VAZ×ツインプラネット共同プロデュース SNSの枠から一歩踏み出し、新時代を創るアイドル「α＋（アルファプラス）」が始動！

株式会社VAZ

この度、株式会社VAZ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：谷鉄也）と株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞（本社：東京都渋谷区、代表取締役：矢嶋健二）の両社によるアイドルプロジェクトより、11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（略称：あるぷす）が始動いたします。

デビュー曲「青春のエフェクト」を2月18日(水)にデジタルリリースし、デビューすることが決定いたしました。

1月24日(土)19時よりYouTubeとTikTokにてライブ配信を行い、ツインプラネット所属のIMALUがMCを務めるなか、メンバー11名のお披露目とグループ名の解禁、また、デビュー曲「青春のエフェクト」を初公開いたしました。

公式サイト：https://alphaplus-official.com/

「α＋」は、スターティングメンバーとして、女子中高生を中心に人気を誇るYouTubeチャンネル「めるぷち」でセンターを務めた瀬乃真帆子ら5名を発表後、2025年10月よりオーディションを実施。6名の合格者が加わり、計11名によって結成いたしました。

今後「α＋」は、『世界中の「やってみたい」をチアアップしよう！』をスローガンに、表向きの“盛れた自分”が評価されるSNS時代において、心の奥の本音に寄り添い「一歩踏み出す勇気を応援」するアイドルグループとして活動してまいります。

公式SNS

YouTube：@alphaplus_idol（https://youtube.com/@alphaplus_idol）

TikTok：@alphaplus_idol（https://www.tiktok.com/@alphaplus_idol）

Instagram：@alphaplus_idol（https://www.instagram.com/alphaplus_idol/）

X ：@alphaplus_idol（https://x.com/alphaplus_idol）

■ライブ配信レポート

2026年1月24日(土)19時より、「VAZ×ツインプラネット アイドルプロジェクト」の公式TikTokにてライブ配信を実施。

MCとして、ツインプラネット所属の先輩・IMALUが登場し、本プロジェクトから誕生する新アイドルグループの全貌が公開されました。

まずは、沖玲萌・鈴宮ゆつき・瀬乃真帆子・高橋美羽・西野日菜乃の5名のスターティングメンバーが自己紹介をし、瀬乃より本プロジェクトについて改めて説明。昨年10月のプロジェクト発表時の盛り上がりを振り返りました。

そして「厳しいオーディションを突破した合格メンバー」という呼びかけのもと、ついにオーディション合格者6名のお披露目へ。

木野稟子・桜井心々奈・白森萌美・月島優々乃・華咲ひまり・湯本絵美月と、個性あふれる6名が登場し、11名のメンバーが揃ったライブ配信は大きな盛り上がりをみせました。

そして、そのままの勢いで、いよいよグループ名の発表へ。11名が声を揃えて「α＋（アルファプラス）です！よろしくお願いします！」とフレッシュに挨拶をし、これからの活動への期待がさらに高まる瞬間となりました。

「α＋」の意味について、メンバーの沖より「アルファには“はじまり”とか、数学の方程式では“未完成”みたいな意味があって、その“はじまったばかりの未完成な気持ち”にプラスの勇気を与えたい、という大切な意味が込められています！」と説明。

また、木野より「スローガンは『世界中の「やってみたい」をチアアップしよう！』となっていて、一歩を踏み出す勇気を応援していく存在となることを目指しています」と説明し、「α＋」のグループとしての形が鮮明に描かれました。

その後、オーディションから今日までの歩みを振り返る秘蔵映像が流れ、映像が明けると、初公開となる衣装に着替えたメンバーたちが。MCのIMALUも「めっちゃかわいい！」とコメントした、青春を象徴するような、爽やかな水色とピンクを基調とした制服風のデザインを、メンバーが晴れやかな笑顔とともに紹介しました。

まだまだ発表は続き、デビュー曲の話題へ。「α＋」の記念すべき1stデジタルシングルとして、「青春のエフェクト」を2月18日(水)に配信リリースすることが発表され、楽曲の一部も公開されました。青春の疾走感を凝縮した王道アイドルソングに、盛り上がる視聴者とメンバーたち。

MCのIMALUが、このあと20時よりTikTok先行配信がスタートすることも伝え、盛りだくさんな内容で進行してきたライブ配信もフィナーレへ。

メンバーから今後の意気込みや視聴者へのメッセージが語られ、ここまでライブ配信を共にしてきたIMALUからも「国民的なアイドルになってくれるように、私も全力で応援したいと思っています！」と温かいエールが送られました。

