【映画館でバレエを】ヌレエフ版『くるみ割り人形』大人が見ても楽しめる、心理的な深みと高い芸術性ドロテ・ジルベールが躍る最後のクララ役に注目！『パリ・オペラ座 IN シネマ 2026』

350年以上の歴史を誇り、世界最古にして最高峰の芸術殿堂として名高いパリ・オペラ座。その舞台では、多くの名作が初演され、現在も世界中の観客を魅了し続けています。そんな伝統と革新の精神を受け継ぐパリ・オペラ座の最新公演や不朽の名作を、映画館で体感できる『パリ・オペラ座 IN シネマ 2026』が、昨シーズンに引き続き公開決定！2026年1月23日(金)～3月19日(木)の期間中、厳選された全2演目を各1週間限定で全国の劇場にて上映。まるでパリ・オペラ座の良席で鑑賞しているかのような臨場感と、映画館ならではの迫力ある音響で、日本にいながらパリ・オペラ座の芸術を贅沢にお楽しみいただけます。

童話の枠を超えた、大人のための『くるみ割り人形』

舞踊評論家、森菜穂美氏の解説とともに見どころを一挙ご紹介！

冬の風物詩として世界中で親しまれているバレエ『くるみ割り人形』。その中でも、パリ・オペラ座バレエによるヌレエフ版は、一味違った魅力を放つ作品だ。幻想的で愛らしい物語というイメージにとどまらず、主人公クララの心理や成長に光を当てた、芸術性の高い“大人のための『くるみ割り人形』”として知られている。

本作は、パリ・オペラ座の黄金時代を築いたルドルフ・ヌレエフが1985年に振り付けた作品。原作であるE.T.Aホフマンの持つ怪奇性や幻想性を色濃く反映し、初恋と冒険を通して少女が内面から変化していく姿を描き出す。

「この作品の大きな特徴は、ドロッセルマイヤーと王子を同じダンサーが踊ること」だと森氏は解説する。クララが優しく紳士的なドロッセルマイヤーに憧れ、その面影を夢の中で王子の姿として見出して愛するという物語が描かれ、クララの心理面を掘り下げた作りとなっている。1幕の登場人物たちが姿を変えて2幕に現れる構成も巧みで、現実と夢がシームレスにつながっていく演出は、まるで一本の映画を観ているかのようだ。

演出は映画的で、1幕のねずみたちの襲撃や、2幕冒頭に現れる悪夢のクリーチャーなど、心理ホラー的な要素も印象的だ。可愛らしさの裏に潜む不安や恐れが可視化され、クララの内面世界が舞台上に立ち現れる。一方で、お菓子の国で繰り広げられるディヴェルティスマンや雪の場面では、クラシック・バレエならではの華やかさと壮麗な群舞が存分に味わえる。

作品のハイライトである金平糖のグラン・パ・ド・ドゥは、ヌレエフらしい緻密で高度なテクニックが詰め込まれた名場面。細やかな足さばきや精巧なリフトが連なり、正統派クラシック・バレエの美しさが極限まで磨き上げられている。チャイコフスキーの音楽が持つ切なさと美しさが、クララの成長と重なり合い、観る者の胸を強く打つ。

クララを演じるのは、パリ・オペラ座を代表するエトワール、ドロテ・ジルベール。思春期の少女の揺れ動く心情を繊細に表現し、確かなテクニックと音楽性で物語を牽引する彼女について、森氏は「金平糖のソロでの優雅さと音楽性、美しい足捌きにもうっとりさせられます」と賞賛する。『くるみ割り人形』は彼女がエトワールに任命された思い出深い作品でもあり、本作は、定年を控えた彼女がオペラ座でクララを踊る最後の機会となる。ドロッセルマイヤーと王子の二役には、最年少エトワールとして注目を集めるギヨーム・ディオップが出演。若々しい王子像と、どこか影を帯びたミステリアスな老紳士を演じ分ける姿は大きな見どころだ。ディオップはジルベールの指名で今回この役を演じており、「パートナーシップの素晴らしさも見もの」だと森氏は注目している。

