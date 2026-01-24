¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡Ö¸÷ÁÏ¥Í¥¯¥µ¥¹¡×Âè4²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ～¸÷¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÎ¤ÈÌ¤Íè¡§°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤òÌÜ»Ø¤¹¸¦µæµòÅÀ～
2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯ 1·î 24Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î6Æü¡¢ËÜ³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¶¦ÁÏ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥Ü¡ÊKIBINOVE¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¸÷ÁÏ¥Í¥¯¥µ¥¹¡×¤ÎÂè4²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸÷ÁÏ¥Í¥¯¥µ¥¹¡×¤Ï¡¢¡Ö¸÷¡×¤ò¸¦µæ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¥Æー¥Þ¤ÎÁÏ½Ð¤ä±þÍÑÅ¸³«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸¦µæµòÅÀ¤Ç¤¹¡£Âè3²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂ³¤¡¢·Ú¿©¤òÊÒ¼ê¤ËÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇµÄÏÀ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï³ØÆâ¸ø³«¤È¤·¤ÆÁ´³Ø¤«¤é»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¡¢¶µ°÷¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¾¸¦µæµòÅÀ¡ÖAI-HPC¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×¤ÎÈ¯µ¯¿Í¡¦¥á¥ó¥Ðー¡¢URA¡¢CD¡Ê»º³ØÏ¢·È¡¢³Ø½Ñ¸¦µæ¡Ë¡¢³ØÀ¸¤Ê¤É¡¢Ìó30¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæÆâÍÆ¤Î¾Ò²ð¤Ë²Ã¤¨¡¢È¯É½¼Ô¤¬¡Ö¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ëº¤¤ê¤´¤È¡×¤ä¡Ö¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¡×¤Ê¤É¤âÊ»¤»¤Æ·Ç¼¨¤¹¤ë¹©É×¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢¸¦µæ¥Æー¥Þ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÐÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¶µ°÷¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¼Ô¤È»²²Ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¼Áµ¿±þÅú¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¬Ìî¤ò±Û¤¨¤¿¸òÎ®¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£¸å¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä²ÄÇ½À¤¬¿ï½ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸÷ÁÏ¥Í¥¯¥µ¥¹¡×¤Ï¡¢¸÷¤ò°·¤¦¸¦µæ¼Ô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö°ÛÊ¬Ìî¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸òÎ®¡¦¶¦ÁÏ¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Âè5²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï1·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¥Ý¥¹¥¿ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1¡¥¡Ö¥×¥é¥º¥â¥óÈ¯¿§ÊÑ²½¤òÈ¼¤¦¶â¥Ê¥ÎÇöËì¤ÎÃ¦Ç¨¤ì¸½¾Ý¡×
¡¡¡¡¡¡Ê¡ÅÄ ¿»Ò¡Ê³Ø½Ñ¸¦µæ ±¡´Ä¶À¸Ì¿¼«Á³²Ê³Ø³Ø°è¡Ê¹©¡Ë¶µ¼ø¡Ë
2¡¥¡Ö¸÷¤Ç¾Ã¼º¤¹¤ë¥Ú¥×¥Á¥ÉÁêÊ¬Î¥±ÕÅ©¤Î³«È¯¡×
¡¡¡¡¡¡ÂçÄÐ ¹â»Ë¡Ê³Ø½Ñ¸¦µæ±¡ ¥Ø¥ë¥¹¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç²Ê³Ø³Ø°è ¶µ¼ø¡Ë
3¡¥¡ÖÌôÍý³èÀ¤Î»þ¶õ´ÖÀ©¸æ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¸÷Ê¬»Ò¹½ÃÛË¡¤Î³«È¯¡×
¡¡¡¡¡¡²¬Â¼ ½¨µª¡Ê³Ø½Ñ¸¦µæ ±¡°å»õÌô³Ø°è¡ÊÌô¡Ë½õ¶µ¡Ë
4¡¥¡Ö¥¸¥Ò¥É¥í¥Ú¥ó¥¿¥»¥óÍ¶Æ³ÂÎ¤Î¸ÇÁêÃæ¤Ç¤ÎÉÔ¶Ñ²½È¿±þ¤Ë¤è¤ë¸ÇÂÎ·Ö¸÷ÊÑ²½¡×¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡ÅÄÅè ÃÒÇ·¡Ê³Ø½Ñ¸¦±¡ ´Ä¶À¸Ì¿¼«Á³²Ê³Ø³Ø°è¡Ê¹©¡Ë½Ú¶µ¼ø¡Ë
5¡¥¡Ö¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥ä¥³¥Ö¥½¥ó·¿ÁØ¾õ¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÊª¼Á¤Î·ë¾½¡¦ÅÅ»Ò¹½Â¤²òÀÏ¡×
¡¡¡¡¡¡¼íÌî ½Ü¡Ê³Ø½Ñ¸¦µæ±¡ ´Ä¶À¸Ì¿¼«Á³²Ê³Ø³Ø°è¡Ê¹©¡Ë½Ú¶µ¼ø¡Ë
6¡¥¡Ö²Ä»ë¸÷¤ò¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÍµ¡¸÷¿¨ÇÞ¤Î³«È¯¡×
¡¡¡¡¡¡ÅÄÃæ ·òÂÀ¡Ê³Ø½Ñ¸¦µæ±¡ Àè±Ô¸¦µæÎÎ°è¡Ê°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ë½õ¶µ¡Ë
7¡¥¡ÖÅÅ»Ò·çÂ»ÀÊ£ÁÇÂ¿´ÄË§¹áÂ²²½¹çÊª¤ò¼ç¹ü³Ê¤È¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¥Ý¥ê¥Þー¤Î³«È¯¡×
¡¡¡¡¡¡¿¹ Íµ¼ù¡Ê³Ø½Ñ¸¦µæ±¡ Àè±Ô¸¦µæÎÎ°è¡Ê°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ë½õ¶µ¡Ë
8¡¥¡Ö¸÷¤Ë¤è¤ëÀ¸Ì¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍý²ò¤ÈºÆ¹½À®¡×
¡¡¡¡¡¡Àé½» ÍÎ²ð¡Ê³Ø½Ñ¸¦µæ±¡ Àè±Ô¸¦µæÎÎ°è¡Ê°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ë½Ú¶µ¼ø¡ÊÆÃÇ¤¡Ë¡Ë
²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¥Ý¥¹¥¿ーÈ¯É½¤ÎÍÍ»Ò
¥Ý¥¹¥¿ーÈ¯É½¤ÎÍÍ»Ò
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¦ÁÏ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥ÜKIBINOVE¡Ê¤¤Ó¤Î¤Ù¡Ë
¢¡»² ¹Í
¡¦²¬»³Âç³Ø¸÷ÁÏ¥Í¥¯¥µ¥¹
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/12/kousou.pdf
¡¦²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³ØJ-PEAKS
¡¡https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø¶¦ÁÏ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥Ü¡ÊKIBINOVE¡§¤¤Ó¤Î¤Ù¡Ë
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/