大きな期待感と希望に満ちあふれ、「α＋」にとって思い出に残るライブ配信となりました。

■「α＋」スローガン

世界中の「やってみたい」をチアアップしよう！

私たちが生きるSNS時代。

それは、たった一つの投稿で人生がバズる素敵な時代。

けれど、みんなが見て評価するのは表向きの“盛れた自分”だけ...。

そこにある『心の奥の本音』には『いいね』はつかない。

α＋（アルファプラス）は、みんなの悩みや葛藤に寄り添って

一歩踏み出す勇気を応援します！

「かわいくなりたい」「あの夢を目指したい」「好きな気持ちを伝えたい」

世界中の「やってみたい」をチアアップしよう！

■デビュー曲「青春のエフェクト」情報

タイトル ：青春のエフェクト

作 詞 ：山崎寛子・岡田康平

作曲・編曲 ：鶴崎輝一

TikTok先行配信：1月24日(土)20時

DSP配信日時 ：2月18日(水)0時

MusicVideo ：2月18日(水)20時公開

記念すべきデビュー曲となる本作は、青春の疾走感を凝縮した爽快感あふれる王道アイドルソング。

繊細な心理描写にキャッチーなメロディメイク。

強がって「意味のない努力はしない」と脳内会議を繰り返す少女が、誰かを想う純粋な気持ち（＝‘好き’のスピード）によって、自分自身の殻を破っていく姿を描き、リスナーへの応援歌（チアアップ）としても響く一曲となっています。

■メンバーコメント

はじめまして、α＋です！

これから日本中・世界中の方々の「やってみたい」をチアアップできるように、この11人で頑張っていきます！

私たちも、自分の心の奥の気持ちと向き合って、勇気をもってチャレンジしたことによって、今日こうしてデビューを迎えることができました。

支えてくれたり、応援してくださる全ての人に感謝して、明るく元気なアイドルになります！

チア部っぽい目標を言うと、、「目指すは、世界一！」

これからよろしくお願いします！

■α＋ メンバー プロフィール

沖 玲萌

愛 称：れもにん、れもにーぬ、れも、れもちゃん

誕生日：2003.4.29

出身地：神奈川県

趣 味：スノーボード、キャンプ、アニメ鑑賞、洋楽カバー、動物の動画を観ること

特 技：体幹バランス、立ちブリッジ、一輪車、自分で鳥肌を立てること、動物に好かれること

MBTI ：ENFP

TikTok：@remoni_alphaplus（https://www.tiktok.com/@remoni_alphaplus）

Instagram：＠remoni_alphaplus（https://www.instagram.com/remoni_alphaplus/）

X：＠remoni_alps（https://x.com/remoni_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565544

木野 稟子

愛 称：きのりこ

誕生日：2005.9.13

出身地：京都府

趣 味：セルフネイル、アニメ鑑賞、サウナ・岩盤浴、おしゃれなカフェに行く、せいろ蒸し

特 技：スポーツ、韓国語、片眉ずつ動かせる、人の変化に気が付く

MBTI ：ESFP

TikTok：@riko_alphaplus（https://www.tiktok.com/@riko_alphaplus）

Instagram：＠riko_alphaplus（https://www.instagram.com/riko_alphaplus/）

X：＠riko_alps（https://x.com/riko_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565550

桜井 心々奈

愛 称：ここちゃん

誕生日：2009.12.10

出身地：香川県

趣 味：映画鑑賞、音楽鑑賞

特 技：走り高跳び、反復横跳び

MBTI ：ENFP

TikTok：@kokona_alphaplus（https://www.tiktok.com/@kokona_alphaplus）

Instagram：＠kokona_alphaplus（https://www.instagram.com/kokona_alphaplus/）

X：＠kokona_alps（https://x.com/kokona_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565552

白森 萌美

愛 称：めぐ

誕生日：2006.4.4

出身地：東京都

趣 味：ダンス、食べること、寝ること

特 技：着物の着付け、ドッジボール、大食い、どこでも寝ること

MBTI ：INFP

TikTok：@megumi_alphaplus（https://www.tiktok.com/@megumi_alphaplus）

Instagram：＠megumi_alphaplus（https://www.instagram.com/megumi_alphaplus/）

X：＠megumi_alps（https://x.com/megumi0404_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565554

鈴宮 ゆつき

愛 称：ゆっちゃん

誕生日：2008.2.27

出身地：静岡県

趣 味：アニメ鑑賞、ゲーム、絵の模写

特 技：水を飲まずに辛いものを食べられる、一日中寝ていられる

MBTI ：INFP

TikTok：@yutsuki_alphaplus（https://www.tiktok.com/@yutsuki_alphaplus）

Instagram：＠yutsuki_alphaplus （https://www.instagram.com/yutsuki_alphaplus/）

X：＠yutsuki_alps（https://x.com/yutsuki_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565547

