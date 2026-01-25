【創業60周年記念】「服袋 de 福袋」年に一度の感謝祭！洋服いろいろ詰め放題！1/31(土)まで！

有限会社 日之出商会

「服袋de福袋」キャンペーン

有限会社 日之出商会では、新年のご挨拶と日頃の感謝の気持ちを込めまして、既定の赤い袋にクリーニングのお品物を詰めて、持って来てくださると合計金額より２０％オフにさせていただいております。

物価高が続き、さまざまな物の値段が上がり続けている昨今ですので、クリーニングの利用を控えている方も多いと思います。しかしながら「衣・食・住」の一つである「衣類」を清潔に保つことは私たちの暮らしを守る重要な基本です。創業60周年を迎えた日之出商会は、地域の皆さまのミカタとして、家計を応援していきたいと考えています。

既定の赤い袋は、１２月下旬より全店舗（本店、桶川支店、桶川マイン店、騎西店）にて、すべてのお客様に配布しております。キャンペーンは残りあと一週間ですが、まだまだ袋は配布しております。

※ おひとり様一回限り ※ 当社が定める特殊品・外注品を除く

【1965年創業】

有限会社 日之出商会

〒362-0001

埼玉県上尾市上37-60

ホームページ https://www.cleaning-hinode.com