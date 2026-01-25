社会心理学者が「働きすぎの時代」に警鐘を鳴らす！『なぜ休むことに罪悪感を覚えるのか』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年1月25日（1月23日オンライン書店先行発売）に『なぜ休むことに罪悪感を覚えるのか』（デヴォン・プライス著、佐々木寛子訳）を刊行しました。

本書は、米フィナンシャル・タイムズをはじめ全米各紙で絶賛された、生産性競争から抜け出すための幸福論を考察した一冊です。2024年に小社より発売した『「怠惰」なんて存在しない』の携書版として登場しました。

■熱い推薦の声、続々！

「生産性向上と効率化に取りつかれた社会を生き抜く御守りとしての1冊。」

―ベストセラー『ファスト教養』著者レジー氏

「いつも頑張りすぎている人に希望をくれる。もっと人間らしい、良い生き方はできるのだ。」

―ニューヨーク・タイムズ ベストセラー『デジタル・ミニマリスト』『DEEP WORK 大事なことに集中する』著者カル・ニューポート

「一読の価値あり。」

―『フィナンシャル・タイムズ』

「資本主義に翻弄されて疲れた人のための科学に基づく自己啓発書だ。」

―『シカゴ・リーダー』

■ 人はそんなに働かなくていい

平日は忙しく働き、休日は自己研鑽や体調管理のためのセルフケアに励む--。

仕事も家庭のことも、数多くのタスクをこなさなければならず、それをこなせる自分こそが価値ある存在だと信じている……。



本書はこうした多忙な日々を過ごしながらも、心のどこかで

「こんな生活をいつまで続けられるのだろうか?」

「いつか走り切れなくなるのではないか?」

と危機感を抱いている方に向けて、豊富なエピソードとともに社会心理学の観点から原因を分析し、対策のヒントをお伝えする１冊です。

人はそんなに働かなくていいし、価値は外からの評価で決まらないし、すべてに詳しくなくていい、すべての人を助けなくてもいい。休むことに罪悪感を味わう必要はない。

なぜなら「怠惰＝悪」は植え付けられた「信念」に過ぎず、しかも誤っているからです。

本書では、一般に「怠惰」として切り捨てられている行為を全面的に肯定し、社会から「怠け者」だと排斥されている人びとを全力で擁護します。

■ 実践的なアドバイスが満載

生活のあらゆる場面で、頑張りすぎそうなリスクがあるときに、どのように一線を引いて自分を守ればいいか、実践的なアドバイスを豊富に掲載しています。

さらに、「これ以上はできない」と相手に理解してもらうための具体的な伝え方はもちろん、「自分はどうしようもなく怠惰な人間だ」という恐怖心は見当違いだから捨てていいという根拠も示されています。

■ こんな方におすすめです

- すぐに休みたくなる自分は、怠惰な人間だと思う- 1日のうち無駄な時間があると落ち着かない- 頑張ることは良いことだと信じている- どれだけ仕事をしても満たされない- 頼みごとをされると断れず、タスクが溜まっていく

◎書籍概要

【目次】

はじめに「自分は怠惰じゃない」と気づくまで

第1章 「怠惰のウソ」

第2章 怠惰を再考する

第3章 そんなに働かなくていい

第4章 人間の価値は業績では決まらない

第5章 すべてに詳しくなくていい

第6章 疲れる人間関係はそのままにしない

第7章 社会の「べき」を払いのける

結び 共感で「怠惰のウソ」を終わらせる

【著者情報】

デヴォン・プライス（博士）

社会心理学者、作家。オハイオ州立大学で心理学と政治学の学士号を取得後、シカゴ・ロヨラ大学で応用社会心理学の修士号、博士号を取得。同大学助教授として応用社会心理学とデータ・サイエンスの講義を行う。学術雑誌での論文発表と並行して一般メディアでも活躍。著書に『自閉スペクトラム症の人たちが生きる新しい世界 Unmasking Autism』（翔泳社）などがある。

【訳者】

佐々木寛子（ささきひろこ）

大阪大学人間科学部卒。ストックホルム大学大学院ジャーナリズム研究科修士、東京都立大学大学院経営学研究科修士。出版社勤務を経てフリーランス。訳書に『マネジャーの全仕事』『チームは未来志向の対話でうまくいく』（いずれもディスカヴァー刊）など。

【書籍情報】

タイトル：『なぜ休むことに罪悪感を覚えるのか』

発売日：2026年1月25日（1月23日オンライン書店先行発売）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：新書／376ページ

ISBN：978-4799332450

※本書は2024年5月に小社より出版した単行本『「怠惰」なんて存在しない 終わりなき生産性競争から抜け出すための幸福論』の携書版です。本書の内容は同じですので、あらかじめご了承ください。