瀬乃 真帆子

愛 称：まほ、まっこん、まほちゃん

誕生日：2007.9.18

出身地：静岡県

趣 味：セルフネイル、ピアノ、ドラム、ギター、サウナ、プール

特 技：歌やダンスで魅せること

MBTI ：ESFP

TikTok：@mahoko_alphaplus（https://www.tiktok.com/@mahoko_alphaplus）

Instagram：＠mahoko_alphaplus（https://www.instagram.com/mahoko_alphaplus/）

X：＠mahoko_alps（https://x.com/mahoko_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565545

高橋 美羽

愛 称：みう

誕生日：2007.12.2

出身地：東京都

趣 味：映画・ドラマ鑑賞

特 技：キャラクターのモノマネ

MBTI ：ESFP

TikTok：@miu_alphaplus（https://www.tiktok.com/@miu_alphaplus）

Instagram：＠miu_alphaplus（https://www.instagram.com/miu_alphaplus/）

X：＠miu_alps（https://x.com/miu_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565548

月島 優々乃

愛 称：ゆゆ、ゆっちゃん

誕生日：2006.2.7

出身地：大阪府

趣 味：アイドル鑑賞、ホラー映画鑑賞、サウナ・岩盤浴、ピンク色の可愛いものを集める

特 技：料理、ストリートダンス、お掃除

MBTI ：ENFJ

TikTok：@yuyuno_alphaplus（https://www.tiktok.com/@yuyuno_alphaplus）

Instagram：＠yuyuno_alphaplus（https://www.instagram.com/yuyuno_alphaplus/）

X：＠yuyuno_alps（https://x.com/yuyuno_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565551

西野 日菜乃

愛 称：ひなのん

誕生日：2008.6.23

出身地：大阪府

趣 味：お菓子作り、一人旅

特 技：ヘアアレンジ、プリクラの落書き

MBTI ：ENFP

TikTok：@hinano_alphaplus（https://www.tiktok.com/@hinano_alphaplus）

Instagram：＠hinano_alphaplus（https://www.instagram.com/hinano_alphaplus/）

X：＠hinano_alps（https://x.com/hinano_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565546

華咲 ひまり

愛 称：ひまちゃん、ひーちゃん

誕生日：2006.3.15

出身地：茨城県

趣 味：ものづくり

特 技：ダンス、キャラクターの声マネ

MBTI ：ESFJ

TikTok：@himari_alphaplus（https://www.tiktok.com/@himari_alphaplus）

Instagram：＠himari_alphaplus（https://www.instagram.com/himari_alphaplus/）

X：＠himari_alps（https://x.com/himari_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565553

湯本 絵美月

愛 称：えみるん

誕生日：2009.6.18

出身地：千葉県

趣 味：セルフネイル、料理、食べること

特 技：パン作り、バスケ

MBTI ：INFP

TikTok：@emiru_alphaplus（https://www.tiktok.com/@emiru_alphaplus）

Instagram：＠emiru_alphaplus（https://www.instagram.com/emiru_alphaplus/）

X：＠emiru_alps（https://x.com/emiru_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565549

■株式会社VAZについて

“オドロキ”と“共感”を創り出し、次世代スターを育てるマーケティングカンパニー。「ティーンのカリスマ」的存在でSNS総フォロワー530万人を誇る”さくら”、YouTube登録者100万人超の”おさき”をはじめ、Z世代・α世代から熱烈な支持を集めるインフルエンサー／タレントが多数所属。さらに、女子小中高生から圧倒的な認知を持つ「めるぷち」や「MelTV」、国内No.1横型ショートドラマチャンネル「CUL DRAMA」等自社メディアを展開。YouTubeやSNSを軸にしたコンテンツプロデュース力を強みに、次世代を担うスターを発掘し続けている。

■株式会社TWIN PLANETについて

Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開する“IPプロダクション”。

アーティストプロダクション事業として、“鈴木奈々”・“村重杏奈”・“⽮吹奈子”・“杉浦太陽”・“ミチ”・“ぺえ”・“須田亜香里”・“新しい学校のリーダーズ”（共同マネジメント）・HoneyWorksサウンドプロデュースアイドルグループ“高嶺のなでしこ”など、タレントからモデル・俳優・アーティストまでオールジャンルで活躍する人材のマネジメントを行うほか、「たべっ子どうぶつ」や「⼑剣乱舞」のIPを活かしたイベント・店舗の企画や運営、プロダクトプロデュース、プロモーション・メディア展開まで、様々な形でサービスを実施。

【会社概要】

会 社 名： 株式会社VAZ

代 表 者： 谷 鉄也

所 在 地： 東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル2F

事業内容： ソーシャルメディアマーケティング事業 プロダクションコンテンツ事業 メディアプラットフォーム事業

URL : https://vaz.co.jp/