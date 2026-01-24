＝LOVE　6月20日(土)、6月21日(日)の2days、過去最大規模となるMUFGスタジアム（国立競技場）でのスタジアムライブの開催が決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

昨年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計1.2億回再生を突破し、さらにTikTokでの総再生回数でも21億回再生を突破、昨年10月に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』でも、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新し、見事1位を獲得、さらにCDセールスも現在累計46万枚を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。

本日、Kアリーナ横浜で開催されたローソンの創業50周年を記念した「LAWSON 50th Anniversary presents ＝LOVE・≠ME・≒JOY Special LIVE」に出演し、6月20日(土)、6月21日(日)の2日間、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で＝LOVE STADIUM LIVEが開催されることがサプライズ発表された。

MUFGスタジアム（国立競技場）でのライブは＝LOVEにとって自身最大規模となる。

本日のイベントでは、=LOVEそして姉妹グループの≠ME、≒JOYの3グループが出演。

=LOVEは、最新曲『ラブソングに襲われる』、話題沸騰中の『とくべチュ、して』、人気曲の『絶対アイドル辞めないで』『Oh！Darling』『青春”サブリミナル”』など全13曲を披露。

また=LOVEのライブ後には、＝LOVE・≠ME・≒JOY3グループによる『トリプルデート』も披露され、会場を大いに盛り上げた。

=LOVEは、4月1日(水)に20thシングルを発売することが発表されており、4月18日(土)、4月19日(日)の2日間、神奈川県・横浜スタジアムにて=LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」ファイナル公演の開催も控えている。2026年もさらに勢いが加速する＝LOVEにますます目が離せない。

【コンサート情報】

＝LOVE STADIUM LIVE 開催決定！！

2026年6月20日(土)、21日(日) 東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）

詳細、チケット情報などは追ってお知らせいたします。

【リリース情報】

★4月1日(水)発売 20thシングル情報

https://equal-love.jp/news/detail/11090

★19thシングル『ラブソングに襲われる』発売中

https://equal-love.jp/feature/specialsite_19thsingle

★『ラブソングに襲われる』 好評配信中

https://equallove.lnk.to/LOVESongniOsowareru

■ 『ラブソングに襲われる』 Music Video

https://youtu.be/_cf4UTe1qrY

『ラブソングに襲われる』

作詞：指原莉乃

作曲：Yu-ki Kokubo, YUU for YOU

編曲：YUU for YOU

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Mastered by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：らん先生

■『とくべチュ、して』Music Video

https://youtu.be/F3P8vcZkIh4

『とくべチュ、して』

作詞：指原莉乃

作曲：浦島健太、菊池博人

編曲：菊池博人

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：SACO MAKITA

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル 『＝LOVE』 でメジャーデビュー。これまでに19作のシングルをリリースし、すべてオリコン 週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル 『ナツマトぺ』、15thシングル 『ラストノートしか知らない』 、19thシングル『ラブソングに襲われる』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム 『全部、内緒。』 でもオリコン 週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）

2025年2月に通算18枚目となるシングル 『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』 を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。ストリーミング累計は1.2億回、TikTokの総再生回数も21億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。10月に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』は自己最高初週売上となる33.3万枚を突破し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Sales ともに1位を獲得。

4月18日(土)、4月19日(日)には、＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナルを史上最大規模となる神奈川県・横浜スタジアムにて開催する。

＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

■HP：https://equal-love.jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/@equallove_

■X：https://x.com/Equal_LOVE_12

■Instagram：https://www.instagram.com/equal_love.official/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@equal_love_12