¡¦²¬»³Âç³Ø°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê
¡¡http://www.riis.okayama-u.ac.jp/
¢¡»²¹Í¾ðÊó
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡Ö¸÷ÁÏ¥Í¥¯¥µ¥¹¡×Âè1²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ～¸÷¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÎ¤ÈÌ¤Íè¡§°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤òÌÜ»Ø¤¹¸¦µæµòÅÀ～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003205.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡Ö¸÷ÁÏ¥Í¥¯¥µ¥¹¡×Âè2²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ～¸÷¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÎ¤ÈÌ¤Íè¡§°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤òÌÜ»Ø¤¹¸¦µæµòÅÀ～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003332.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡Ö¸÷ÁÏ¥Í¥¯¥µ¥¹¡×Âè3²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ～¸÷¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÎ¤ÈÌ¤Íè¡§°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤òÌÜ»Ø¤¹¸¦µæµòÅÀ～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003542.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤ÈµòÅÀ·ÁÀ®¤ò»Ö¸þ¤·¤¿¡Ö²¬»³Âç³ØÈùÀ¸Êª¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¥º¡×Âè1²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002958.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤ÈµòÅÀ·ÁÀ®¤ò»Ö¸þ¤·¤¿¡ÖÈùÀ¸Êª¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¥º¡×Âè2²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003021.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤ÈµòÅÀ·ÁÀ®¤ò»Ö¸þ¤·¤¿¡ÖÈùÀ¸Êª¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¥º¡×Âè3²ó ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003109.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤ÈµòÅÀ·ÁÀ®¤ò»Ö¸þ¤·¤¿¡ÖÈùÀ¸Êª¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¥º¡×Âè4²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003237.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤ÈµòÅÀ·ÁÀ®¤ò»Ö¸þ¤·¤¿¡ÖÈùÀ¸Êª¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¥º¡×Âè5²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003298.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤ÈµòÅÀ·ÁÀ®¤ò»Ö¸þ¤·¤¿¡ÖÈùÀ¸Êª¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¥º¡×Âè6²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003430.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤ÈµòÅÀ·ÁÀ®¤ò»Ö¸þ¤·¤¿¡ÖÈùÀ¸Êª¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¥º¡×Âè7²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003527.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤ÈµòÅÀ·ÁÀ®¤ò»Ö¸þ¤·¤¿¡ÖÈùÀ¸Êª¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¥º¡× Âè8²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003644.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤ÈµòÅÀ·ÁÀ®¤ò»Ö¸þ¤·¤¿¡ÖÈùÀ¸Êª¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¥º¡× Âè9²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003738.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛAI¤äHPC¡ÊHigh Performance Computing¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¸¦µæ¼Ô¡¦µ»½Ñ¿¦°÷¤Î¸òÎ®¤Î¾ì ¡ÖAI-HPC¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×Âè1²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003704.000072793.html
¶¦ÁÏ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥ÜKIBINOVE¡Ê¤¤Ó¤Î¤Ù¡Ë¤¬½êºß¤¹¤ë²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½
¡¡³Ø½Ñ¸¦µæ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡¡×Å»Ò澴
¡¡¼çÇ¤URA¡¡ÈªÃæ¹Ì¼£¡¡
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï
¡¡E-mail¡§peng-zixuan¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡koji.hatanaka¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨@¤ò¡ý¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14978.html
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡TEL¡§086-235-7983
¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8463
¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæµ¡´ï¤Î¶¦ÍÑ¤ÎÂÎÀ©¡¦À°È÷Åù¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Áー¥à¶¦ÍÑ¡Ë
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8705
¡¡FAX¡§086-251-7114
¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º Online Shop¡§https://okadaigoods.official.ec/
¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2025¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
¡¡²¬»³Âç³ØÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡§https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2026Ç¯1·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤
- ²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html