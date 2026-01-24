Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ～¥¹¥Ô¥ó¥¢¥Ã¥×ÊÔ～¡×¿ÀÆàÀî¸ø±é³«ºÅÊó¹ð
¡¡2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡¢1000 CLUB¤Ë¤Æ¡¢Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ～¥¹¥Ô¥ó¥¢¥Ã¥×ÊÔ～¡×¿ÀÆàÀî¸ø±é¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É·Á¼°¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ÏÌó4¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤Î¥¹¥Ô¥ó¥¢¥Ã¥×ÊÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸ø±é¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤È¤Ê¤ê¡¢1st LIVE¤ò¹Ô¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á²½È¯É½¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿·¤¿¤ÊÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ÊÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë³Ú¶Ê¤¬Â³¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï½øÈ×¤«¤é°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡MC¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡ÖÅÔ»Ò¤ÎÀê¤¤¤Î´Û¡×¥³ー¥Êー¤Ë¤Æ¡¢µÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¥á¥ó¥Ðー¤¬²ò·è¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¡¢Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¤é¤·¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë²¹¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹±Îã´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖLET'S¤¢¤Á¤¢¤Á¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡ª¡×¤Î¶Ú¥È¥ì¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÈµÒÀÊ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤Ï¤µ¤é¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ø¤ÈÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤É¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤·¤ã¤ó¡×¤ä¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿1st Album¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥¹ ¥µ¥¤¥ó¡×¤Î¥êー¥É¶Ê¡Ö¥¢¥¤¤ÎÌ´¸Â¡×¤ò½éÈäÏª¡£²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¸ø±é¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤¹Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¢¡¸ø±éÌ¾¡§Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ～¥¹¥Ô¥ó¥¢¥Ã¥×ÊÔ～¡×¿ÀÆàÀî¸ø±é
¢¡ÆüÄø¡¡¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡¡³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
¢¡²ñ¾ì¡¡¡§1000 CLUB
¢¡½Ð±é¡¡¡§Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¡ÊÃçÄ®¤¢¤é¤ì¡¢µÜ±Ê¤Î¤Î¤«¡¢Êö·îÎ§¡¢Æ£ÅÔ»Ò¡¢ÀéÀÐ¥æ¥Î¡Ë
¢¡¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://bang-dream.com/yumemita_superposition_spinup_kanagawa
¢¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1 ¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°
M2 ¿·¿ÍÎà¤Ï²¾ÁÛÀ¤³¦¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¤«¡©
M3 ✞anima¤ë¥Ñー¥Æ¥£✞³«ºÅÃæ✞
M4 Dream Voyage
M5 LET'S¤¢¤Á¤¢¤Á¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡ª
M6 TRASH LIFE
M7 ¥Æ¥ì¥Ñ¥·ー
M8 ¥°¥é¥Ç¥£¥¨¥ó¥È
M9 ¤É¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤·¤ã¤ó
M10 ¥³¥Ï¥¯
M11 Calling
M12 ¥³¥ß¥åÃå²ÐFire!
M13 ¿¿ÌëÃæÍ·±àÃÏ
EN1 ¥¢¥¤¤ÎÌ´¸Â
EN2 Ì´¸½ÌÑÁÛÀ¤³¦
¢£¥»¥È¥ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¸ø³«Ãæ
²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ～¥¹¥Ô¥ó¥¢¥Ã¥×ÊÔ～¡×¿ÀÆàÀî¸ø±é¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ¾±¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤â³Ú¶Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§ https://bmu.lnk.to/yumemita_superpositionpr
¢£Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ～¥¹¥Ô¥ó¥¢¥Ã¥×ÊÔ～¡×Åìµþ¸ø±é
¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È¡ª
Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ～¥¹¥Ô¥ó¥¢¥Ã¥×ÊÔ～¡×Åìµþ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ¤Î¼õÉÕ¤ò¡¢ËÜÆü12»þ¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½¹þ·ô¤Ï¡¢1st Album¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥¹ ¥µ¥¤¥ó¡×½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¢¡¸ø±éÌ¾¡§Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ～¥¹¥Ô¥ó¥¢¥Ã¥×ÊÔ～¡×Åìµþ¸ø±é
¢¡ÆüÄø¡¡¡§6·î21Æü(Æü) ³«¾ì15:00¡¿³«±é16:30 (Í½Äê)
¢¡²ñ¾ì¡¡¡§SGC HALL ARIAKE
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ¡ä
¼õÉÕ´ü´Ö ¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ) 12:00 ～ 2·î23Æü(·î) 23:59¤Þ¤Ç
¢¨Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 1st Album¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥¹ ¥µ¥¤¥ó¡×½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Ë¿½¹þ·ô¤¬ÉõÆþ
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/yumemita_superposition_spinup_tokyo
¢£Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ～¥¹¥Ô¥ó¥¢¥Ã¥×ÊÔ～¡×°¦ÃÎ¡¦µþÅÔ¡¦¿·³ã¡¦¹Åç¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä·èÄê¡ª
Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ～¥¹¥Ô¥ó¥¢¥Ã¥×ÊÔ～¡×°¦ÃÎ¡¦µþÅÔ¡¦¿·³ã¡¦¹Åç¸ø±é¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤ò¡¢ÌÀÆü1·î25Æü(Æü) 12:00¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¢¡¸ø±éÌ¾¡§Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ～¥¹¥Ô¥ó¥¢¥Ã¥×ÊÔ～¡×
¢¡ÆüÄø¡¦²ñ¾ì¡¡¡§2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ¡Ë¡¡°¦ÃÎ¡¡THE BOTTOM LINE
