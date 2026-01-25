第一線のアートディレクターが手がけたブランディングデザインの実例を元に、考え方やプロセスを紐解き「売れるデザイン」を探る。
原研哉、佐藤可士和、水野学、西澤明洋をはじめ、日本を代表するトップアートディレクターたちが手がけた最新のブランディング事例を、豊富なビジュアルとともに徹底解説。
ロゴ、パッケージ、広告、グラフィックからブランド全体の構築まで、彼らの思考とメイキングプロセスを余すことなく紹介します。
企業を取り巻く環境が激変する今、デザイナーに求められるのは「見せ方」だけではありません。
ブランドの課題を見抜き、新しい価値を生み出し、ストーリーを紡ぐ力こそが、これからのデザインに不可欠です。本書では、その核心を、第一線のプロジェクトを通して明らかにしていきます。
「売れるデザイン」をつくるための具体的なヒントが満載。
デザイナーを志す人はもちろん、現役のアートディレクターやデザイナーにとって、今まさに知りたい答えが詰まった必携の一冊です。
本書は、『デザインノートBOOK 最強のブランディングデザイン』は、2021年に刊行され大好評を博したムック『デザインノートPremium 最強のブランディングデザイン』を増補・書籍化した決定版です。
【目次】
【編集者プロフィール】
デザインノート編集部（デザインノートヘンシュウブ）
『デザインノート』 を制作する、デザインを中心にその他のクリエイティブに関する知見が高いスタッフにより構成された編集部。『デザインノートBOOK 原研哉の仕事』『デザインノート BOOK 西澤明洋の成功するブランディングデザイン』（誠文堂新光社）など。
【書籍概要】
書 名：最強のブランディングデザイン
編集者：デザインノート編集部
仕 様：A4変判、144ページ
定 価：2,530円（税込）
発売日：2026年2月5日（木）
ISBN：978-4-416-62430-2
