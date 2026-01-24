¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¼ê³Ý¤±¤ëCoComelon¿·ºîÆ°²è¡ØCoComelon Playdates with Sanrio Friends¡Ù1·î24Æü¤è¤ê¸ø³«¡ª¡¡ÆüËÜÈÇ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤âÆ±»þ¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÄÔ ÊþË®¡¢°Ê²¼¥µ¥ó¥ê¥ª)¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥¥Ã¥º¸þ¤±¥¢¥Ë¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖCoComelon(¥³¥³¥á¥í¥ó)¡×¤Î¹ñÆâ¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤È¤·¤Æ¡¢¿·ºîÆ°²è¡ØCoComelon Playdates with Sanrio Friends¡ÙÂè1ÏÃ～Âè3ÏÃ¤ò¡¢ËÜÆü1·î24Æü(ÅÚ)22»þ¤è¤êYouTube¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖFuwaFuwa CoComelon¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡ÖCoComelon¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²»³Ú¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡ÉÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ±ÇÁü¥·¥êー¥º¤ÏÁ´26ÏÃ¹½À®¤Ç¡¢Âè4ÏÃ°Ê¹ß¤ÏÍâ½µ¤«¤éËè½µ1ÏÃ¤º¤Ä¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±ÇÁü¸ø³«¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖCoComelon¡×¤ÎÆüËÜÈÇ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤òËÜÆü¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖCoComelon¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ä³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ï¡¢¡ÖOne World, Connecting Smiles.(°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¹¬¤»¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£)¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¡×ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²Î¤ÈÍ·¤Ó¤¬¹¤¬¤ë¡ØCoComelon Playdates with Sanrio Friends¡Ù
¡¡¡ØCoComelon Playdates with Sanrio Friends¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎJJ(¥¸¥§¥¤¥¸¥§¥¤)¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ä¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Î¤äÍ·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤Ï¡¢JJ¤ÎÁÛÁüÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÏÌó3Ê¬¹½À®¤Ç¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¹¥´ñ¿´¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö³Ú¤·¤µ¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤ÎÆ¸ÍØ¤äÆüËÜ¸þ¤±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿²»³Ú¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤Ë¸À¸ì¤äÉ½¸½¤Ë¿Æ¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð
¼ç¿Í¸ø¡¦JJ(¥¸¥§¥¤¥¸¥§¥¤)
Í¦µ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾®¤µ¤ÊËÁ¸±²È¡£
¤ªÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤ËÃµ¸¡¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡£
BOBA BEAR(¥Ü¥Ð)¡¡
JJ¤Î°ìÈÖ¤ÎÃçÎÉ¤·¡£
¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢¹¥´ñ¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¯¥Þ¤µ¤ó¡£
KIKI CAT(¥¥)
¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ª¤·¤ã¤Þ¤ÊÆ¬Ç¾ÇÉ¤Í¤³¤µ¤ó¡£
»²¹Í´û½Ð¾ðÊó¡§¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖFuwaFuwa CoComelon¡×¥·¥êー¥º¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«
¡¡¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖFuwaFuwa CoComelon¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¤è¤êÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡ÖFuwaFuwa CoComelon¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î´á¶ñÇä¾ì ¤äAmazon EC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
<¾¦ÉÊ³µÍ×>¡¡¢¨µºÜ²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¨¤¤¤´¤Ç¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¢ö¤º¤Ã¤È¤À¤¤¤¹¤
BOBA BEAR¡¡5,280±ß
²»¤ËÈ¿±þ¤·¡¢Á°¸å¤ËÆ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢±Ñ¸ì¤ò¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥âー¥É¡É¤Ç¤ÏÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë±Ñ¸ì¤Î¥Õ¥ìー¥º¤¬³Ú¤·¤á¡¢¡ÈABC¥ì¥Ã¥¹¥ó¥âー¥É¡É¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤òÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖCoComelon¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î³Ú¶Ê¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JJ¡¢KIKI CAT¡¢HELLO KITTY¡¢CINNAMOROLL
¤¨¤¤¤´¤Ç¤Ê¤«¤è¤·¡ª¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¢ö
¡ÊÁ´4¼ï¡Ë ³Æ3,850±ß
¤ªÊ¢¤ò²¡¤¹¤È±Ñ¸ì¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤¹¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò10¼ïÎàÅëºÜ¡£
¡ÖCoComelon¡×¤È¤Ï
¡¡¡ÖCoComelon¡×¤Ï¡¢²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£2005Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥« Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢¼ç¤ËÆ¸ÍØ¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÆ°²è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ä¿ô¡¢¼Ò²ñÀ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ù¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£YouTube¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë90°Ê¾å¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖCocomelon - Nursery Rhymes¡×¤ÎÎß·×»ëÄ°²ó¿ô¤Ï2,000²¯²ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï1.94²¯¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
Moonbug¤È¤Ï
¡¡Moonbug¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾Ð¤¤¡¢³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤òÂ¥¤¹¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¡¢CoComelon¤äBlippi¤Ê¤É¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¥Ã¥º¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ËÉÙ¤ó¤ÀË¤«¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¡¢Netflix¡¢Disney+¡¢BBC iPlayer¡¢YouTube Kids¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦150°Ê¾å¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÈÖÁÈ¤òÇÛ¿®¡£Ì¤½¢³Ø»ù¸þ¤±¤Î²»³Ú¤ä¥ªー¥Ç¥£¥ªÂÎ¸³¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Á´À¤³¦¤Ç100°Ê¾å¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£Moonbug¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï±ÇÁü¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢²»³ÚÇÛ¿®¡¢¾¦ÉÊÅ¸³«¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Moonbug¤ÏCandle Media¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÀèÃ¼¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ç¡¢¥«¥Æ¥´¥êー¤òÄêµÁ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ÊÆÈÎ©·Ï´ë¶È¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢¥³¥Þー¥¹¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¨¥êー¥È¿Íºà¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢¸½ºß¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÃÂ®ÅÙÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤ÈÆ³¤¯¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Candle ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ë Kevin Mayer ¤È Tom Staggs ¤¬¶¦Æ±²ñÄ¹·ó¶¦Æ± CEO ¤òÌ³¤á¡¢Blackstone ¤Î¼çÍ×¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤é¤ÎÅê»ñ»ñ¶â¤ò¸µ¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£