から3月29日（日）までの毎週日曜日に数量限定で本店・Echika表参道店にて販売いたします。本店では、ワンドリンク制にてスタンディング席でのイートインもお楽しみいただけます。

※1 当社調べ（2026年1月）

(C)TBS

劇中に登場するスイーツを味わいながらドラマをお楽しみいただける新しい試み。



ドラマに登場する「ハヤセシュークリーム」は、代表商品「フラン・パティシエ（バニラ）」に使用している無添加資料のみで育った鶏の特別な卵を使用するフランクリームをカスタードクリームにアレンジしました。「ハヤセプリン」「ハヤセショート」も店舗にて日頃より使用している厳選した無添加素材(※2)を使用しています。

※2 「ハヤセショート」の薔薇と葉っぱを除き全て無添加

■商品紹介

全スイーツに非売品・限定ステッカー & 告知カード付き

ハヤセシュークリーム「ハヤセシュークリーム」

1箱（２個入り） \1,900

イートイン単品 \850 ※本店のみ

販売日：

1/25(日)・2/1(日)・3/8(日)・3/22(日)

販売店舗：

PAQUET MONTE 本店

PAQUET MONTE omotesando

長崎の養鶏場から直送の卵やバニラビーンズを加えて炊き上げた濃厚なカスタードクリームをシュー皮の中に詰め、上部にはコクのある生クリームを絞りクラシックな味わいに。目でも楽しめるよう美しいスワンの姿に仕立てます。

ハヤセショート「ハヤセショート」

1箱（２個入） \2,200

イートイン単品 \1,000 ※本店のみ

販売日：

2/8(日)・2/15(日)・3/15(日)・3/29(日) ※2/15のみデコレーションが変化する予定です

販売店舗：

PAQUET MONTE 本店

PAQUET MONTE omotesando

素材のバランスを大切にし、口に入れた瞬間に一体感が生まれる味わいを目指しました。しっとりふんわりと焼き上げたきめ細かなスポンジに、コクのある生クリームと、旬の苺を重ねます。 2/15のみデコレーションが変わる予定です。※薔薇と葉っぱのデコレーションを除き全て無添加

ハヤセプリン「ハヤセプリン」

２個セット \1,300

イートイン単品 \550 ※本店のみ

販売日：

2/22(日)・3/1(日)

販売店舗：

PAQUET MONTE 本店

PAQUET MONTE omotesando

監督との打ち合わせを重ね、シンプルな見た目と、昔ながらの固めの食感に仕上げました。地域に愛される洋菓子屋の人気商品として、子どもから大人まで楽しめるようキャラメルは焦がしすぎず、優しい甘さとほろ苦さでバランスを整えました。

※全て税込 ※予告なく変更となる場合がございます。※お一人様1点限り ※予約不可 ※テイクアウト商品はパケモンテ手提げ袋入り ※イートインは本店スタンディング席のみ、１ドリンクオーダー制となります。

■パケモンテ代表商品 FLAN PÂTISSIERフラン・パティシエ（バニラ）

“ちょっとよそゆきのフランスおやつ”をコンセプトに掲げるパケモンテは、無添加素材にこだわり、厳選した原材料を用いた菓子づくりを行っています。代表商品「フラン・パティシエ」は、特殊技法による多層のパイ筒と、塩味をきかせた底のブリゼ生地を別焼きし、組み立てた後にフラン液を流し込んで焼き上げます。外はパリサク、中はプルトロとした食感のコントラストが特長です。バニラのフラン液には、長崎の養鶏場から直送される、無添加飼料で育てた新鮮で濃厚な卵を採用。フランス産発酵バターと香り高いバニラビーンズをふんだんに加えています。本企画の「ハヤセシュークリーム」に用いるカスタードは、このフラン液をベースにアレンジしたものです。

【シェフ・パティシエ 本田珠美/Tamami Honda】

東京調理師専門学校卒業後、Tadashi YANAGI、田園調布レピドール、ホテルインターコンチネンタル東京ベイ等でパティシエとして研鑽を積み、タルト専門店等の企画開発を手掛け、日本初のフラン・パティシエの専門店「パケモンテ(PAQUET MONTE)」の立ち上げ・運営に参画。

＜コメント＞

舞台となるお菓子屋さんの設定を拝見し、皆さんの記憶の片隅に残っているような、さりげなく町に溶け込む洋菓子店の風景が浮かびました。スワンシューは、昔の街のお菓子屋さんやホテルでよく見かけたお菓子ですが、現在では作るお店も少なく、形づくりには確かな技術が求められます。主人公が「技術のあるパティシエ」であることが自然に伝わるよう、このお菓子を選びました。自身が修行していた40年以上続く老舗で作っていたシューのレシピをベースに、今回のスイーツを仕立てています。また、ケーキやプリンも、大衆的でどこか懐かしく、それでいて現代の感覚にもなじむ味わいを意識しました。映像の中で描かれたスイーツを、実際にお客様に味わっていただけることをとても嬉しく思います。ドラマの世界観とともに、ぜひ“食べる体験”として楽しんでいただけたら幸いです。

■TBS日曜劇場「リブート」

《出演：鈴木亮平 戸田恵梨香》

妻殺しの罪を着せられた善良なパティシエが、家族のために、悪徳刑事に顔を変えて(＝リブート)真実を追い求めるエクストリーム・ファミリー・サスペンス。

https://www.tbs.co.jp/REBOOT_tbs/

■フラン専門店 PAQUET MONTE（パケモンテ）

（TBS系毎週日曜よる9時～放送中）PAQUET MONTE 本店■PAQUET MONTE 本店

住所：東京都渋谷区代々木5-38-13

交通：東京メトロ千代田線 代々木公園駅、小田急代々木八幡駅より徒歩約4分

営業時間：通常10:00-17:00

定休日：なし

客席：1階スタンディング席8席

2階個室1室（4名様迄）※ご利用休止中2026年1月現在

グランドオープン：2024年2月1日

PAQUET MONTE omotesando■PAQUET MONTE omotesando

住所：東京都港区北青山三丁目6番12号 Echika表参道

交通：東京メトロ 銀座線、千代田線、半蔵門線、表参道駅改札内

営業時間：平日・土曜10:00-22:00 日曜・祝日10:00-21:00

定休日：無休 ※元旦を除く

グランドオープン：2025年９月10日

公式サイト：https://paquetmonte.suzu-pr.com/

Instagram：@paquetmonte_tokyo

電話：非設置

予約：https://bit.ly/3HwMf7h

支払方法：キャッシュレス決済