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯2·î22Æü(Æü¡Ë¡¡µþÅÔ¡¡KYOTO MUSE
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ¡Ë¡¡¿·³ã¡¡¿·³ãGOLDEN PIGS RED STAGE
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ¡Ë¡¡¹Åç¡¡LIVE VANQUISH
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¡ä
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î25Æü(Æü) 12:00～
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/yumemita_47/
¢¨ÀèÃå½ç¡¦¾å¸Â¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/yumemita_superposition_spinup_other
¢£Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ～¤æ¤á¤ó¤½ー¤ì²Æì～¡×³«ºÅ¡ª
Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×½é¤È¤Ê¤ë½ÉÇñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª¥á¥ó¥Ðー¼«¤é¹Í°Æ¤·¤¿¥Ä¥¢ー¥×¥é¥ó¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¡É¤æ¤á¤ó¤½ー¤ì²Æì¡É¤Ï¡¢1·î26Æü(·î) 12:00¤è¤êÃêÁª¿½¹þ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¢¡¸ø±éÌ¾¡§Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ～¤æ¤á¤ó¤½ー¤ì²Æì～¡×
¢¡ÆüÄø¡¡¡§2026Ç¯7·î4Æü(ÅÚ) ～ 7·î5Æü(Æü)
¡ã¼õÉÕ´ü´Ö¡ä
2026Ç¯1·î26Æü(·î) 12:00 ～ 2·î9Æü(·î) 15:00¤Þ¤Ç
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://bang-dream.com/yumemita_superposition_okinawa(https://bang-dream.com/yumemita_superposition_spinup_other)
¢£Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ～Ì´¸ÂÂçÊÔ～¡× ³«ºÅÃæ¡ª
Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ～Ì´¸ÂÂçÊÔ～¡×¤¬½ç¼¡³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
<Ì´¸ÂÂçÊÔ>
2026Ç¯2·î1Æü(Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡÷ËÌ³¤Æ»¡¡¥é¥½¥é»¥ËÚ A¥¿¥¦¥ó1F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥³ー¥È
2026Ç¯2·î8Æü(Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡÷»°½Å¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÅì°÷ 1F ¥«¥Ö¥¥³ー¥È
2026Ç¯2·î23Æü(·î¡¦½Ë¡Ë ¡÷¼¢²ì¡¡¥Ô¥¨¥ê¼é»³ 1F ¥Ô¥¨¥ê¥³ー¥È
2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡÷·§ËÜ ¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¸÷¤Î¿¹ ËÜ´Û1£Æ¥¤ー¥¹¥È¥³ー¥È
2026Ç¯3·î8Æü(Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡÷Ä¹ºê ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶Ä¹ºê ¤«¤â¤á¹¾ì
2026Ç¯3·î20Æü(¶â¡¦½Ë¡Ë ¡÷²¬»³ ¥¢¥ê¥ªÁÒÉß 1F ²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì
2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ¡Ë¡¡ ¡÷º´²ì ¤æ¤á¥¿¥¦¥óº´²ì 1F ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³ー¥È
2026Ç¯3·î29Æü(Æü¡Ë¡¡ ¡÷ÂçÊ¬ ¥Ñー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ÂçÊ¬ ¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bushiroad-music.com/topics/20353/
¢£¡ÖÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¡×¸ø¼°HP¡¦SNS
¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://bang-dream.com/yumemita
¸ø¼°X¡§https://x.com/BDP_yumemita
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@BDP_yumemita
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@mugendai_mewtype
¢§Vo. ÃçÄ®¤¢¤é¤ì
¸ø¼°X¡§https://x.com/arale_yumemita
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@arale_yumemita
¢§Gt. µÜ±Ê¤Î¤Î¤«
¸ø¼°X¡§https://x.com/nonoka_yumemita
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@nonoka_yumemita
¢§Gt. Êö·îÎ§
¸ø¼°X¡§https://x.com/ritsu_yumemita
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@ritsu_yumemita
¢§Key. Æ£ÅÔ»Ò
¸ø¼°X¡§https://x.com/miyako_yumemita
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@miyako_yumemita
¢§DJ&Mp. ÀéÀÐ¥æ¥Î
¸ø¼°X¡§https://x.com/yuno_yumemita
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@yuno_yumemita
¢£¡ÖBanG Dream!¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ë¡×¤È¤Ï
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥é¥¤¥Ö¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖPoppin'Party¡×¡ÖRoselia¡×¡ÖMorfonica¡×¡ÖRAISE A SUILEN¡×¡ÖMyGO!!!!!¡×¡ÖAve Mujica¡×¡ÖÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¸±éÁÕ¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯2·î28Æü¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖBanG Dream!¡×¤Ï¡¢¸½ºß¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¸µÁÄ¡ª¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¡×¤òÁ´52ÏÃ¹½À®¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÇÛ¿®Ãæ¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!!¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¿·ºî±Ç²è¡ÖBanG Dream! Ave Mujica prima aurora¡×¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ºî¤ËÂ³¤¯¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¤æ¤á¡ç¤ß¤¿¡×¤ÎÊüÁ÷¤ä¡¢¿·ºî¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¡ÖBanG Dream! Our Notes¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï10¼þÇ¯°Ê¹ß¤âÂ¿ÊýÌÌ¤Ø¤ÈÅ¸³«¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bang-dream.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/bang_dream_info
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@bangdream_music
YouTube¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ù¡×¡§https://www.youtube.com/@bang_dream_official
¢§¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢ÈÇ¸¢É½µ¤È¤·¤Æ¼¡¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
(C)BanG Dream! Project
Photo Ê¡²¬ÎÊã¬¡ÊGEKKO¡Ë