ニッポンの社長・ロングコートダディ・マユリカら“濁メンバー”が大阪に集結！シカゴ実業主催ライブ「濁」開催決定

シカゴ実業主催ライブ「濁」を、3月26日(木)に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールにて開催することが決定しました。

本公演は、シカゴ実業によるネタありコーナーありの人気公演で、大阪での開催は約1年ぶりとなります。

約10年前、山本プロ野球がピン芸人の時代に、劇場メンバーにまだなれていなかった芸人（通称・濁メンバー）を招集し開催していました。ロングコートダディやマユリカ、ビスケットブラザーズなど、今や売れっ子の芸人も多数いますが、初期メンバーを集結させ、このたび大阪に戻ってきました。

インディーズ時代からご存知の皆様も、初めての皆様も楽しんでいただける内容になっています。

会場チケットは、1月25日(日)11:00よりFANYチケットにて先行受付を開始します。

配信チケットもございますので、遠方の方や当日お越しいただけないみなさまは、ぜひ配信にてお楽しみください。

本人コメント

【シカゴ実業・山本プロ野球】

10年ほど前に大阪の日本橋UPsという小さなライブハウスで始めたインディーズライブが時を経て東京に渡り、そして大きくなって大阪に帰ってきました。あまりにも大きいのですが、定期的に帰って来たいので沢山の人に集まってもらいたいです。

PS.こじまラテ、元気にしてるか？

【シカゴ実業・中川ひちゃゆき】

当時は仲のいい先輩が呼んでくれたライブで、そこに出していただくことが嬉しくてしゃあなかったです！

それがその先輩とコンビを組んで大阪と東京の漫劇両方で出さしてもらって、本当に感無量でしゃあなかったです！そして今回TTホールという大阪でも有数のデカ箱で出させていただきますので、全員で最高でしゃあなくしましょう！

シカゴ実業主催「濁」公演概要

＜日程＞

2026年3月26日(木)

＜時間＞

18:30開場／19:00開演

＜場所＞

COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

(大阪市中央区大阪城 3₋6)

＜出演者＞

シカゴ実業、ニッポンの社長、ロングコートダディ、マユリカ、ビスケットブラザーズ、kento fukaya、めっちゃ、ガオ～ちゃん

＜チケット料金＞

前売：4000円/当日：4500円/配信：1800円

＜チケット販売スケジュール＞

・FANYチケット先行：1月25日(日)11:00～

・一般販売：2月1日(日)10:00～

・配信チケット販売：2月1日(日)10:00~

＜チケット販売サイト＞

FANYチケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/12211