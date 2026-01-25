乳幼児親子のプレイスペース「親子のibasho」無料開放dayであそぼう！

特定非営利活動法人ほっぺ

特定非営利活動法人ほっぺ（代表：大森奈津子・兵庫県三木市）は、2026年2月3日（火）、乳幼児親子のプレイスペースhoppe「親子のibasho」（コーベヤスポーツ三木店３階）を『無料開放day』とします。hoppe「親子のibasho」に行ってみたい！どんな過ごし方ができるのか試してみたい！hoppeに来たことがないお友達を誘ってみたい！そんな時におすすめできるのが『無料開放day』です。

親子が自由に過ごせるプレイスペースには、保育士が選んだ月齢・年齢に合ったおもちゃや絵本がたくさんあります。ママやパパもこどもたちを遊ばせながら、リラックスしてお過ごしいただけます。昼食の持ち込みも可能です。保育士または、子育て支援士が常駐しています。子育てのご相談も受け付けています。ご予約は不要ですので、お気軽にご利用ください。

【Web】https://hoppe-npo.com/2026/01/20/2026-2-3-muryoukaihouday/

▽▼開催概要▼▽

開催日：2026年2月3日（火）10時～12時

料金：無料

対象：乳幼児親子

内容：hoppe「親子のibasho」であそぼう！

場所：hoppe/コーベヤスポーツ三木店３階（住所：兵庫県三木市末広2丁目4-8※駐車場有）神戸電鉄粟生線「三木駅」から西へ徒歩３分

予約：不要

Instagram https://www.instagram.com/hoppe.kosodate

※会場付近は、踏切や交通量の多い道路がありますので、くれぐれもご注意ください。

特定非営利活動法人ほっぺについて

特定非営利活動法人ほっぺは、子育て支援拠点として、親子のための居場所づくりを中心に、子育て相談や講演、イベントなどを通し、妊娠期からの切れ目ない支援を目的として活動しています。保育士や利用者支援事業等従事者などの専門家と、利用者である母親たちから成る団体です。地域のサポート企業とともに、「すべての母親が産んでよかったと思える地域社会になるように」をモットーに活動を続けています。

会社概要

法人名：特定非営利活動法人ほっぺ

所在地：兵庫県三木市緑が丘町東２丁目4-8

代表者：大森 奈津子

設立：2016年 任意団体 「子育て交流のひろば ほっぺ」として発足。2019年2月法人化。

HP：https://hoppe-npo.com/

事業内容：子育て支援事業、親子のための居場所づくり、託児、子育てイベント、子育て講演会、保育事業 、相談