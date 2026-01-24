【岡山大学】国連大学が主催するSDG大学連携プラットフォームの学長座談会に那須保友学長が登壇

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の那須保友学長が、2025年12月19日、国連大学アネックススペースで行われた「SDG大学連携プラットフォーム（SDG-UP」）の学長座談会に出席しました。

本座談会は、SDG大学連携プラットフォームの参加大学が、持続可能な社会の構築に向けた大学運営の在り方、マネジメントの役割について、国立、公立、私立の大学の学長による対談を企画して開催するもので、今回はその二回目の開催でした。国連大学サステナビリティ高等研究所の山口しのぶ所長がモデレーターとなり、上智大学の杉村美紀学長、大阪公立大学の櫻木弘之学長、そして、本学の那須学長の3人が対談しました。



対談のテーマは「SDGsの追求を基盤とした大学経営力強化の実践と課題」とし、3つの観点で構成。戦略・ガバナンスでは「SDGs推進のためのトップマネジメントとしての課題と克服」、エンゲージメントでは「学生・教職員を巻き込むための工夫と実践例」と「地域との関わり、地域とのつながり、大学連携」、そしてBeyond SDGsでは「2030年のSDGs達成に向けて大学が貢献できること」としてそれぞれの観点について各大学の事例や取り組みを紹介し、相互にマネジメントの観点を踏まえた意見交換が行われました。



山口所長からは、本対談を通じて、「大学の長期ビジョンを社会のウェルビーイングにいかにつなげていくか」、学術的な観点としての「学際的な連携を新しくマージ（融合）していくマルチレベルコークリエーション」、さらに「学生、ユースが組織の意思決定プロセスに参加できるミーニングフルエンゲージメント」の3つの重要性について示唆を得たととりまとめがありました。



本学は今後もSDG-UPの活動を通じて、大学間の連携を深化、発展させ、日本の取り組みを世界へ向けて発信していきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年1月7日に岡山大学から公開されました。

座談会の様子

発表する那須学長

記念写真



◆参 考

・国連大学

https://jp.unu.edu/

・国連大学SDG大学連携プラットフォーム（SDG-UP）

https://ias.unu.edu/jp/sdg-up

・国連大学サステイナビリティ高等研究所

https://jp.unu.edu/about/unu-system/ias

◆参考情報

・【岡山大学】持続可能な未来のための学びの再考をテーマにした世界会議の登壇者が那須保友学長を表敬訪問

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003488.000072793.html

・【岡山大学】国連大学のチリツィ・マルワラ学長が岡山大学を初訪問！ 講演会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002700.000072793.html

・【岡山大学】国連大学SDG大学連携プラットフォーム公開シンポジウムに横井篤文副学長が登壇

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003054.000072793.html

・【岡山大学】国連のイニシアチブ「高等教育サステイナビリティ・イニシアチブ（HESI）」のアクション・グループ「AIと高等教育の未来」に教員2人が参画

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002935.000072793.html

・【岡山大学】那須保友学長が国連HESIグローバルフォーラム2025に登壇～岡山大学の国際連携と若者参画の取り組みを世界に発信～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003269.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