来日公演で上演されたことがなく、映像パッケージとしても発売されていないヌレエフ版『くるみ割り人形』。日本では初となる完全な形での映画館上映は、この名作の真価を体験できる、またとない機会となるだろう。

森菜穂美（舞踊評論家）『くるみ割り人形』解説全文はコチラ(https://tohotowa.co.jp/parisopera/news/the_nutcracker_column/)

＜バレエ『くるみ割り人形』作品情報＞

【STORY】

クリスマス・イヴの日、シュタルバウム家ではパーティが開かれている。クララは名付け親の魔術師ドロッセルマイヤーから、白いくるみ割り人形をプレゼントされる。みんなが眠りに落ちた夜中、目が覚めてくるみ割り人形を探しにサロンに降りていくと、おもちゃが動き出し、クリスマスツリーが大きくなっていく。ねずみの軍団がやってきて、クララはおもちゃの兵隊の軍団と共にくるみ割り人形を守ろうとする。ねずみの王様が現れると、くるみ割り人形が騎兵隊長に変身して戦い、ねずみの王様を倒す。すると、騎兵隊長が王子の姿となり、クララと王子は雪の国を経て、お菓子の国へと旅を始める。途中、クララの悪夢に家族の姿が現れる。お菓子の国では、華やかな饗宴が繰り広げられ、クララはお姫様の姿になって王子と踊っている。夢から覚めたクララは、家の居間でくるみ割り人形を抱いたままドロッセルマイヤーに起こされると、パーティの客人たちが帰っていく。「あの素敵な旅は夢だったの？」と、雪が降る中、クララは家の玄関でくるみ割り人形を抱いたまま、座り続ける。

《くるみ割り人形》

音楽：ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー

振付：ルドルフ・ヌレエフ

指揮：アンドレア・クイン

舞台美術・衣装：ニコラス・ジョージアディス

【出演】

クララ：ドロテ・ジルベール（エトワール）

ドロッセルマイヤー／王子：ギヨーム・ディオップ（エトワール）

ルイーザ（クララの姉）：ビアンカ・スクダモア（2026年1月よりプルミエール・ダンスーズ）

フリッツ（クララの弟）：アントワーヌ・キルシェ―ル（プルミエ・ダンスール）

母：ファニー・ゴルス（スジェ）

父：セバスチャン・ベルトー

雪のソリスト：エロイーズ・ブルドン（プルミエール・ダンスーズ）、ロクサーヌ・ストヤノフ（エトワール）

アラビア：ジェレミー＝ルー・ケール（プルミエ・ダンスール）、ロクサーヌ・ストヤノフ（エトワール）

アクロバット：アントニオ・コンフォルティ（スジェ）、トマ・ドキール（プルミエ・ダンスール）、レオ・ド・ビュスロル（コリフェ）

パストラル（葦笛）：マリーヌ・ガニオ（プルミエール・ダンスーズ）、イネス・マッキントッシュ（プルミエール・ダンスーズ）、シュン・ヴィン・ラム（スジェ）

2023年12月16日・19日 パリ・オペラ座バスティーユにて収録

上映時間：1時間48分

2026年1月23日（金）よりTOHOシネマズ 日本橋 ほか全国公開

＜上映劇場＞

＊札幌シネマフロンティア（北海道）

＊フォーラム仙台（宮城）

＊TOHOシネマズ 流山おおたかの森（千葉）

＊ユナイテッド・シネマ浦和（埼玉）

＊TOHOシネマズ 日本橋（東京）

＊イオンシネマ シアタス調布（東京）

＊TOHOシネマズ ららぽーと横浜（神奈川）

＊ミッドランドスクエア シネマ（愛知）

＊大阪ステーションシティシネマ（大阪）

＊イオンシネマ京都桂川（京都）

＊TOHOシネマズ 西宮ＯＳ（兵庫）

＊キノシネマ天神（福岡）

＜料金：一般3,000円／学生2,000円（税込）＞

