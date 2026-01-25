¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡ÙÇÃ ÆüÏÂ¡ÖNoble Breath¡×1·î25Æü(Æü)¤è¤êÁ´À¤³¦°ìÀÆÇÛ¿®³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹(¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×)¤è¤ê¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡¡ÂåÉ½¡§ÄÔ À¯±Ñ¡¡°Ê²¼¡§¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡Ù¤«¤é¡¢ES¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥° Solo -Bright me up!!-¥·¥êー¥º¤ÎÇÃ ÆüÏÂ¡ÖNoble Breath¡×¤ò2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÁ´À¤³¦°ìÀÆÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ÉáÃÊ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤«¤é¸«¤»¤ëÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤È¿¿Ùõ¤Ê¼«Ê¬¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤ÆÁ÷¤ë¥ß¥É¥ë¥Ð¥éー¥É³Ú¶Ê¤Ë¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¢ö
ÇÃ ÆüÏÂ¡ÖNoble Breath¡×ÇÛ¿®
https://bio.to/3FOpym
¾ÜºÙ¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡ÙSONG LINEUP ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
¡Êhttps://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/¡Ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢£ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡ËÇÛ¿®
ÇÃ ÆüÏÂ¡ÖNoble Breath¡×¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª ES¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥° Solo -Bright me up!!-
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
01.Noble Breath
02.Noble Breath (Instrumental)
ºî»ì¡§¤³¤À¤Þ ¤µ¤ª¤ê
ºî¶Ê / ÊÔ¶Ê¡§»³´ß Þ«°ì (Relic Lyric, inc.)
²Î¡§ÇÃ ÆüÏÂ (CV¡§²Ö¹¾ ²Æ¼ù)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
