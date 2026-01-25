グーグルも導入した対話メソッドで職場コミュニケーションはどう変わる？　マネジャー必読の1冊『チームは未来志向の対話でうまくいく』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年1月25日（1月23日オンライン書店先行発売）に『チームは未来志向の対話でうまくいく』（ジャッキー・スタブロス、シェリ・トレス著、佐々木寛子訳）を刊行しました。

本書は、価値観の多様化や人材不足、管理職の負担増など、職場を取り巻く環境が変化するなかで重要性を増している「対話の質」に着目し、原因追究に偏りがちなコミュニケーションを「未来」と「強み」に焦点を当てた前向きな対話へと転換する方法を解説した実践書です。

35年以上にわたる研究に基づく「アプリシエイティブ・インクワイアリー（AI）」の考え方を土台に、1対1の面談から大規模な組織変革まで幅広く活用できるメソッドを紹介しています。

■ 職場のすべてのコミュニケーションに効く問いの設計術が1冊に

近年、「管理職になりたくない」と考える若手・中堅社員が増え、多くの企業で課題となっています。価値観の多様化や人手不足、組織のフラット化などにより、管理職の負担は年々重くなり、「大変な役回り」「罰ゲームのようだ」と感じる人も少なくありません。部下との関わり方や、職場でのコミュニケーションに悩むマネジャーも多いのではないでしょうか。

多くのリーダーは「原因を追究すれば問題が解決する」と考えがちですが、ときにはそのやり方がかえって部下を追い詰め、萎縮させる「破壊的な会話」になってしまうこともあります。

本書が提案するのは、過去の失敗や欠点ではなく、「未来」と「強み」に焦点を当て、可能性を引き出す「アプリシエイティブ・インクワイアリー（AI）」に基づいた「価値ある対話」です。

■ 科学的なメソッドで実績済み

本書が提案するのは、1対1の面談から4500人規模の組織変革まで、どんなコミュニケーションにも応用できるメソッドです。Googleやアクセンチュア、米海軍でも導入されており、その効果はポジティブ心理学や脳科学でも実証済みです。

「生成的な質問」「ポジティブなフレーミング」という2ステップで思考が変わり、行動が変わり、そして組織が今日から変わります。

■ こんな方におすすめです

- 会議が停滞し、誰も発言しないことがある方- 部下の本音が聞けないと悩んでいる方- 職場の空気を変えたいと考えている方- リーダーシップを高めたい管理職

◎書籍概要

【目次】

まえがき

序文（寄稿：デビッド・クーパーライダー）

第１章 会話をシフトしよう

第２章 会話のタイプを知ろう

第３章 会話のドライバーに気づこう「チューン・イン」

第４章 「価値ある会話」のための「２つの実践法」

第５章 会話を動かす「５つの原理」

第６章 「価値ある会話」を組織で行う

第７章 魔法じゃなくて、科学

第８章 いつでも、どこでも、どんな状況でも

「価値ある会話」実践ガイド

【著者情報】

ジャッキー・スタブロス（経営学博士）

ローレンス工科大学(LTU)ビジネス&ITカレッジ教授。ケース・ウェスタン・リザーブ大学経営学博士(DM)、ミシガン州立大学経営学修士(MBA)、ウェイン州立大学文学部卒(BA)。リーダーシップ、戦略、組織開発、チェンジ・マネジメントの領域で30年以上の経験を持つ。複数の「強みを活かすアプローチ」を統合し、研究、教育、研修、コーチング、コンサルティングにおいて、関係性を強化し、イノベーションを促進している。

シェリ・トレス（博士 教育心理学）

教育心理学の博士号（専門は共同学習）、MBA、トランスパーソナル心理学（修士）などをもつ。脳神経科学、ポジティブ心理学、AI（システム変革に広く使われているアプローチ）をベースとした「2つのシンプルな実践法」を開発し、リーダーとチームの関係性強化、可能性の拡大、生産性とエンゲージメント向上を促進する。各所で基調講演を行い、人事部長や組織開発担当者、女性リーダー、青少年健全育成支援の専門家、教育関係者、社会貢献団体や企業などに広く支持されている。

【訳者】佐々木寛子（ささきひろこ）

大阪大学人間科学部卒。ストックホルム大学大学院ジャーナリズム研究科修士、東京都立大学大学院経営学研究科修士。出版社勤務を経てフリーランス。訳書に『マネジャーの全仕事』『怠惰なんて存在しない』（いずれもディスカヴァー刊）など。

【書籍情報】

タイトル：『チームは未来志向の対話でうまくいく』

発売日：2026年1月25日（1月23日オンライン書店先行発売）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／336ページ

ISBN：978-4799332443

