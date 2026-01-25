【フジテレビ】大人気大家族「うるしやま家」待望の新シリーズ　FODにて配信決定！『密着！15人大家族うるしやま家 2026』１年間、新作全12話を毎月25日に配信！

株式会社フジテレビジョン１月25日（日）０時より独占配信スタートhttps://fod.fujitv.co.jp/title/718b （配信ページ）

2016年から10年間密着を続け、2024年３月からはＦＯＤプレミアムにて≪シーズン１・全５話≫≪シーズン２・全10話≫≪シーズン３・全４話≫をお届けしてきた『密着！15人大家族うるしやま家』。この度、うるしやま家の2026年１年間を密着する、待望の新シリーズのスタートが決定しました！

１月25日（日）０時から配信開始する新シリーズは、新作全12話を、１年間に渡り毎月25日に配信します。13人の子供たちもますます成長し、現在進行形で動いていく“うるしやま家の今”を、たっぷりとお届けしていきます！また、現在FODプレミアムでは、2024年３月から配信してきた≪シーズン１・全５話≫≪シーズン２・全１０話≫≪シーズン３・全４話≫、さらに過去に地上波放送をした≪全６作品イッキ見スペシャル≫も好評配信中です！

『密着！15人大家族うるしやま家 2026』（C）フジテレビ

『密着！15人大家族うるしやま家』は、大家族でも家事や育児に一切の妥協をしない、６男７女・13人の子供たちをもつ“佳月（かづき）ママ”を中心に、大家族の「大変さ」や、大家族だからこその「幸せ」をとらえていくドキュメントバラエティ番組。２度の出産、長男・長女の巣立ち、佳月ママの手術、長男の結婚…これまで10年間の取材の中では様々な出来事がありました。

2024年３月から７月までFODプレミアムで配信された≪シーズン１・全５話≫では、2023年春、脳動脈瘤の手術を終えた佳月ママのその後の様子が明らかに。佳月ママの術後の体を思い、大きな決断をして転機を迎えた子、夢に向かって受験を頑張る子など、うるしやま家13人の子供たちに訪れた様々な変化を伝えてきました。

2024年10月から2025年７月まで配信された≪シーズン２・全10話≫では、2024年夏からの約１年間にわたって、うるしやま家の「特別な１日」に密着！長男のお嫁さんが初めて参加したうるしやま家恒例のハロウィンパーティー、結婚以来一度もしたことがなかった、佳月ママと亨（とおる）パパの初めての夫婦旅行、さらに、うるしやま家が初めて迎えた結婚式、長男・葵（あおい）くんのおめでたい１日などをお届けしました。

さらに2025年９月から12月まで配信された≪シーズン３・全４話≫では、昨年の秋から冬にかけて、15人家族全員が集合した亨パパの誕生日パーティー、家事に育児に仕事に毎日大忙しの佳月ママ完全オフの１日、大盛り上がりの恒例手作り縁日、知られざる自宅内部を初公開した年末の大掃除…などなど、うるしやま家の新たな姿をお届けしました。

そして今回の新シリーズでは、2026年の１年間を通じて、うるしやま家の「ハッピーな１日」に注目。うるしやま家が笑顔に包まれる１日に密着していきます！進学や独り立ちなど、日々たくましく成長していく13人の子供たち１人１人の姿、大家族で育った子供たちだからこそ生まれる13人きょうだいの絆、そして、そんな13人の子供たちを温かく見守る佳月ママ・亨パパの姿をたっぷりとお届けしていきます！

現在、FODプレミアムでは、≪シーズン１～３≫の他に、10年前からの子供たちの愛くるしい姿、長男・長女の初めての巣立ち、佳月ママの２度の出産に密着するなど、これまでの“うるしやま家の歩み”を全て記録した≪全６作品イッキ見スペシャル≫も絶賛配信中です！2026年新シリーズの配信と併せて、是非ご覧ください！

◇ 番組概要

■タイトル：『密着！15人大家族うるしやま家 2026』

■配 信：１月25日（日）０時～配信スタート 以降毎月25日最新話配信（全12回）

FODプレミアムにて独占配信

■過去作配信：『密着！15人大家族うるしやま家 シーズン３』（2025年９月～12月に配信、全４作品）

『密着！15人大家族うるしやま家 シーズン２』（2024年10月～2025年９月に配信、全10作品）

『密着！15人大家族うるしやま家 シーズン１』（2024年３月～７月に配信、全５作品）

『密着！15人大家族うるしやま家 全６作品イッキ見スペシャル』（2017年～2023年までに地上波放送した全６作品）

■スタッフ：企画・演出・プロデュース：清水泰貴（フジテレビ）

プロデューサー：富原宗祐 福田真衣 天野貴幸

演出：森義久

ディレクター：三瀬竜弥 二階堂萌花 塚田一道

AD：中西彩葵

■制作協力：東京ビデオセンター

■制作著作：フジテレビ

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/718b （配信ページ）

https://fod.fujitv.co.jp/title/913x （「シーズン３」配信ページ）

https://fod.fujitv.co.jp/title/70x0 （「シーズン２」配信ページ）

https://fod.fujitv.co.jp/title/90o3/ （「シーズン１」配信ページ）

https://fod.fujitv.co.jp/title/2758/ （過去作「イッキ見スペシャル」配信ページ）

