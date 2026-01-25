企業と人の関係を″あたたかく″。企業文化を、より伝わりやすく。

株式会社グッドカルチャーズ

株式会社グッドカルチャーズ(本社:群馬県邑楽郡、代表取締役:三浦英直)は、企業文化を体現するグッズ制作サービス「CultureGoods(カルチャーグッズ)」のサービスサイトを、2026年1月25日に全面リニューアルオープンいたしました。サービスリリース5周年を機に、より分かりやすく、使いやすいサイトへと生まれ変わりました。

CultureGoodsが一貫して大切にしてきたのは、企業と人との関係性を"あたたかく"することです。

入社初日のウェルカムボックス、周年を祝う記念品、節目に手渡される一つのギフト。そこに込められた意図や配慮は、言葉以上に雄弁に、企業の姿勢や文化を伝えます。 今回のリニューアルでは、そうしたCultureGoodsの思想や価値観を、よりまっすぐに、より誤解なく届けることを第一に設計しました。

主なリニューアルポイント

- https://culture-goods.com/ (https://culture-goods.com/)(1月25日リニューアル)（1）想いを届けるこだわり

「CultureGoods」の“想いを届けるこだわり”は、専属グッズプランナーによる制作伴走を軸に、感情まで設計するパッケージング、企業らしさを引き出すクリエイティブサポート、そして想いに集中できるアウトソーシングまでを一貫して提供する点にあります。手渡す瞬間まで含めて、体験として価値を届けます。

（2）プランと料金体系の明確化

お客様の本質的な問いである「何を、どこまで、どのくらい任せられるのか」が直感的に理解できるよう、プランと料金体系を新たに整理・明示しました。

企画設計からデザイン、制作、納品までを一貫して支援する伴走型プランから、制作のみを依頼したいケースまで。 経営層から現場担当者まで様々な職種のお客様が抱えがちな"目的の不明瞭さ" "検討のあいまいさ"を減らし、社内説明や意思決定をしやすくする設計を意識しています。

（3）見積もりカート機能の新規実装

多くのご要望をいただいた複数商品をまとめて試算できる「見積もりカート機能」を新たに実装しました。 オンボーディング用グッズ、社内イベント、周年記念品など、用途の異なる複数アイテムを一括で見積もることができ、検討初期の工数削減に寄与します。

必要以上のやり取りを減らすことで、本来向き合うべき「どんな体験を届けたいか」という議論に時間を使っていただきたいと考えています。

CultureGoodsが目指すもの

CultureGoodsが提供したいのは、単なるモノではありません。 高品質な素材、確かな加工技術、背景にあるストーリー。それらをワンストップで、ストレスのない体験として届けること。そして、そのグッズが使われるたびに、小さなエピソードが積み重なっていくこと。

私たちは、それこそが企業文化を形づくると信じています。

今回のサイトリニューアルは、CultureGoods自身が「何者でありたいのか」を改めて言語化し、可視化するプロジェクトでもありました。

企業のカルチャー形成に寄り添うパートナーとして、過剰に主張するのではなく、必要なときに、必要な分だけ、確かな品質で応える。その姿勢を、サイト全体で表現しています。

今後の展望

CultureGoodsは今後も、企業と人との関係性を豊かにし、情緒的な価値が自然と循環する社会の実現を目指してまいります。 リニューアルしたサービスサイトを通じて、より多くの企業様と"文化を育てる対話"が生まれることを願っています。

カルチャーグッズについて

- https://culture-goods.com/ (1月25日リニューアル)

企業のカルチャーは、社員が生むエピソードの蓄積によって構築されていきます。積み重ねていくエピソードがカルチャーの輪郭をシャープにし、企業の「らしさ」を作り上げていくのだと思います。カルチャーグッズは、高品質な【素材、加工、デザイン、ストーリー】を、手間なくワンストップな購入体験として提供します。企業のカルチャー形成の一部になる、良質なエピソードを生むひとつのきっかけとして、カルチャーグッズは愛着を持ち長く使ってもらえるグッズを提供していきます。

代表：三浦 英直

群馬県大泉町出身。TOPPAN印刷、リクルートを経て、父が経営していた印刷会社を継ぐ。経営する印刷会社の強みを活かし、コーポレートグッズ/ギフト作成サービス CultureGoodsを運営する株式会社グッドカルチャーズを設立。大企業～スタートアップまで様々な企業のグッズをきっかけとしたカルチャー形成を支援

株式会社グッドカルチャーズについて

サイトURL：https://goodcultures.jp/

運営者：株式会社グッドカルチャーズ

代表：三浦 英直（みうら ひでなお）

事業内容：企業文化を体現するオリジナルグッズの企画・デザイン・制作

資本金：8,000,000円

設立：2020年4月1日

本プレスリリースのお問い合わせ先

メール：info@goodcultures.jp

TEL：0276-57-8688