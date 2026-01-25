スタスタApps、英検(R)解答速報〈自己採点シート〉にマークシート画像読取を追加（1/26公開予定）

スタディスタジオ株式会社

英検(R)対策Webアプリ「スタスタApps」（運営：スタディスタジオ株式会社）は、英検(R)解答速報〈自己採点シート〉の機能追加として、マークシート画像読取機能を2026年1月26日（月）に公開予定です。

スタスタAppsの自己採点シートは、英検(R)一次試験の解答速報に対応し、Reading／Listening／Writingをまとめて自己採点できる無料機能です。Reading／Listeningは選択肢を入力して採点、Writingは解答をアップロードして採点し、一次試験の結果の目安（CSEスコア推定や合否の目安）を確認できます。

今回、Reading／Listeningの入力体験をさらに改善するため、紙のマークシートを撮影して取り込む方式を追加します。

▼英検(R)解答速報〈自己採点シート〉

https://apps.studystudio.jp/kaitousoku

解答速報〈自己採点シート〉を使ってみる :https://apps.studystudio.jp/kaitousoku

【１】機能追加の背景：試験後の自己採点を、より短時間に

英検(R)一次試験の自己採点では、Reading／Listeningの入力作業が負担になりやすく、入力の手間が学習継続の障壁になることがあります。

スタスタAppsは、解答速報を見ながら短時間で自己採点できる「自己採点シート」を提供してきましたが、今回、入力体験をさらに改善するため、紙のマークシート画像読取を追加します。

スタスタAppsが提供する独自のマークシート。スマホ撮影でマーク読取りができます。

【２】英検(R)解答速報〈自己採点シート〉でできること（既存機能）

自己採点シートは、次の流れで一次試験の結果の目安を確認できます。

（１）Reading／Listening：選択肢入力で自動採点

解答速報を見ながら選択肢を入力し、Reading／Listeningの正答数（素点の目安）を算出します。

（２）Writing：解答アップロードで採点

手書き・デジタルいずれの解答でも、画像アップロードにより採点できます。

（３）結果表示：CSEスコア推定・合否目安を確認

各技能の結果をもとに、一次試験の結果の目安（CSEスコア推定、合否の目安）を表示します。

英検(R)解答速報〈自己採点シート〉を使うと、簡単に自己採点し合否判定ができます

【３】追加機能（1/26公開予定）：マークシートPDF → 紙でマーク → 写真アップで自動反映

本機能により、Reading／Listeningの入力を「画面でポチポチ」せずに進められます。

（１）級別マークシートPDFをダウンロード

自己採点シート画面内から、受験級に対応したマークシートPDFをダウンロードできます（白黒印刷可）。

（２）紙でマーク（Reading／Listening）

塗りつぶしタイプのマークシートに、Reading／Listeningの解答を記入します。

※ペンでの記入も可能です。

（３）撮影してアップロード

マーク済み用紙を撮影し、自己採点シート画面のアップロード欄から画像を送信します。

（４）自動反映＋必要なら手動修正

読み取りに成功した項目は自動で入力済み状態になります。

読み取りが一部のみの場合でも、反映された内容をベースに手動修正が可能です。

※撮り直して再アップロードすることもできます。

自己採点シートの画面からマークシートがダウンロードでき、アップロードもできます。

【４】撮影のコツ（精度を上げるための注意事項）

読み取り精度を高めるため、以下を推奨しています。

- 四隅の黒い正方形がすべて写るように撮影してください- 真上から撮影し、傾き・歪みが出ないようにしてください- 明るい場所で、影や反射が入らないようにしてください- ピントを合わせ、文字がぼやけないようにしてください- フラッシュはOFFにしてください（反射で精度が下がります）

【５】対象範囲・提供条件

【６】マークシートPDF（例）

- 対象級：英検(R) 1級～5級、準1級、準2級プラス、準2級を含む全級- 対象日程：2025年度第3回の本会場およびすべての準会場日程- 対応科目：Reading／Listening（マークシート画像読取）、Writing（アップロード採点）- 提供形態：完全無料（会員登録不要）

※各級のマークシートPDFは、自己採点シート画面からダウンロードできます（1/26公開）。

（例）

・2級用：

https://apps.studystudio.jp/files/EIKEN_MarkSheet_2_v1.pdf

会社概要

会社名：スタディスタジオ株式会社

代表者：代表取締役 鈴木孝一

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B

事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタ LIVE 英検」運営／学習支援アプリ開発

URL：https://studystudio.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口：info@studystudio.jp

TEL：050-3579-7479

※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。

以上