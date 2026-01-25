【岡山大学】日本の統合失調症患者さんのがん診療における医療連携の必要性が明らかに

国立大学法人岡山大学

岡山大学に国立がん研究センター、東北大学、島根大学の共同研究成果プレスリリースです。

2026（令和8）年 1月 25日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- 統合失調症患者さんでは精神疾患がない方と比べて、大腸がんの発見・診断が遅れており、さらに、一般的な治療を受ける方が少ないことが明らかとなりました。- 具体的には、手術治療のほか、手術後の抗がん剤治療などそれぞれのステージに応じて推奨される標準的治療を受ける割合が低いことが示されました。- 統合失調症患者さんが、適切ながん治療を受けられるよう、がん医療と精神医療を含む多職種・多領域の医療者が連携した医療提供体制の必要性が明らかになりました。

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学病院精神科神経科の藤原雅樹講師と山田裕士客員研究員、国立がん研究センターの石井太祐研究員と藤森麻衣子室長、東北大学の中谷直樹教授、島根大学の稲垣正俊教授らの共同研究グループは、わが国の統合失調症患者さんが、精神疾患のない方と比べて、大腸がんに対する手術（内視鏡治療を含む）や抗がん剤による標準的治療を受ける方がより少ないことを明らかにしました。

また、統合失調症患者さんでは、大腸がんがより進行したステージで診断されていることも示されました。精神疾患を有する方における大腸がんの標準的治療の受療に関する調査報告は世界的にも少なく、日本では初の報告です。



これらは、大腸がんの発見の遅れに加えて、診断後に本来受けることが望ましい標準的な治療を受けられていないことを示唆する結果です。診断が遅れると負担の大きい治療や、複雑な治療とならざるを得ないため、治療を受けることに困難が生じている可能性があります。治療負担の少ない早期段階でがんが発見されるよう、統合失調症患者さんにがん検診受診を促す取り組みとともに、診断後に適切ながん治療を受けられるよう、がん医療と精神医療を含む多職種・多領域の医療者が連携した医療提供体制の必要性が明らかになりました。



本研究結果は、2026年1月15日（木）午前9時（日本時間）、国際医学誌「Acta Psychiatrica scandinavica」のオンライン版に掲載されました。

◆藤原雅樹講師と山田裕士客員研究員からのひとこと

5年かけて取り組んできた研究成果を発表でき、とてもうれしく思います。研究計画を立てた頃はコロナ禍真っ最中で、対面会議が難しかったことが懐かしく感じます。多くの方に支援いただいて今回の成果報告に至りました。今後も、精神疾患のあるがん患者さんの治療を支援する体制の検討を進めるとともに、目の前のがん患者さんの支援にも力を尽くしていきたいと思います。

藤原雅樹講師と山田裕士客員研究員（右）

◆論文情報

論 文 名：Impact of schizophrenia spectrum disorders on the receipt of invasive and systemic therapy for colorectal cancer: A nationwide multicenter retrospective cohort study in Japan

掲 載 誌：Acta Psychiatrica Scandinavica

著 者：藤原雅樹、山田裕士、石井太祐、渡邊ともね、藤森麻衣子、中谷直樹、河村敏彦、大朏孝治、重安邦俊、島津太一、樋之津史郎、内富庸介、稲垣正俊

D O I：https://doi.org/10.1111/acps.70065

U R L：https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acps.70065

◆研究資金

本研究は、科学研究費助成事業（若手研究）（課題番号 21K17249、がん治療格差のある障碍を抱える人に、標準治療を届ける介入の実装を目指した基盤研究、研究代表：藤原雅樹）、科学研究費助成事業（基盤研究C）（課題番号 23K09549、医療アクセスに障害を抱える人の、がん医療格差をモニタリングするための基盤研究、研究代表：稲垣正俊）および厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業）（課題番号 23EA1031、精神障害のある方に対するがん検診及びがん診療のアクセシビリティの向上に資する研究、研究代表：稲垣正俊）の支援を受けて実施しました。

◆詳しい研究内容について

日本の統合失調症患者さんのがん診療における医療連携の必要性が明らかに

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20260115-1.pdf

◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院精神科神経科

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index135.html

岡山大学病院が所在する岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

