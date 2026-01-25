話題の習慣本『続ける思考「やりたいこと」も「やるべきこと」も全部できる！』特装版が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年1月25日（1月23日オンライン書店先行発売）に『「やりたいこと」も「やるべきこと」も全部できる！ 続ける思考』パラソルカバー版（井上新八著）を刊行しました。

本書は、「日本一忙しい!? ブックデザイナー」と言われる井上新八氏による、ベストセラーの習慣術。８万部突破を記念して特装版が登場です！

■ 「続ける」ことで人生は変わる

朝活、運動、片付け、SNS発信、ダイエット、資格の勉強――せっかく目標を立てても、三日坊主で続かない……。そんな悩みを抱える人は多いでしょう。本書はそういった悩みを抱える人に向けた、意志や根気がいらない、等身大の習慣本です。

本書の著者・井上新八さんは、圧倒的な仕事量・質・実績で、業界では知らない人がいないブックデザイナー。そんな著者の仕事力の支えとなっている「習慣化」を豊富なエピソードと共に紹介しています。

■ 「世界一忙しい!? ブックデザイナー」驚きの超絶！朝ルーティン

著者は20年かけて、仕事と仕事以外のことをどうしたら無理なく続けられるのか実験と検証を繰り返し、膨大にある「やりたいこと」「やるべきこと」を続けられる仕組みをつくってきました。行き着いた答えは、すべてを「習慣化」すること。時間を有効活用するこのメソッドに大注目！

■ 各界から推薦の声続々

「仕事も趣味もやりたいこともあきらめないコツが、一冊にまとまってる！すごい本です！」（『「好き」を言語化する技術』著者・三宅香帆さん）

「枕もとに置くだけで『続けられてしまう自分』になれる！ これで私も、新しい習慣が３つできました。」（経営コンサルタント・神田昌典さん）

■ こんな方におすすめです

- 習慣が続かないと悩んでいる方- やりたいことと仕事のバランスを取りたい方- 小さな成功体験を積み重ねたい方- 人生を変えるきっかけを探している方

◎書籍概要

【目次】

PROLOGUE

はじめに

Chapter０ 「継続は趣味」、わたしが「続ける」ことが好きな理由

Chapter１ 続けることへの「苦手」をなくす

Chapter２ 続けることは「仕組み」がすべて

Chapter３ 続けることで「やり抜く力」は身につく

Chapter４ 続けるだけで「自分は変わる」

Chapter５ 続けることで「夢中になれること」を見つける

Chapter６ 続けたなかで「見つけたもの」

EPILOGUE 続けることからはじめよう

あとがき

【著者情報】

井上新八（いのうえ・しんぱち）

ブックデザイナー・習慣家。1973年東京生まれ。和光大学在学中に飲み屋で知り合ったサンクチュアリ出版の元社長・高橋歩氏に「本のデザインしてみない？」と声をかけられたのをきっかけに、独学でブックデザイン業をはじめる。大学卒業後、新聞社で編集者を務めたのち、2001年に独立してフリーランスのデザイナーに。自宅でアシスタントもなくひとりで年間200冊近くの本をデザインする。趣味は継続。デザインした主な書籍に『夜回り先生』『覚悟の磨き方』『学びを結果に変えるアウトプット大全』『運動脳』など、ベストセラー多数。

【書籍情報】

タイトル：『「やりたいこと」も「やるべきこと」も全部できる！ 続ける思考』

発売日：2026年1月25日（1月23日オンライン書店先行発売）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／312ページ

ISBN：978-4799332467

※本書は2023年11月に弊社より刊行の『「やりたいこと」も「やるべきこと」も全部できる！ 続ける思考』の特装版です。カバー以外のコンテンツは同じですので、あらかじめご了承ください。

